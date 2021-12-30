https://tr.sputniknews.com/20211230/rus-disisleri-isid-ve-teror-halifeligi-20-yeniden-canlanabilir-1052263130.html
Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
Ortadoğu'daki istikrarsız bölgelerde ve Afganistan'da bulunan terör unsurlarının Rusya'nın güvenliği için en büyük tehdit olmaya devam ettiğini belirten Rusya... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T16:31+0300
2021-12-30T16:31+0300
2021-12-30T16:39+0300
işid
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
taliban
el kaide
terör örgütü
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Sputnik'e demeç veren Sıromolotov, "Terörle mücadeledeki durum, önceden olduğu gibi gergin. Radikal grupların İdlib gerilimi azaltma bölgesini elinde tutmasının ve IŞİD ve El Kaide hücrelerinin varlığını sürdürmesinin ana istikrar bozucu faktörler olduğu Suriye ve Irak'ta zorlu durum sürüyor. Afrika'da, özellikle de Sahra-Sahel bölgesinde, 'terör halifeliği 2.0'ın yeniden canlanması senaryosunun gerçekleşmesi için ön koşullar mevcut gibi gözüküyor" dedi.Moskova'nın, bu yaz Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra ülkeye giden IŞİD ve El Kaide sempatizanlarının yüksek düzeyde terör tehdidi oluşturduğu Afganistan'daki durumu yakından izlediğini anlatan Sıromolotov, bunun Rusya ve Orta Asya ülkeleri için bir risk teşkil ettiğinin altını çizdi.IŞİD, El Kaide ve Taliban, Rusya'da terör örgütleri listesinde yer alıyor.Afganistan'ın başkenti Kabil, Taliban güçleri tarafından 15 Ağustos'ta kontrolü altına almış ve ülkede hakimiyet Taliban'ın eline geçmişti.Rusya yönetimi, Moskova'da Taliban temsilcilerinin de katıldığı barış görüşmeleri organize ederek Afganistan'da barışın tesisi için girişimlere başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rusyada-isid-operasyonu-ingusetyada-saldiri-hazirligi-yapan-iki-kisi-gozaltina-alindi-1051816690.html
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işid, rusya dışişleri bakanlığı, taliban, el kaide, terör örgütü
Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
16:31 30.12.2021 (güncellendi: 16:39 30.12.2021)
Ortadoğu'daki istikrarsız bölgelerde ve Afganistan'da bulunan terör unsurlarının Rusya'nın güvenliği için en büyük tehdit olmaya devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0'ın yeniden canlanabileceği uyarısında bulundu.
Sputnik'e demeç veren Sıromolotov, "Terörle mücadeledeki durum, önceden olduğu gibi gergin. Radikal grupların İdlib gerilimi azaltma bölgesini elinde tutmasının ve IŞİD ve El Kaide hücrelerinin varlığını sürdürmesinin ana istikrar bozucu faktörler olduğu Suriye ve Irak'ta zorlu durum sürüyor. Afrika'da, özellikle de Sahra-Sahel bölgesinde, 'terör halifeliği 2.0'ın yeniden canlanması senaryosunun gerçekleşmesi için ön koşullar mevcut gibi gözüküyor" dedi.
Moskova'nın, bu yaz Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra ülkeye giden IŞİD ve El Kaide sempatizanlarının yüksek düzeyde terör tehdidi oluşturduğu Afganistan'daki durumu yakından izlediğini anlatan Sıromolotov, bunun Rusya ve Orta Asya ülkeleri için bir risk teşkil ettiğinin altını çizdi.
IŞİD, El Kaide ve Taliban, Rusya'da terör örgütleri listesinde yer alıyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil, Taliban güçleri tarafından 15 Ağustos'ta kontrolü altına almış ve ülkede hakimiyet Taliban'ın eline geçmişti.
Rusya yönetimi, Moskova'da Taliban temsilcilerinin de katıldığı barış görüşmeleri organize ederek Afganistan'da barışın tesisi için girişimlere başlamıştı.