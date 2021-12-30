Şahan Gökbakar'dan öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenciye burs

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K.'ye burs vermek istediğini açıklayan Şahan Gökbakar; bugün yaptığı açıklamayla aileyle iletişim kurduğunu ve eğitim adına küçük çocuğu destekleyeceğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5. sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövmüş, boğazını sıkmıştı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtarmıştı. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansımıştı.Olay sonrası Gökbakar, şu paylaşımı yapmıştı:
Komedyen Şahan Gökbakar, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K.'ye burs vereceğini duyurdu.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K.'ye burs vermek istediğini açıklayan Şahan Gökbakar; bugün yaptığı açıklamayla aileyle iletişim kurduğunu ve eğitim adına küçük çocuğu destekleyeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlar biliyorsunuz, "ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz" demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum..."
Degerli dostlar biliyorsunuz, "ailesi bize ulasirsa, egitimine burs vermek isteriz" demistim.Güzel haber vereyim, biraz önce kardesimizin annesiyle bizzat konustum.Egitim adına gönüllerinden geçeni gerceklestireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adina ilettim.Mutluyum...🙏
Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5. sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövmüş, boğazını sıkmıştı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtarmıştı. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansımıştı.
Olay sonrası Gökbakar, şu paylaşımı yapmıştı:
"Bu aşağılık zat (öğretmen diyemem) tarafından şiddete uğrayan minik kardeşimizin haberi çıktı bugün yine Cüneyt Özdemir izlerken. Onun o kendini savunmaya çalışan hali içimi çok yaralıyor. Ailesi bize ulaşırsa, eğitim bursu vermek istiyoruz. Allah evlatlarımızı korusun. İnşallah bu kardeşimizin ailesi mesajımı duyar ve bize info@camasirhanefilm.com adresinden ulaşırlar."
Bu aşağılık zat ( öğretmen diyemem) tarafından şiddete uğrayan minik kardeşimizin haberi çıktı bugün yine @cuneytozdemir izlerken. Onun o kendini savunmaya çalısan hali icimi çok yaraliyor. Ailesi bize ulaşırsa, eğitim bursu vermek istiyoruz. Allah evlatlarımızı korusun 🙏