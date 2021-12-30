https://tr.sputniknews.com/20211230/rusyada-bazi-yabancilara-hiv-ve-uyusturucu-testi-zorunlulugu-getirildi-1052272966.html

Rusya'da bazı yabancılara HIV ve uyuşturucu testi zorunluluğu getirildi

Rusya'da bazı yabancılara HIV ve uyuşturucu testi zorunluluğu getirildi

Rusya'da çalışacak olan yabancı vatandaşlara ve 90 günden fazla kalacak olan yabancılara HIV, uyuşturucu ve bazı bulaşıcı hastalıkları saptayan testlerden... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T22:12+0300

2021-12-30T22:12+0300

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Rusya'da çalışacak olan göçmenlere ve 90 günden fazla kalmak üzere gelen, çalışma planları olmayan tüm yabancı vatandaşlara HIV, uyuşturucu ve bazı bulaşıcı hastalıkları saptayan testlerden geçme zorunluluğu getiren yasa dün yürürlüğe girdi. Yasaya göre test sertifikaları 1 yıl geçerli olacak, bu süre sona erince yabancıların aynı testleri yeniden yaptırması gerekecek.29 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren belgede, “Söz konusu yabancı vatandaşlar, Rusya Federasyonu tarafından tanınan kimlik belgesinin yanı sıra, insan immun yetmezlik virüsünün (HIV enfeksiyonu) neden olduğu hastalığın olmadığına dair sertifika ve bu maddenin 18. paragrafında öngörülen, muayeneden geçtiğini teyit eden diğer belgeleri ibraz eder” ifadelerine yer verildi.Belgede bahsedilen paragrafta, Rusya’ya çalışmak üzere gelen ya da 90 günden fazla kalacak olan yabancı vatandaşların ayrıca uyuşturucu ve çevredeki insanlar için tehlike arz eden bulaşıcı hastalıkları saptayan testleri yaptırması öngörülüyor. Özellikle HIV testlerinin Rusya’da bir sağlık kuruluşunda yapılmış olma şartı aranıyor.Ayrıca aynı kategorilerdeki vatandaşlar, testlerden geçtiklerini teyit eden belgelerin süresinin sona erdiği tarihten 30 gün sonra söz konusu testleri tekrar yaptırmaları gerekecek.Yasanın çıkarıldığı Temmuz 2021’de Rusya İçişleri Bakanlığı, test sertifikalarının geçerlilik süresinin 1 yıl olması öngörüldüğünü bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211229/putin-rusya-vatandasligi-kosullariyla-ilgili-dumaya-yeni-tasari-sundu-1052222410.html

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rusya, rusya içişleri bakanlığı, hiv, uyuşturucu, test, yabancı