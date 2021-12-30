Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 40 bin sınırında: 139 kişi hayatını kaybetti

"İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor."