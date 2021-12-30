https://tr.sputniknews.com/20211230/yuzlerce-afganistan-vatandasinin-abdye-insani-vize-basvurusu-reddedildi-1052272374.html

Yüzlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye insani vize başvurusu reddedildi

Yüzlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye insani vize başvurusu reddedildi

ABD'ye insani nedenlerle geçici olarak giriş yapmak isteyen yüzlerce Afganistan vatandaşının başvurusu federal göçmen büroları tarafından reddedildi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T21:49+0300

2021-12-30T21:49+0300

2021-12-30T21:49+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

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vize başvurusu

afgan

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ABD medyasında yer alan habere göre, son haftalarda Taliban tarafından tehdit edilen, ailelerinden ayrı düşen yüzlerce Afganın, ABD'ye gelebilmek için yaptığı 'insani durum vizesi' başvurusuna olumsuz yanıt verildi.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana, 35 binden fazla 'insani durum vizesi' başvurusu aldı.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Ofisi Bürosu Sözcüsü Victoria Palmer, bu hafta 140'tan fazla başvuruyu şartlı kabul ettiklerini, yaklaşık 470 başvurunun ise reddedildiğini söyledi.Göçmen hakları savunucuları ise bu durum karşısında Joe Biden yönetimini, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride kalan Afganlara yardım etme sözünü yerine getirmemekle eleştirdi.ABD'de yasal daimi ikamet imkanı sunmayan bu programa her yıl yaklaşık 2 bin başvuru yapılıyor ve ortalama 500 başvuru kabul ediliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre ise yönetim bu yıl tahliye edilen 95 bin Afgan vatandaşını ABD'ye yerleştirmeyi öngörüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211229/abd-disisleri-bakanligi-afgan-kadinlarin-haklariyla-ilgilenecek-ozel-temsilci-atadi-1052240145.html

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