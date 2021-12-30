https://tr.sputniknews.com/20211230/sivil-havacilik-genel-mudurlugu-turk-yolculara-yonelik-yasak-soz-konusu-degil-1052268004.html

SHGM seyahat açıklamasını yeniledi: Türk yolculara yönelik yasak söz konusu değil

SHGM seyahat açıklamasını yeniledi: Türk yolculara yönelik yasak söz konusu değil

Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, daha önce 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T19:03+0300

2021-12-30T19:03+0300

2021-12-30T19:08+0300

türk sivil havacılık genel müdürlüğü

türk

yasak

yolcu

omicron

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043819467_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ab336dfb6b0358062f2eb487b2faf068.jpg

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 'Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nu güncelledi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği tabloda belirtilmişti. SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/7-avrupa-ulkesi-turk-yolculari-kabul-etmeyecek--1052256703.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türk sivil havacılık genel müdürlüğü, türk, yasak, yolcu, omicron