https://tr.sputniknews.com/20211230/st-petersburgda-bir-araya-gelen-putin-ve-lukasenko-gorusme-sonrasinda-buz-hokeyi-oynadi-1052242330.html

St. Petersburg’da bir araya gelen Putin ve Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi oynadı

St. Petersburg’da bir araya gelen Putin ve Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi oynadı

St. Petersburg kentinde bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-30T00:53+0300

spor

rusya

belarus

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

buz hokeyi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Sti Petersburg’da yaptıkları görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.Putin, bu tür maçlarda geleneksel olarak giydiği 11 numaralı formasıyla, Lukaşenko ise 1 numaralı formasıyla sahada boy gösterdi. Liderler beyaz forma giyerek, kırmızı formalı rakipleri ile mücadele etti.Putin, maçın 3. dakikasında ilk golü kaydederken, ardından Lukaşenko da diski rakip kaleye gönderdi.Putin ve Lukaşenko ile aynı takımda Sovyet ve Rus hokeyinin yıldızları Vyaçeslav Fetisov, İlya Kovalçuk ve Aleksey Kasatonov yer aldı.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, buz hokeyi