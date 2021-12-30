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Turkovac randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı
Turkovac randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular açıldı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T09:12+0300
2021-12-30T09:12+0300
koronavirüs
randevu
koronavirüs
koronavirüs aşısı
turkovac
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı ile yaptı. Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu.Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular başladı.Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden Turkovac aşılarını olabilecekler.
https://tr.sputniknews.com/20211229/saglik-bakani-koca-turkovac-asisi-yaptiriyor-1052234961.html
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randevu, koronavirüs, koronavirüs aşısı, turkovac

Turkovac randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı

09:12 30.12.2021
© İHA / İHA-AW499760TURKOVAC
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© İHA / İHA-AW499760
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Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular açıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı ile yaptı. Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular başladı.
Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden Turkovac aşılarını olabilecekler.
Fahrettin Koca Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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Bakan Koca, TURKOVAC aşısı yaptırdı: 'Yarın itibariyle şehir hastaneleri için randevu alınabilecek'
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