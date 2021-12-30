https://tr.sputniknews.com/20211230/thyden-omicron-aciklamasi-bize-bildirilmis-ucus-yasagi-yok-1052262648.html

THY'den Omicron açıklaması: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok

THY'den Omicron açıklaması: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok

THY Genel Müdürü Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir" dedi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T16:12+0300

2021-12-30T16:12+0300

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omicron

koronavirüs

uçuş

türk hava yolları (thy)

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seyahat yasağı haberleriyle ilgili, Twitter hesabından açıklamada bulundu.Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" dedi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Omicron varyantı nedeniyle ülkelere giriş tablosunu güncellediği, yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildiği belirtilmiş varyant nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/7-avrupa-ulkesi-turk-yolculari-kabul-etmeyecek--1052256703.html

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omicron, uçuş, türk hava yolları (thy)