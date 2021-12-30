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SON DAKİKA | Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 40 bin sınırında: 139 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 40 bin sınırında: 139 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 40 bin sınırında: 139 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T19:14+0300
2021-12-30T19:25+0300
vaka
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
vaka sayısı
omicron
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Sağlık bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerine dair şu açıklamada bulundu:
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252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vaka, fahrettin koca, koronavirüs, vaka sayısı, omicron

Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 40 bin sınırında: 139 kişi hayatını kaybetti

19:14 30.12.2021 (güncellendi: 19:25 30.12.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerine dair şu açıklamada bulundu:
"İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor."
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