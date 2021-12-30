EKONOMİ
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Şeker ihracatı kayda bağlandı
© AAÇay bardağı, kıtlama şeker, ince belli bardak
© AA
Ticaret Bakanlığı, şekeri 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine aldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi.
Resmi Gazete'de yaymlanan Ticaret Bakanlığı kararı şöyle:
MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi.
Resmi Gazete'de yaymlanan Ticaret Bakanlığı kararı şöyle:
MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
“56- Şeker (GTP:1701)”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.