https://tr.sputniknews.com/20211230/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-yilin-sonuna-bir-hafta-kala-ilk-kez-630-milyon-dolari-asti-1052276791.html

Rusya’nın uluslararası rezervleri yılın sonuna bir hafta kala ilk kez 630 milyon doları aştı

Rusya’nın uluslararası rezervleri yılın sonuna bir hafta kala ilk kez 630 milyon doları aştı

Rusya Merkez Bankası, 24 Aralık itibariyle Rusya’nın uluslararası rezervler hacminin, bütçe kuralı çerçevesinde varlık değerlerinin yükseltilmesi ve yapılan... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T23:38+0300

2021-12-30T23:38+0300

2021-12-30T23:38+0300

ekonomi

rusya merkez bankası

dolar

zirve

rezerv

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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın uluslararası rezervler hacmi, bütçe kuralı çerçevesinde varlık değerlerinin yükseltilmesi ve yapılan döviz alımları sonucu 24 Aralık itibariyle haftada 4.2 milyar dolar artarak 630.5 milyar dolara ulaştı.Böylece 2021'in son haftasında, Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası rezerv hacmi ilk kez 630 milyar doları aşarak, tarihi zirveyi yenilemiş oldu.Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından tutulan likit finansal varlıklar olup, döviz cinsinden varlıklar, parasal altın, özel çekme hakları (SDR, Uluslararası Para Fonu tarafından kullanılan para birimi), IMF'deki rezerv pozisyonu ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-artirdi-1051863932.html

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rusya merkez bankası, dolar, zirve, rezerv