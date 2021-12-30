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Yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyon: Aranan 1072 kişi yakalandı
Yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyon: Aranan 1072 kişi yakalandı
15 bin 381 noktada 57 bin 964 personelin görev aldığı uygulamada metruk bina, park-bahçe ve umuma açık yerler denetlendi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:14+0300
2021-12-30T12:14+0300
türkiye
yılbaşı
polis
gözaltı
denetim
emniyet
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaklaşan yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 29 Aralık tarihinde 'Türkiye huzur güven' uygulaması gerçekleştirildi.Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 381 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı.Uygulamada, 7.650 metruk bina ve 6.630 park-bahçe kontrol edilirken 21.410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1.072 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4’ü çocuk 28 kişi bulundu. 484 kişi gözaltına alındı, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.615 araç trafikten men edildiYol uygulaması da yapılan denetimler kapsamında; 162 bin 620 araç kontrol edildi, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edilmiş, 61 aranan araç tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211227/ankarada-adliyelere-giriste-avukatlarin-ustu-de-aranacak-1052156792.html
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yılbaşı, polis, gözaltı, denetim, emniyet

Yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyon: Aranan 1072 kişi yakalandı

12:14 30.12.2021
© DHAYılbaşı öncesi ülke genelinde uygulama: Aranan 1072 kişi yakalandı
Yılbaşı öncesi ülke genelinde uygulama: Aranan 1072 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
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15 bin 381 noktada 57 bin 964 personelin görev aldığı uygulamada metruk bina, park-bahçe ve umuma açık yerler denetlendi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1.072 kişi yakalanırken 28 kayıp kişi bulundu. Uygulamada 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaklaşan yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 29 Aralık tarihinde 'Türkiye huzur güven' uygulaması gerçekleştirildi.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 381 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı.
Uygulamada, 7.650 metruk bina ve 6.630 park-bahçe kontrol edilirken 21.410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1.072 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4’ü çocuk 28 kişi bulundu. 484 kişi gözaltına alındı, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

615 araç trafikten men edildi

Yol uygulaması da yapılan denetimler kapsamında; 162 bin 620 araç kontrol edildi, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edilmiş, 61 aranan araç tespit edildi.
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