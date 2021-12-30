https://tr.sputniknews.com/20211230/rus-bilim-insanlari-omicron-varyantinin-tespitine-yonelik-test-sistemi-gelistirdi-1052258235.html

Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi

Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi

Rusya’da Kimyasal Biyoloji ve Temel Tıp Enstitüsü (İHBFM), Kirov Askeri Akademisi ve Modern Laboratuvar Teknolojileri şirketinden uzmanlar koronavirüsün... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T14:43+0300

2021-12-30T14:43+0300

2021-12-30T14:45+0300

pcr

omicron

koronavirüs

rusya

test

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İHBFM’den yapılan açıklamada, “Test sistemi geliştirilirken uzmanlar SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantı genomunun değişken kısmını tekrarlayan sentezlenmiş bir sekansla çalıştı. Test sisteminin yüksek hassasiyetli olduğu değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.Testin salgına karşı güvenliği sağlamak için kullanılması bekleniyor. Analiz için burun ve ağızdan örnek alınıyor.Test, sıradan PCR testleri ile aynı sürede gerçekleştirilebiliyor.Uzmanlar yakın zamanda test için tescil sertifikası alabilmeyi umuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211228/putin-sputnik-v-omicronu-etkisiz-hale-getiriyor-koruma-seviyesi-klinik-calismalarda-netlesecek-1052193407.html

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pcr, omicron, rusya, test