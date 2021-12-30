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Rus Dışişleri: Türkiye, NATO ile ilişkilerin düzelmesi için Rusya’nın önerilerini destekleyebilir
Rus Dışişleri: Türkiye, NATO ile ilişkilerin düzelmesi için Rusya’nın önerilerini destekleyebilir
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rusya'nın güvenlik... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T17:45+0300
2021-12-30T17:45+0300
2021-12-30T17:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı NATO üyelerinin Rusya ile ilişkilerde gerilimden yana olduğu, ancak Türkiye'nin her zaman diyaloğu desteklediği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, “Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO'daki kararların ise konsensüs temelinde alındığını hatırlatırım, bu nedenle soruda bahsedilen arabuluculuk teriminin pek te uygun olmadığı kanısındayım. Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili son önerilerini desteklenmesi, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin düzelmesine gerçek bir katkı sunabilir” diye konuştu.‘Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgedeki durumu iyileştirecek’Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgedeki durumun iyileşmesine katkı sağlayacağını belirten Zaharova, Moskova’nın daha önce bu konuda yaptığı açıklamaları hatırlattı:“Erivan ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, bölgedeki genel durumun iyileşmesine, güven ve iyi komşuluk atmosferinin oluşmasına katkı sağlar. Rusya, arabuluculuk çabalarını sağlamaya, bu çözüm sürecinde rol oynamaya hazır olduğunu defalarca açıkladı, bu tür temasların organizasyonu konusunda da arabuluculuk yapma olasılığını teyit etti” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova ayrıca, tarafların toplantı için özel temsilciler atamasının, ‘ilişkileri normalleştirmeye yönelik karşılıklı bir arzunun geliştirilmesinde mantıklı ve makul bir adım’ olduğunu da kaydetti.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin ilk toplantısının Moskova'da yapılabileceğini söylemişti.
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rusya, nato, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, mevlüt çavuşoğlu
Rus Dışişleri: Türkiye, NATO ile ilişkilerin düzelmesi için Rusya’nın önerilerini destekleyebilir
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini desteklemesinin Rusya-NATO ilişkilerinin düzelmesine gerçek bir katkı sunacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı NATO üyelerinin Rusya ile ilişkilerde gerilimden yana olduğu, ancak Türkiye'nin her zaman diyaloğu desteklediği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova, “Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO'daki kararların ise konsensüs temelinde alındığını hatırlatırım, bu nedenle soruda bahsedilen arabuluculuk teriminin pek te uygun olmadığı kanısındayım. Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili son önerilerini desteklenmesi, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin düzelmesine gerçek bir katkı sunabilir” diye konuştu.
‘Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgedeki durumu iyileştirecek’
Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgedeki durumun iyileşmesine katkı sağlayacağını belirten Zaharova, Moskova’nın daha önce bu konuda yaptığı açıklamaları hatırlattı:
“Erivan ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, bölgedeki genel durumun iyileşmesine, güven ve iyi komşuluk atmosferinin oluşmasına katkı sağlar. Rusya, arabuluculuk çabalarını sağlamaya, bu çözüm sürecinde rol oynamaya hazır olduğunu defalarca açıkladı, bu tür temasların organizasyonu konusunda da arabuluculuk yapma olasılığını teyit etti” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz bu konu hakkında sadece yorum yapmakla kalmadığımızı hatırlatırım, aynı zamanda tarihsel açıdan bakarsanız, uygulamada gerçekten bu iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek isteyen bir ülke olarak çok şey yaptık.”
Zaharova ayrıca, tarafların toplantı için özel temsilciler atamasının, ‘ilişkileri normalleştirmeye yönelik karşılıklı bir arzunun geliştirilmesinde mantıklı ve makul bir adım’ olduğunu da kaydetti.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin ilk toplantısının Moskova'da yapılabileceğini söylemişti.