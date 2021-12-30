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https://tr.sputniknews.com/20211230/sedat-peker-dahil-92-kisinin-yargilandigi-suc-orgutu-davasi-yarina-ertelendi-1052275690.html
Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası cuma gününe ertelendi
Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası cuma gününe ertelendi
Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarına olduğu 92 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T23:27+0300
2021-12-30T23:41+0300
türkiye
sedat peker
duruşma
uluslararası dava
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Sedat Peker'in de bulunduğu 26'sı tutuklu 92 kişinin davasında ara verilmesinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Fikret Aydın da üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma cuma günü görülmek üzere ertelendi.Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.18.00 gibi verilen aranın sona ermesinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Fikret Aydın, firari sanık Sedat Peker'i 1988 yılından beri tanıdığını, o dönem Peker'in şimdiki kadar ünlü olmadığını, 90'lı yıllarda çok samimi olduğunu fakat 1999 yılından sonra Peker'le yol ayrımına girdiğini iddia etti.Sedat Peker'le yol ayrımına girdikten sonra 2008 yılında bir kez ticaret yaptığını öne süren Aydın, “Sedat Peker'den ayrılmamın sebebini kendisine izah ettim: 'Gittiğin yolu benimsemiyorum' dedim. 2008'de kendisini mağdur olduğundan dolayı bir arsa tapusu dışında kendisiyle ticaret yapmamıştım şeklinde konuştu. Kanunlar dışına çıkmadığını iddia eden tutuklu sanık Aydın, “Ticarete Ahmet'miş, Mehmet'miş, Sedat'mış, Peker'miş kimseyi sokmadım. Saygı ayrı ama" dedi.Bir sanık avukatı Fikret Aydın'a Sedat Peker'le 2010'lu yıllardan sonra Karadağ'da çektirdiği fotoğrafı gösterip soru yöneltince Aydın, “Sedat Peker hem akrabam hem dostumdur" şeklinde cevap verdi. Bugün savunma yapan 11 sanığın ardından 2 günde toplam 15 sanık dinlenmiş oldu. Duruşma tutuklu bulunan diğer 11 sanığın savunmasının alınması için cuma günü görülmek üzere ertelendi.
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sedat peker, duruşma, uluslararası dava

Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası cuma gününe ertelendi

23:27 30.12.2021 (güncellendi: 23:41 30.12.2021)
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarına olduğu 92 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 11 sanığın daha savunmasının alındığı duruşmayı cuma gününe erteledi.
Sedat Peker'in de bulunduğu 26'sı tutuklu 92 kişinin davasında ara verilmesinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Fikret Aydın da üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma cuma günü görülmek üzere ertelendi.
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
18.00 gibi verilen aranın sona ermesinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Fikret Aydın, firari sanık Sedat Peker'i 1988 yılından beri tanıdığını, o dönem Peker'in şimdiki kadar ünlü olmadığını, 90'lı yıllarda çok samimi olduğunu fakat 1999 yılından sonra Peker'le yol ayrımına girdiğini iddia etti.
Sedat Peker'le yol ayrımına girdikten sonra 2008 yılında bir kez ticaret yaptığını öne süren Aydın, “Sedat Peker'den ayrılmamın sebebini kendisine izah ettim: 'Gittiğin yolu benimsemiyorum' dedim. 2008'de kendisini mağdur olduğundan dolayı bir arsa tapusu dışında kendisiyle ticaret yapmamıştım şeklinde konuştu. Kanunlar dışına çıkmadığını iddia eden tutuklu sanık Aydın, “Ticarete Ahmet'miş, Mehmet'miş, Sedat'mış, Peker'miş kimseyi sokmadım. Saygı ayrı ama" dedi.
Bir sanık avukatı Fikret Aydın'a Sedat Peker'le 2010'lu yıllardan sonra Karadağ'da çektirdiği fotoğrafı gösterip soru yöneltince Aydın, “Sedat Peker hem akrabam hem dostumdur" şeklinde cevap verdi.
Bugün savunma yapan 11 sanığın ardından 2 günde toplam 15 sanık dinlenmiş oldu. Duruşma tutuklu bulunan diğer 11 sanığın savunmasının alınması için cuma günü görülmek üzere ertelendi.
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