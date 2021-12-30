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https://tr.sputniknews.com/20211230/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-yilin-sonuna-bir-hafta-kala-ilk-kez-630-milyon-dolari-asti-1052276791.html
Rusya’nın uluslararası rezervleri yılın sonuna bir hafta kala ilk kez 630 milyon doları aştı
Rusya’nın uluslararası rezervleri yılın sonuna bir hafta kala ilk kez 630 milyon doları aştı
Rusya Merkez Bankası, 24 Aralık itibariyle Rusya’nın uluslararası rezervler hacminin, bütçe kuralı çerçevesinde varlık değerlerinin yükseltilmesi ve yapılan... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T23:38+0300
2021-12-30T23:38+0300
ekonomi
rusya merkez bankası
dolar
zirve
rezerv
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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın uluslararası rezervler hacmi, bütçe kuralı çerçevesinde varlık değerlerinin yükseltilmesi ve yapılan döviz alımları sonucu 24 Aralık itibariyle haftada 4.2 milyar dolar artarak 630.5 milyar dolara ulaştı.Böylece 2021'in son haftasında, Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası rezerv hacmi ilk kez 630 milyar doları aşarak, tarihi zirveyi yenilemiş oldu.Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından tutulan likit finansal varlıklar olup, döviz cinsinden varlıklar, parasal altın, özel çekme hakları (SDR, Uluslararası Para Fonu tarafından kullanılan para birimi), IMF'deki rezerv pozisyonu ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-artirdi-1051863932.html
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rusya merkez bankası, dolar, zirve, rezerv

Rusya’nın uluslararası rezervleri yılın sonuna bir hafta kala ilk kez 630 milyon doları aştı

23:38 30.12.2021
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Rusya Merkez Bankası, 24 Aralık itibariyle Rusya’nın uluslararası rezervler hacminin, bütçe kuralı çerçevesinde varlık değerlerinin yükseltilmesi ve yapılan döviz alımları sonucunda haftada 4.2 milyar dolar artarak 630.5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın uluslararası rezervler hacmi, bütçe kuralı çerçevesinde varlık değerlerinin yükseltilmesi ve yapılan döviz alımları sonucu 24 Aralık itibariyle haftada 4.2 milyar dolar artarak 630.5 milyar dolara ulaştı.
Böylece 2021'in son haftasında, Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası rezerv hacmi ilk kez 630 milyar doları aşarak, tarihi zirveyi yenilemiş oldu.
Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından tutulan likit finansal varlıklar olup, döviz cinsinden varlıklar, parasal altın, özel çekme hakları (SDR, Uluslararası Para Fonu tarafından kullanılan para birimi), IMF'deki rezerv pozisyonu ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı
17 Aralık, 13:49
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