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Tom Cruise ile evliliklerine dair 'cinsiyetçi' soruya Nicole Kidman'dan yanıt
Tom Cruise ile evliliklerine dair 'cinsiyetçi' soruya Nicole Kidman'dan yanıt
Ünlü oyuncu Nicole Kidman, yeni filmi konusunda verdiği bir röportajda, Tom Cruise ile 20 yıl önce sonlanan evliliğine dair sorulan cinsiyetçi soruya... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T16:35+0300
2021-12-30T17:16+0300
guardian
evlilik
nicole kidman
cinsiyetçilik
tom cruise
yaşam
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İngiltere merkezli Guardian gazetesine yeni filmi Being The Ricardos üzerine röportaj veren oyuncu Nicole Kidman, Lucille Ball karakterinin Desi Arnaz karakteriyle ilişkisine dair değerlendirmelerde bulunurken, "Bu, artık yürümeyen yaratıcı ve romantik bir ilişki üzerine. Ama aynı zamanda bu ilişkiden bazı olağanüstü şeyler çıkıyor, buna bayılıyorum. Bunun mutlu bir son olmamasına bayılıyorum" dedi.Guardian adına röportajı yapan gazeteci ise, Nicole Kidman'a 'olağanüstü bir dikkatle' bunun Tom Cruise ile evliliğine yönelik bir ima olup olmadığını sordu. Bu beklenmedik soru karşısında afallayan ünlü oyuncu, "Aman Tanrım, hayır, hayır. Kesinlikle hayır. Yani, dürüst olmak gerekirse, o çok uzun zamandır bu denklemde bu yok. Yani hayır" yanıtı verdi.Gazetecinin aktardığına göre bir hayli sinirlenen Kidman şu ifadelerle sözlerine devam etti:Kidman ve Cruise, 1990 ve 2001 yılları arasında 11 yıl boyunca evli kalmıştı. İkilinin Isabella (29 yaşında) ve Connor (26 yaşında) adında iki evlatlık çocuğu var.
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guardian, evlilik, nicole kidman, cinsiyetçilik, tom cruise

Tom Cruise ile evliliklerine dair 'cinsiyetçi' soruya Nicole Kidman'dan yanıt

16:35 30.12.2021 (güncellendi: 17:16 30.12.2021)
© AFP 2021 / JACK GUEZNicole Kidman-Tom Cruise
Nicole Kidman-Tom Cruise - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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Ünlü oyuncu Nicole Kidman, yeni filmi konusunda verdiği bir röportajda, Tom Cruise ile 20 yıl önce sonlanan evliliğine dair sorulan cinsiyetçi soruya alkışlayarak yanıt verdi.
İngiltere merkezli Guardian gazetesine yeni filmi Being The Ricardos üzerine röportaj veren oyuncu Nicole Kidman, Lucille Ball karakterinin Desi Arnaz karakteriyle ilişkisine dair değerlendirmelerde bulunurken, "Bu, artık yürümeyen yaratıcı ve romantik bir ilişki üzerine. Ama aynı zamanda bu ilişkiden bazı olağanüstü şeyler çıkıyor, buna bayılıyorum. Bunun mutlu bir son olmamasına bayılıyorum" dedi.
Guardian adına röportajı yapan gazeteci ise, Nicole Kidman'a 'olağanüstü bir dikkatle' bunun Tom Cruise ile evliliğine yönelik bir ima olup olmadığını sordu. Bu beklenmedik soru karşısında afallayan ünlü oyuncu, "Aman Tanrım, hayır, hayır. Kesinlikle hayır. Yani, dürüst olmak gerekirse, o çok uzun zamandır bu denklemde bu yok. Yani hayır" yanıtı verdi.
Gazetecinin aktardığına göre bir hayli sinirlenen Kidman şu ifadelerle sözlerine devam etti:

"Ben de bu şekilde basmakalıplara sokulmamak isterdim doğrusu. Bu bana neredeyse cinsiyetçi geliyor. Çünkü bu soruyu bir erkeğe sorar mıydınız, emin değilim. Bir noktada artık 'Bana hayatımı verin. Ondan bundan bağımsız olarak' diyorsunuz."

Kidman ve Cruise, 1990 ve 2001 yılları arasında 11 yıl boyunca evli kalmıştı. İkilinin Isabella (29 yaşında) ve Connor (26 yaşında) adında iki evlatlık çocuğu var.
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