https://tr.sputniknews.com/20211230/uzmanlar-omicron-varyanti-kaynakli-olumler-diger-varyantlara-kiyasla-yuzde-75-daha-az-1052273424.html

Uzmanlar: Omicron varyantı kaynaklı ölümler, diğer varyantlara kıyasla yüzde 75 daha az

Uzmanlar: Omicron varyantı kaynaklı ölümler, diğer varyantlara kıyasla yüzde 75 daha az

The Telegraph’ın Güney Afrika’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden ve Pretoria Üniversitesinden uzmanlara dayandırdığı haberinde, Kovid-19'un... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T22:21+0300

2021-12-30T22:21+0300

2021-12-30T22:21+0300

koronavirüs

güney afrika

ölüm

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

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Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının merkez üssü olan Gauteng eyaletinin Tshwane kentinde hastaneye kaldırılan kişileri gözlemledi.İncelemeler neticesinde hastaneye kaldırılanların yüzde 4.5’inin Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bu oran daha önceki salgın dalgaları sırasında yüze 21.3’tü.Uzmanlar ayrıca, hastaneye kaldırılan kişilerin yarısından daha az bir kısmının oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğunu tespit etti.Önceki varyantlarda ise hastaneye kaldırılanların yüzde 99.5’i bu tedaviye ihtiyaç duyuyordu. Yoğun bakıma alınması gereken hastaların oranı da yalnızca yüzde bir oldu. Bu oran daha önce yüzde 4.3 olarak kayda geçmişti.Bununla birlikte önceki varyantlara yakalanan hastaların 8.8 gün, Omicron varyantı nedeniyle hastaneye kaldırılanlarınsa 4 gün sonra taburcu edilebildiği öğrenildi.Omicron’un dünyadaki ilk merkez üssü Tshwane’deki vakaların şiddetinin, can kaybı ve hastanede kalma sürelerinin düştüğü aktarıldı.Uzmanlar vaka ve can kayıpları sayılarındaki farkın tamamıyla açılacağını, bunun pandemiye son verip epidemik aşamaya geçilmesini sağlayacağını savunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211230/omicron-varyantinin-yeni-belirtisi-cikti-el-ve-ayaklara-dikkat-1052267867.html

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güney afrika, ölüm, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron