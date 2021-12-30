Şahan Gökbakar'dan öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenciye burs

"Bu aşağılık zat (öğretmen diyemem) tarafından şiddete uğrayan minik kardeşimizin haberi çıktı bugün yine Cüneyt Özdemir izlerken. Onun o kendini savunmaya çalışan hali içimi çok yaralıyor. Ailesi bize ulaşırsa, eğitim bursu vermek istiyoruz. Allah evlatlarımızı korusun. İnşallah bu kardeşimizin ailesi mesajımı duyar ve bize info@camasirhanefilm.com adresinden ulaşırlar."