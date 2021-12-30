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Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi
Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi
Rusya’da Kimyasal Biyoloji ve Temel Tıp Enstitüsü (İHBFM), Kirov Askeri Akademisi ve Modern Laboratuvar Teknolojileri şirketinden uzmanlar koronavirüsün... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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İHBFM’den yapılan açıklamada, “Test sistemi geliştirilirken uzmanlar SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantı genomunun değişken kısmını tekrarlayan sentezlenmiş bir sekansla çalıştı. Test sisteminin yüksek hassasiyetli olduğu değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.Testin salgına karşı güvenliği sağlamak için kullanılması bekleniyor. Analiz için burun ve ağızdan örnek alınıyor.Test, sıradan PCR testleri ile aynı sürede gerçekleştirilebiliyor.Uzmanlar yakın zamanda test için tescil sertifikası alabilmeyi umuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/putin-sputnik-v-omicronu-etkisiz-hale-getiriyor-koruma-seviyesi-klinik-calismalarda-netlesecek-1052193407.html
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pcr, omicron, rusya, test

Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi

14:43 30.12.2021 (güncellendi: 14:45 30.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girkoronavirüs, test, Vnukovo Havalimanı, Moskova, Rusya
koronavirüs, test, Vnukovo Havalimanı, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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Rusya’da Kimyasal Biyoloji ve Temel Tıp Enstitüsü (İHBFM), Kirov Askeri Akademisi ve Modern Laboratuvar Teknolojileri şirketinden uzmanlar koronavirüsün Omicron varyantına ait genetik materyali tespit edebilen test sistemi geliştirdi.
İHBFM’den yapılan açıklamada, “Test sistemi geliştirilirken uzmanlar SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantı genomunun değişken kısmını tekrarlayan sentezlenmiş bir sekansla çalıştı. Test sisteminin yüksek hassasiyetli olduğu değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.
Testin salgına karşı güvenliği sağlamak için kullanılması bekleniyor. Analiz için burun ve ağızdan örnek alınıyor.
Test, sıradan PCR testleri ile aynı sürede gerçekleştirilebiliyor.
Uzmanlar yakın zamanda test için tescil sertifikası alabilmeyi umuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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Putin: Sputnik V, Omicron'u etkisiz hale getiriyor, koruma seviyesi klinik çalışmalarda netleşecek
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