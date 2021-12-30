Taksinin çarptığı araç kaldırıma savruldu: Yayalar ezilmekten son anda kurtuldu

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi, hatalı dönüş yapan hafif ticari araca çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç beton bariyerleri parçalayarak kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi. Kaldırımda yürüyen iki kişi hafif yaralanırken insanlar etrafa kaçtı. Kazada hafif yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.'Ne mutlu ki can kaybı olmadı'Kazayı gören esnaf Hüsnü Özmen, "Biz gürültüye çıktık. Bir tane araç ters dönüş yapmış. Taksi de araca çarpmış. Ne mutlu ki can kaybı olmadı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu.
Beyoğlu’nda hatalı dönüş yapan hafif ticari araca taksi çarptı. Kontrolden çıkan araç, bebek arabasının da bulunduğu kaldırımdaki yayaların arasına girdi. İki kişi hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi, hatalı dönüş yapan hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç beton bariyerleri parçalayarak kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi. Kaldırımda yürüyen iki kişi hafif yaralanırken insanlar etrafa kaçtı.
Kazada hafif yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
'Ne mutlu ki can kaybı olmadı'
Kazayı gören esnaf Hüsnü Özmen, "Biz gürültüye çıktık. Bir tane araç ters dönüş yapmış. Taksi de araca çarpmış. Ne mutlu ki can kaybı olmadı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu.