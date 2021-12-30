Turkovac randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı ile yaptı. Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu.Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular başladı.Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden Turkovac aşılarını olabilecekler.
Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular açıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı ile yaptı. Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular başladı.
Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden Turkovac aşılarını olabilecekler.