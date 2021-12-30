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Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un kuluçka süresi diğer varyantlara göre daha kısa
Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un kuluçka süresi diğer varyantlara göre daha kısa
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının kuluçka süresinin diğer varyantlara göre daha kısa olduğunu belirtti. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T19:50+0300
2021-12-30T19:50+0300
koronavirüs
avrupa
abd
rusya
anna popova
kovid-19
omicron
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Omicron varyantının kuluçka süresinin koronavirüsün önceki varyantlarına göre daha kısa olduğu, hastalığın klinik semptomlarının enfeksiyondan sonraki üçüncü veya beşinci gün gibi erken bir zamanda ortaya çıkabileceğini kaydetti.Popova, “Omicron çok daha hızlı bulaşıyor, çeşitli verilere göre diğer varyantlara kıyasla üç ila beş kez daha bulaşıcı. Kuluçka süresi kısalıyor, maksimum 14 gün, ancak ilk klinik belirtiler üçüncü veya beşinci gün gibi erken bir zamanda ortaya çıkıyor. Rusya'da kullanılan aşılar yeni varyanta karşı etkili, bu nedenle aşılamanın artarak sürdürülmesi önemlidir” dedi.Rusya genelinde şu ana kadar 103 Omicron varyantlı vaka tespit edildiğini belirten Popova ayrıca, federal bölge yöneticilerine yeni yıl tatilinde de Kovid-19 testlerinin aynı düzeyde yapılması çağrısında bulundu.Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu, kasım ayının sonunda Güney Afrika, Botsvana ve İsrail'de ortaya çıkmasının ardından ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde yayılmıştı. Uzmanlar, yeni varyantın diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını ve çok sayıda mutasyon içermesi nedeniyle ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.
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avrupa, abd, rusya, anna popova, kovid-19, omicron

Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un kuluçka süresi diğer varyantlara göre daha kısa

19:50 30.12.2021
© Sputnik / LKS Faculty of Medicine of The University of Hong KongHong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı.
Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / LKS Faculty of Medicine of The University of Hong Kong
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Rospotrebnadzor Başkanı Popova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının kuluçka süresinin diğer varyantlara göre daha kısa olduğunu belirtti.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Omicron varyantının kuluçka süresinin koronavirüsün önceki varyantlarına göre daha kısa olduğu, hastalığın klinik semptomlarının enfeksiyondan sonraki üçüncü veya beşinci gün gibi erken bir zamanda ortaya çıkabileceğini kaydetti.
Popova, “Omicron çok daha hızlı bulaşıyor, çeşitli verilere göre diğer varyantlara kıyasla üç ila beş kez daha bulaşıcı. Kuluçka süresi kısalıyor, maksimum 14 gün, ancak ilk klinik belirtiler üçüncü veya beşinci gün gibi erken bir zamanda ortaya çıkıyor. Rusya'da kullanılan aşılar yeni varyanta karşı etkili, bu nedenle aşılamanın artarak sürdürülmesi önemlidir” dedi.
Rusya genelinde şu ana kadar 103 Omicron varyantlı vaka tespit edildiğini belirten Popova ayrıca, federal bölge yöneticilerine yeni yıl tatilinde de Kovid-19 testlerinin aynı düzeyde yapılması çağrısında bulundu.
Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu, kasım ayının sonunda Güney Afrika, Botsvana ve İsrail'de ortaya çıkmasının ardından ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde yayılmıştı. Uzmanlar, yeni varyantın diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını ve çok sayıda mutasyon içermesi nedeniyle ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.
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