Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi

İHBFM’den yapılan açıklamada, “Test sistemi geliştirilirken uzmanlar SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantı genomunun değişken kısmını tekrarlayan sentezlenmiş bir sekansla çalıştı. Test sisteminin yüksek hassasiyetli olduğu değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.Testin salgına karşı güvenliği sağlamak için kullanılması bekleniyor. Analiz için burun ve ağızdan örnek alınıyor.Test, sıradan PCR testleri ile aynı sürede gerçekleştirilebiliyor.Uzmanlar yakın zamanda test için tescil sertifikası alabilmeyi umuyor.
Rusya’da Kimyasal Biyoloji ve Temel Tıp Enstitüsü (İHBFM), Kirov Askeri Akademisi ve Modern Laboratuvar Teknolojileri şirketinden uzmanlar koronavirüsün Omicron varyantına ait genetik materyali tespit edebilen test sistemi geliştirdi.
İHBFM’den yapılan açıklamada, “Test sistemi geliştirilirken uzmanlar SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantı genomunun değişken kısmını tekrarlayan sentezlenmiş bir sekansla çalıştı. Test sisteminin yüksek hassasiyetli olduğu değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.
Testin salgına karşı güvenliği sağlamak için kullanılması bekleniyor. Analiz için burun ve ağızdan örnek alınıyor.
Test, sıradan PCR testleri ile aynı sürede gerçekleştirilebiliyor.
Uzmanlar yakın zamanda test için tescil sertifikası alabilmeyi umuyor.