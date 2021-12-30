https://tr.sputniknews.com/20211230/yargitaydan-yillik-izin-karari-1052254984.html
Yargıtay'dan yıllık izin kararı
Yargıtay'dan yıllık izin kararı
Bir markette kasap olarak çalışan kişi, sosyal medya canlı yayını sırasında yere düşen köfteleri alıp satılan köftelerin arasına koydu. Market yönetimi... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:02+0300
2021-12-30T13:02+0300
2021-12-30T13:02+0300
yaşam
yargıtay
yıllık izin
türkiye
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Yargıtay, iş sözleşmesi feshinin haklı olup olmadığına bakılmaksızın ödenmesi gerektiğine karar verdi.Çalıştığı marketin kasap reyonunda köfte yapan genç, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptı. Canlı yayın sırasında “1 kg alana 1 kg bedava, yiyin. Hepsinin içine çivi bastım, taş bastım, yiyin de aklınınız başınıza gelsin” diyen genç kasap, üretim esnasında yere düşen köfteyi yerden alarak satışa sunulacak köftelerin içine koydu.Kasabın bu hareketi üzerine, market işletmecisi, genç ustayı kovdu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan genç kasap, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.Davalı market avukatı, genç kasabın şirketin kurumsal kimliğini itibarsızlaşma yönündeki eylemi karşısında iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini kaydetti. Davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.Kararı Yargıtay'a taşıdıDavacı işçi, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Bu kez davacı kasap, kararı Yargıtay’a taşıdı. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.Mahkeme, iş akdinin işveren yönünden haklı sebeple feshedildiği, uyuşmazlık konusu tüm talepler yönünden davanın reddine karar verildi.Ancak, yıllık izin ücreti alacağının feshin haklı olup olmadığına bağlı olmaksızın ödenmesi gerektiğine hükmedildi.
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yargıtay, yıllık izin, türkiye
Yargıtay'dan yıllık izin kararı
Bir markette kasap olarak çalışan kişi, sosyal medya canlı yayını sırasında yere düşen köfteleri alıp satılan köftelerin arasına koydu. Market yönetimi, doğruluk ve bağlılık ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle kasabı işten kovdu. İş mahkemesinden eli boş dönen kasaba, Yargıtay'dan yıllık izinlerinin ücrete dönmesi için onay geldi.
Yargıtay, iş sözleşmesi feshinin haklı olup olmadığına bakılmaksızın ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Çalıştığı marketin kasap reyonunda köfte yapan genç, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptı. Canlı yayın sırasında “1 kg alana 1 kg bedava, yiyin. Hepsinin içine çivi bastım, taş bastım, yiyin de aklınınız başınıza gelsin” diyen genç kasap, üretim esnasında yere düşen köfteyi yerden alarak satışa sunulacak köftelerin içine koydu.
Kasabın bu hareketi üzerine, market işletmecisi, genç ustayı kovdu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan genç kasap, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
Davalı market avukatı, genç kasabın şirketin kurumsal kimliğini itibarsızlaşma yönündeki eylemi karşısında iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini kaydetti. Davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.
Kararı Yargıtay'a taşıdı
Davacı işçi, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Bu kez davacı kasap, kararı Yargıtay’a taşıdı. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.
Mahkeme, iş akdinin işveren yönünden haklı sebeple feshedildiği, uyuşmazlık konusu tüm talepler yönünden davanın reddine karar verildi.
Ancak, yıllık izin ücreti alacağının feshin haklı olup olmadığına bağlı olmaksızın ödenmesi gerektiğine hükmedildi.