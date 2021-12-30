Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/rus-disisleri-turkiye-nato-ile-iliskilerin-duzelmesi-icin-rusyanin-onerilerini-destekleyebilir-1052266631.html
Rus Dışişleri: Türkiye, NATO ile ilişkilerin düzelmesi için Rusya’nın önerilerini destekleyebilir
Rus Dışişleri: Türkiye, NATO ile ilişkilerin düzelmesi için Rusya’nın önerilerini destekleyebilir
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rusya'nın güvenlik... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T17:45+0300
2021-12-30T17:45+0300
türkiye
rusya
nato
türkiye
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052266606_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_be4922db0fd45c41426166e2b7fd2f0d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı NATO üyelerinin Rusya ile ilişkilerde gerilimden yana olduğu, ancak Türkiye'nin her zaman diyaloğu desteklediği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, “Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO'daki kararların ise konsensüs temelinde alındığını hatırlatırım, bu nedenle soruda bahsedilen arabuluculuk teriminin pek te uygun olmadığı kanısındayım. Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili son önerilerini desteklenmesi, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin düzelmesine gerçek bir katkı sunabilir” diye konuştu.‘Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgedeki durumu iyileştirecek’Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgedeki durumun iyileşmesine katkı sağlayacağını belirten Zaharova, Moskova’nın daha önce bu konuda yaptığı açıklamaları hatırlattı:“Erivan ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, bölgedeki genel durumun iyileşmesine, güven ve iyi komşuluk atmosferinin oluşmasına katkı sağlar. Rusya, arabuluculuk çabalarını sağlamaya, bu çözüm sürecinde rol oynamaya hazır olduğunu defalarca açıkladı, bu tür temasların organizasyonu konusunda da arabuluculuk yapma olasılığını teyit etti” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova ayrıca, tarafların toplantı için özel temsilciler atamasının, ‘ilişkileri normalleştirmeye yönelik karşılıklı bir arzunun geliştirilmesinde mantıklı ve makul bir adım’ olduğunu da kaydetti.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin ilk toplantısının Moskova'da yapılabileceğini söylemişti.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052266606_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_352aea7c11fe6569bc6cee9ea3fb074b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, mevlüt çavuşoğlu

Rus Dışişleri: Türkiye, NATO ile ilişkilerin düzelmesi için Rusya’nın önerilerini destekleyebilir

17:45 30.12.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı  / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini desteklemesinin Rusya-NATO ilişkilerinin düzelmesine gerçek bir katkı sunacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı NATO üyelerinin Rusya ile ilişkilerde gerilimden yana olduğu, ancak Türkiye'nin her zaman diyaloğu desteklediği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova, “Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO'daki kararların ise konsensüs temelinde alındığını hatırlatırım, bu nedenle soruda bahsedilen arabuluculuk teriminin pek te uygun olmadığı kanısındayım. Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili son önerilerini desteklenmesi, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin düzelmesine gerçek bir katkı sunabilir” diye konuştu.

‘Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgedeki durumu iyileştirecek’

Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgedeki durumun iyileşmesine katkı sağlayacağını belirten Zaharova, Moskova’nın daha önce bu konuda yaptığı açıklamaları hatırlattı:
“Erivan ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, bölgedeki genel durumun iyileşmesine, güven ve iyi komşuluk atmosferinin oluşmasına katkı sağlar. Rusya, arabuluculuk çabalarını sağlamaya, bu çözüm sürecinde rol oynamaya hazır olduğunu defalarca açıkladı, bu tür temasların organizasyonu konusunda da arabuluculuk yapma olasılığını teyit etti” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz bu konu hakkında sadece yorum yapmakla kalmadığımızı hatırlatırım, aynı zamanda tarihsel açıdan bakarsanız, uygulamada gerçekten bu iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek isteyen bir ülke olarak çok şey yaptık.”
Zaharova ayrıca, tarafların toplantı için özel temsilciler atamasının, ‘ilişkileri normalleştirmeye yönelik karşılıklı bir arzunun geliştirilmesinde mantıklı ve makul bir adım’ olduğunu da kaydetti.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin ilk toplantısının Moskova'da yapılabileceğini söylemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:45Rus Dışişleri: Türkiye, NATO ile ilişkilerin düzelmesi için Rusya’nın önerilerini destekleyebilir
17:41Milli Piyango’ya rağbet neden azalıyor?
17:38Şahan Gökbakar'dan öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenciye burs
17:27Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
17:22İspanyol banka, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
17:15Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
17:14Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı
17:05Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor
17:03Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi, geç kalmışlık olabilir
16:56İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayı anlattı
16:38Kayseri'de 4 erik 48 TL, 5 kiraz 75 TL
16:35Tom Cruise ile evliliklerine dair 'cinsiyetçi' soruya Nicole Kidman'dan yanıt
16:33Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
16:33İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı
16:31Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
16:20Fatih Altaylı: Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel
16:12THY'den Omicron açıklaması: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok
16:10Çin'de milli futbolculara dövme yasağı
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi