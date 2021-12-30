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SHGM seyahat açıklamasını yeniledi: Türk yolculara yönelik yasak söz konusu değil
SHGM seyahat açıklamasını yeniledi: Türk yolculara yönelik yasak söz konusu değil
Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, daha önce 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T19:03+0300
2021-12-30T19:08+0300
türk sivil havacılık genel müdürlüğü
türk
yasak
yolcu
omicron
türkiye
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 'Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nu güncelledi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği tabloda belirtilmişti. SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/7-avrupa-ulkesi-turk-yolculari-kabul-etmeyecek--1052256703.html
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türk sivil havacılık genel müdürlüğü, türk, yasak, yolcu, omicron

SHGM seyahat açıklamasını yeniledi: Türk yolculara yönelik yasak söz konusu değil

19:03 30.12.2021 (güncellendi: 19:08 30.12.2021)
© AATürkiye-Havalimanı-Havaalanı-Yolcu
Türkiye-Havalimanı-Havaalanı-Yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, daha önce 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) akşam saatlerinde yaptığı yeni güncelleme ile yasağın söz konusunu olmadığını paylaştı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 'Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nu güncelledi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.
Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği tabloda belirtilmişti.
SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.
Havalimanı- Yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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7 Avrupa ülkesi, Türk yolcuları kabul etmeyecek
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