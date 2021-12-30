https://tr.sputniknews.com/20211230/rusya-kutup-bolgesinde-s-500-fuze-sistemlerini-test-etti-1052243878.html

'Rusya, Kutup Bölgesi'nde S-500 füze sistemlerini test etti'

'Rusya, Kutup Bölgesi'nde S-500 füze sistemlerini test etti'

Rusya’nın Kutup Bölgesi’nde S-500 Prometey hava savunma sistemleri ile yeni test atışları yaptığı duyuruldu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T01:28+0300

2021-12-30T01:28+0300

2021-12-30T01:28+0300

savunma

rusya

deneme

hava savunma sistemi

kutup bölgesi

s-500 prometey

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Konuya yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Rusya'nın Kutup Bölgesi’nde S-500 Prometey hava savunma sistemleri ile test amaçlı atışlar gerçekleştirildi.“Uzun menzilli füze sistemi, hipersonik bir hedefe fırlatıldı, hedef başarıyla vuruldu" diye konuşan kaynak, S-550 adlı diğer sistemin testlerinin, ilk örnekleri henüz geliştirme aşamasında oldukları için yakın zamanda yapılmasının planlanmadığını ifade etti.S-500 Prometey, yeni nesil 'karadan havaya' savunma sistemlerinden biri olup, Rusya'nın füze savunmasının kilit unsurlarından olması bekleniyor. Sistem aynı anda iki görevi yerine getirerek hem balistik hem de aerodinamik hedefleri imha edebiliyor, menzili yaklaşık 600 kilometre olduğu biliniyor.Daha önce Sputnik’e konuşan kaynaklar, S-550 sisteminin S-500’ün bir versiyonu olarak geliştirildiğini, füze savunma ve uzay savunma sistemi olarak görev yapacağını ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyada-iskender-ve-s-500-sistemleri-icin-evrensel-muhimmat-dagitim-araci-gelistirildi-1050837224.html

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rusya, deneme, hava savunma sistemi, kutup bölgesi, s-500 prometey