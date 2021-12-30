https://tr.sputniknews.com/20211230/uluslararasi-pediatri-kurumu-dis-iliskiler-direktoru-avrupada-saglik-sistemi-kilitlenmek-uzere--1052255924.html

Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü: Avrupa'da sağlık sistemi kilitlenmek üzere

Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü: Avrupa'da sağlık sistemi kilitlenmek üzere

Dünya'da 150'ye yakın ülkeden pediatri derneklerinin bağlı olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, yılbaşı gecesi için... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T13:26+0300

2021-12-30T13:26+0300

2021-12-30T13:26+0300

koronavirüs

doktor

korona

sağlık çalışanı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043359895_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1f1511dddd0cf23c4ba8ff48184dc80b.jpg

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA)Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Avrupa'yı kasıp kavuran Omicron varyantıyla ilgili sağlık çalışanları arasındaki verilere değinerek yaklaşan tehlike konusunda uyardı. Yeni varyanta bağlı olarak yoğun bakım ve ölümler artmasa da sağlık çalışanları arasında da enfekte olanların sayısı hızla artıyor. ABD ve Avrupa'daki sağlık otoriteleri, karantinaya giren sağlık çalışanı sayılarının on binleri bulması üzerine mevcut sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması endişesiyle karantina sürelerini kısaltarak, karantina bitse bile maske takma zorunluluğu getirdi. Hatta Hollanda tamamen kapanmaya giderek 15 Ocak 2022'ye kadar eğitimde de online sisteme geri döndü.'Bir ay önce 2 kişiydi şimdi 120 binlerde'IPA Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu, "Omicron varyantını daha çok konuşacağız gibi duruyor. Avrupa'dan bize gelen veriler bunu gösteriyor. Avrupa'daki vaka sayıları oldukça yüksek. Asıl tehlike, vaka sayısı bu şekilde artarken sağlık sistemlerine ciddi yükler getirebileceği. Bu çok önemli ve bu konuda tedbirlerin alınması da çok önemli. İngiltere'de yaklaşık bir ay önce günde 2 kişi ile başlayan Omicron varyantı, bugün günlük 120 binli sayılara ulaşmış durumda ve vaka sayıları milyonun üzerine çıktı. Özellikle sağlık çalışanlarının hastalanması ile bu durumun İngiltere'de ve bazı Avrupa ülkelerinde sıkıntıya yol açabildiğini görüyoruz. Omicron'a bağlı ölümlerde evet bir düşüş var; hastalık ağır geçirilmiyor ama vaka sayıları çok yüksek olduğunda buna bağlı olarak sağlık çalışanları da hızlı bir şekilde hastalanıyor. Bundan 10 gün önce tüm İngiltere'ye baktığımızda 45 kişiden 1'inin Kovid'e yakalandığını görüyorduk; bugün Londra'da hemen hemen her 10 kişiden 1'i Kovid'e yakalanıyor ve vakaların yüzde 60'dan fazlasını da Omicron varyantı oluşturuyor" dedi.'20 bin sağlık çalışanı karantinada'İngiltere'de sağlık çalışanları arasında Kovid'e yakalanma oranının da bir hafta içinde yüzde 54 arttığına işaret eden Hasanoğlu, "İngiltere'de 20 bine yakın sağlık çalışanı şu anda Omicron nedeniyle karantinaya girmiş durumda. National Health Service (NHS) şöyle bir adım attı, 10 gün olan karantina süresini 7 güne indirdi. Amerika'da da aynı şekilde CDC, 10 gün olan karantina süresini 5 güne indireceğini söyledi. Ülkeleri asıl telaşlandıran şey, sağlık çalışanlarının hastalanması ile beraber sağlık sistemlerinde meydana gelebilecek bozulmalar. Hollanda bu sıkıntıları yaşamamak için 15 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı ve yüzyüze eğitime ara verdi, online eğitime geçti" şeklinde konuştu.'Geçen yıla dönmek istemiyorsak yılbaşına dikkat'Avrupa'daki bu durumun ülkemiz açısından da çok önemli olduğunu anlatan Hasanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

https://tr.sputniknews.com/20211230/bilim-insanlari-omicron-varyantini-engelleyen--antikorlari-tespit-etti-1052254264.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doktor, korona, sağlık çalışanı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron