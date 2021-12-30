https://tr.sputniknews.com/20211230/seker-ihracati-kayda-baglandi-1052270839.html

Şeker ihracatı kayda bağlandı

Şeker ihracatı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı, şekeri 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine aldı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T20:33+0300

2021-12-30T20:33+0300

2021-12-30T20:33+0300

ekonomi

türkiye

şeker

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050897044_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1602a6c90eec4678d79660b4df6ffa52.jpg

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi.Resmi Gazete'de yaymlanan Ticaret Bakanlığı kararı şöyle:MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.“56- Şeker (GTP:1701)”MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, şeker, ihracat