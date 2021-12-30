https://tr.sputniknews.com/20211230/turkovac-randevulari-basladi-e-nabiz-sisteminde-resmen-acildi-1052247920.html

Turkovac randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı

Turkovac randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular açıldı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T09:12+0300

2021-12-30T09:12+0300

2021-12-30T09:12+0300

koronavirüs

randevu

koronavirüs

koronavirüs aşısı

turkovac

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı ile yaptı. Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu.Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular başladı.Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden Turkovac aşılarını olabilecekler.

https://tr.sputniknews.com/20211229/saglik-bakani-koca-turkovac-asisi-yaptiriyor-1052234961.html

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randevu, koronavirüs, koronavirüs aşısı, turkovac