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https://tr.sputniknews.com/20211230/ulastirma-bakani-karaismailoglu-vatana-yapilan-hizmete-dusmanlik-etmek-muhalefet-etmek-degildir-1052242932.html
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Vatana yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Vatana yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tamamen yerli mühendis arkadaşlarımızla projelerimize devam ediyoruz. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T00:58+0300
2021-12-30T00:58+0300
türkiye
ulaştırma
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
türksat 5b
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Partisinin İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Karaismailoğlu, bugüne kadar yapılan 28 bin 450 kilometreye çıkan karayolu ağının, açılışı yapılan Pirinkayalar Tüneliyle 640 kilometreye ulaştığını aktardı.Türkiye'deki tünel uzunluğunun her geçen gün arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Düşünün 2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde 50 kilometre tünel varken şu an biz sadece Yusufeli Barajından dolayı 56 kilometre yapıyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 13 kata çıkmış bir tünel ağıyla Türkiye'deki ulaşımı sağlıyoruz. Projeleri bir bir bitiriyoruz, yenilerine başlıyoruz. Bu projelerin bitmesi sayesinde bu büyüme rakamlarını elde ettik." dedi.Karaismailoğlu, dünyanın en büyük büyüme rakamlarının güçlü ulaştırma altyapı sistemi üzerine kurulduğunu dile getirdi.'Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda Türkiye bütün dünyaya gücünü hissettirmiştir'Güçlü ulaşım ağına sahip olmanın, kalkınmayı hızlandırdığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:"Projelerimizin yüzde 80’nini devletimizin genel bütçesinden yapıyoruz ama buraya ek kaynak üretmek için de kamu özel işbirliğiyle önemli projeler hayata geçirdik. Bunlar biri Avrasya Tünelidir. Burası biteli 5 yıl oldu ama yılda sadece 2 milyar lira Türkiye ekonomisine katkısı vardır. Siz bazılarının bu projeleri eleştirip çamur atmasına hiç aldırmayın. Bunlar Türkiye'ye yüzyıllarca hizmet verecek mega projelerdir. Bu projeleri dünya çok daha iyi görüyor ama bizim vatandaşımız da çok iyi görüyor. Artık biz proje ve mühendis ihraç eden ülke konumuna geldik. Dünyanın pek çok ülkesinde artık Türk müteahhitler iş alıyor, Türk mühendisler çalışıyor. Türk projeciler orada çözüm üretip oralar katkı verip bize de gelir getiriyorlar."Karaismailoğlu, ulaşım alanında yapılan yatırımlar sayesinde trafik kazalarındaki ağır bilançoların ortadan kalktığını söyledi.Yıllık 12 bin kişinin hayatını kurtaran karayolları yatırımları sayesinde aynı zamanda 22 milyar lira tasarruf sağlandığı kaydeden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Haberleşme konusunda çok önemli yatırımlar yapıldı. 19 yıl öncesi deselerdi ki, 'Türkiye bir yılda 2 tane uzaya uydu fırlatacak' kimse size inanmazdı, gülerdi. Ama 2021 yılının başında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlattık. Bir yıl bitmeden Türksat 5B'yi uzaya fırlatıyoruz. Bütün dünyanın takip ve gıpta ettiği bir projedir. Bundan hepimiz gurur duymalıyız. Hem de bunlar 35 yıl ömrü olan yeni nesil uydulardır. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda Türkiye bütün dünyaya gücünü hissettirmiştir."'Vatana millete yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir'Karaismailoğlu, kara yolu, demir yolu, hava ve deniz yolu ile haberleşmeyle 19 yılda toplamda 160 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü altyapı yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Tamamen yerli mühendis arkadaşlarımızla projelerimize devam ediyoruz. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 160 milyar dolarlık güçlü bir alt yapı yatırımı yaptık. Bizim ulaştırma altyapıları sayesinde 13,4 milyar dolarlık yıllık tasarrufumuz var. Bütün yatırımlar devam ediyor, bu güçlü altyapı üzerine gelecek nesiller, gençler ulaştırma ve altyapı diye proje veya plan yapmayacaklar, artık teknoloji üretecekler inovasyon çalışacak ve yeni sektörlerle ilgilenecekler." dedi.Karaismailoğlu, projelerin tek tek hayata geçirildiği sırada birilerinin oturduğu yerden çamur attığını savundu.Bunu sırf keyif almak için yaptıklarını ve projeleri lekelemeye çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:"Çünkü bunlar yıllar boyunca taş üstüne taş koymamış. Belki koyun bile gütmemişlerdir, o yüzden onların bu projelere laf atmaya hakları yoktur. Bizim vatanımıza milletimize yaptığımız hizmeti artıracak her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Vatana millete yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir. O yüzden kendilerine gelmeleri lazım. Yani 1970 yılında ilk birinci Boğaz Köprüsü yapıldığında söylenen laflarla bugün ki laflara baktığımızda aslında zihniyet değişmiyor, bu da Türkiye'nin kaderi. Onlar eleştirecekler ama biz bunlara inat yapmaya devam edeceğiz, çünkü biz ülkemizi seviyoruz, ülkemizi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında sokmamız için bu yatırımları yapmamız gerekiyordu ve yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."
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ulaştırma, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, türksat 5b

