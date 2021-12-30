https://tr.sputniknews.com/20211230/uzerinde-arapca-muhur-bulunan-timsah-derisi-ile-tunc-tablet-ele-gecirildi-1052255183.html

Üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet ele geçirildi

Üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet ele geçirildi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T13:04+0300

2021-12-30T13:04+0300

2021-12-30T13:15+0300

diyarbakır

türkiye

timsah

mühür

roma

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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların, ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.4 şüpheli, ilçenin Alankoz Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tunç tablet bulundu.Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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