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https://tr.sputniknews.com/20211230/resm-gazetede-yayimlandi-bogazici-universitesi-veri-bilimi-ve-yapay-zeka-enstitusu-kurulacak-1052244023.html
Resmî Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi 'Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü' kurulacak
Resmî Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi 'Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü' kurulacak
30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Veri... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T01:42+0300
2021-12-30T02:06+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
boğaziçi üniversitesi
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde sınır ve koordinatları gösterilen alan TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu'nun merkez Gölemirler Mahallesindeki alan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Adıyaman'ın merkez Altınşehir Mahallesindeki alan da Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent olarak tespit edildi.Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildiBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Yuvarlak Ada ve Kayalık Ada'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.Çankırı'nın Orta ilçesindeki Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanı da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Kocaeli ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararlarıKocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.Erzurum'un Yakutiye ilçesi Topçuoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Gürcükapı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Niğde'nin merkez ilçe Hıdırlık Mahallesindeki bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/prof-dr-erinc-yeldanin-mezunu-oldugu-bogazici-universitesine-girisi-yasaklandi-1051431526.html
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recep tayyip erdoğan, boğaziçi üniversitesi, resmi gazete

Resmî Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi 'Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü' kurulacak

01:42 30.12.2021 (güncellendi: 02:06 30.12.2021)
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde sınır ve koordinatları gösterilen alan TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu'nun merkez Gölemirler Mahallesindeki alan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Adıyaman'ın merkez Altınşehir Mahallesindeki alan da Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent olarak tespit edildi.

Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Yuvarlak Ada ve Kayalık Ada'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Çankırı'nın Orta ilçesindeki Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanı da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kocaeli ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Topçuoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Gürcükapı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Niğde'nin merkez ilçe Hıdırlık Mahallesindeki bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.
Alp Erinç Yeldan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı
3 Aralık, 23:15
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