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Vatana yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir

00:58 30.12.2021
© DHABakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenler devri bitmiştir
Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenler devri bitmiştir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tamamen yerli mühendis arkadaşlarımızla projelerimize devam ediyoruz. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 160 milyar dolarlık güçlü bir altyapı yatırımı yaptık. Bizim ulaştırma altyapıları sayesinde 13.4 milyar dolarlık yıllık tasarrufumuz var" dedi.
Partisinin İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Karaismailoğlu, bugüne kadar yapılan 28 bin 450 kilometreye çıkan karayolu ağının, açılışı yapılan Pirinkayalar Tüneliyle 640 kilometreye ulaştığını aktardı.
Türkiye'deki tünel uzunluğunun her geçen gün arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Düşünün 2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde 50 kilometre tünel varken şu an biz sadece Yusufeli Barajından dolayı 56 kilometre yapıyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 13 kata çıkmış bir tünel ağıyla Türkiye'deki ulaşımı sağlıyoruz. Projeleri bir bir bitiriyoruz, yenilerine başlıyoruz. Bu projelerin bitmesi sayesinde bu büyüme rakamlarını elde ettik." dedi.
Karaismailoğlu, dünyanın en büyük büyüme rakamlarının güçlü ulaştırma altyapı sistemi üzerine kurulduğunu dile getirdi.

'Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda Türkiye bütün dünyaya gücünü hissettirmiştir'

Güçlü ulaşım ağına sahip olmanın, kalkınmayı hızlandırdığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Projelerimizin yüzde 80’nini devletimizin genel bütçesinden yapıyoruz ama buraya ek kaynak üretmek için de kamu özel işbirliğiyle önemli projeler hayata geçirdik. Bunlar biri Avrasya Tünelidir. Burası biteli 5 yıl oldu ama yılda sadece 2 milyar lira Türkiye ekonomisine katkısı vardır. Siz bazılarının bu projeleri eleştirip çamur atmasına hiç aldırmayın. Bunlar Türkiye'ye yüzyıllarca hizmet verecek mega projelerdir. Bu projeleri dünya çok daha iyi görüyor ama bizim vatandaşımız da çok iyi görüyor. Artık biz proje ve mühendis ihraç eden ülke konumuna geldik. Dünyanın pek çok ülkesinde artık Türk müteahhitler iş alıyor, Türk mühendisler çalışıyor. Türk projeciler orada çözüm üretip oralar katkı verip bize de gelir getiriyorlar."
Karaismailoğlu, ulaşım alanında yapılan yatırımlar sayesinde trafik kazalarındaki ağır bilançoların ortadan kalktığını söyledi.
Yıllık 12 bin kişinin hayatını kurtaran karayolları yatırımları sayesinde aynı zamanda 22 milyar lira tasarruf sağlandığı kaydeden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Haberleşme konusunda çok önemli yatırımlar yapıldı. 19 yıl öncesi deselerdi ki, 'Türkiye bir yılda 2 tane uzaya uydu fırlatacak' kimse size inanmazdı, gülerdi. Ama 2021 yılının başında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlattık. Bir yıl bitmeden Türksat 5B'yi uzaya fırlatıyoruz. Bütün dünyanın takip ve gıpta ettiği bir projedir. Bundan hepimiz gurur duymalıyız. Hem de bunlar 35 yıl ömrü olan yeni nesil uydulardır. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda Türkiye bütün dünyaya gücünü hissettirmiştir."

'Vatana millete yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir'

Karaismailoğlu, kara yolu, demir yolu, hava ve deniz yolu ile haberleşmeyle 19 yılda toplamda 160 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü altyapı yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Tamamen yerli mühendis arkadaşlarımızla projelerimize devam ediyoruz. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 160 milyar dolarlık güçlü bir alt yapı yatırımı yaptık. Bizim ulaştırma altyapıları sayesinde 13,4 milyar dolarlık yıllık tasarrufumuz var. Bütün yatırımlar devam ediyor, bu güçlü altyapı üzerine gelecek nesiller, gençler ulaştırma ve altyapı diye proje veya plan yapmayacaklar, artık teknoloji üretecekler inovasyon çalışacak ve yeni sektörlerle ilgilenecekler." dedi.
Karaismailoğlu, projelerin tek tek hayata geçirildiği sırada birilerinin oturduğu yerden çamur attığını savundu.
Bunu sırf keyif almak için yaptıklarını ve projeleri lekelemeye çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Çünkü bunlar yıllar boyunca taş üstüne taş koymamış. Belki koyun bile gütmemişlerdir, o yüzden onların bu projelere laf atmaya hakları yoktur. Bizim vatanımıza milletimize yaptığımız hizmeti artıracak her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Vatana millete yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir. O yüzden kendilerine gelmeleri lazım. Yani 1970 yılında ilk birinci Boğaz Köprüsü yapıldığında söylenen laflarla bugün ki laflara baktığımızda aslında zihniyet değişmiyor, bu da Türkiye'nin kaderi. Onlar eleştirecekler ama biz bunlara inat yapmaya devam edeceğiz, çünkü biz ülkemizi seviyoruz, ülkemizi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında sokmamız için bu yatırımları yapmamız gerekiyordu ve yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."
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