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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211230/yuzlerce-afganistan-vatandasinin-abdye-insani-vize-basvurusu-reddedildi-1052272374.html
Yüzlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye insani vize başvurusu reddedildi
Yüzlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye insani vize başvurusu reddedildi
ABD'ye insani nedenlerle geçici olarak giriş yapmak isteyen yüzlerce Afganistan vatandaşının başvurusu federal göçmen büroları tarafından reddedildi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T21:49+0300
2021-12-30T21:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
vize
vize başvurusu
afgan
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ABD medyasında yer alan habere göre, son haftalarda Taliban tarafından tehdit edilen, ailelerinden ayrı düşen yüzlerce Afganın, ABD'ye gelebilmek için yaptığı 'insani durum vizesi' başvurusuna olumsuz yanıt verildi.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana, 35 binden fazla 'insani durum vizesi' başvurusu aldı.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Ofisi Bürosu Sözcüsü Victoria Palmer, bu hafta 140'tan fazla başvuruyu şartlı kabul ettiklerini, yaklaşık 470 başvurunun ise reddedildiğini söyledi.Göçmen hakları savunucuları ise bu durum karşısında Joe Biden yönetimini, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride kalan Afganlara yardım etme sözünü yerine getirmemekle eleştirdi.ABD'de yasal daimi ikamet imkanı sunmayan bu programa her yıl yaklaşık 2 bin başvuru yapılıyor ve ortalama 500 başvuru kabul ediliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre ise yönetim bu yıl tahliye edilen 95 bin Afgan vatandaşını ABD'ye yerleştirmeyi öngörüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211229/abd-disisleri-bakanligi-afgan-kadinlarin-haklariyla-ilgilenecek-ozel-temsilci-atadi-1052240145.html
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abd, afganistan, taliban, vize, vize başvurusu, afgan

Yüzlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye insani vize başvurusu reddedildi

21:49 30.12.2021
© REUTERS / Barbara DavidsonABD - Fort McCoy üssü - Afgan sığınmacılar
ABD - Fort McCoy üssü - Afgan sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Barbara Davidson
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ABD'ye insani nedenlerle geçici olarak giriş yapmak isteyen yüzlerce Afganistan vatandaşının başvurusu federal göçmen büroları tarafından reddedildi.
ABD medyasında yer alan habere göre, son haftalarda Taliban tarafından tehdit edilen, ailelerinden ayrı düşen yüzlerce Afganın, ABD'ye gelebilmek için yaptığı 'insani durum vizesi' başvurusuna olumsuz yanıt verildi.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana, 35 binden fazla 'insani durum vizesi' başvurusu aldı.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Ofisi Bürosu Sözcüsü Victoria Palmer, bu hafta 140'tan fazla başvuruyu şartlı kabul ettiklerini, yaklaşık 470 başvurunun ise reddedildiğini söyledi.
Göçmen hakları savunucuları ise bu durum karşısında Joe Biden yönetimini, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride kalan Afganlara yardım etme sözünü yerine getirmemekle eleştirdi.
ABD'de yasal daimi ikamet imkanı sunmayan bu programa her yıl yaklaşık 2 bin başvuru yapılıyor ve ortalama 500 başvuru kabul ediliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre ise yönetim bu yıl tahliye edilen 95 bin Afgan vatandaşını ABD'ye yerleştirmeyi öngörüyor.
Taliban kontrolündeki Afgan başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının önünde kadın hakları protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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