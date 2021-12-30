KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 40 bin sınırında: 139 kişi hayatını kaybetti
19:14 30.12.2021 (güncellendi: 19:25 30.12.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerine dair şu açıklamada bulundu:
"İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor."
İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor. pic.twitter.com/MsA7GJRmib— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 30, 2021