https://tr.sputniknews.com/20211230/zaharova-abdyle-guvenlik-garantileri-muzakereleri-10-ocakta-yapilacak-bu-tarihin-alternatifi-yok-1052256241.html

Zaharova: ABD'yle güvenlik garantileri müzakereleri 10 Ocak'ta yapılacak, bu tarihin alternatifi yok

Zaharova: ABD'yle güvenlik garantileri müzakereleri 10 Ocak'ta yapılacak, bu tarihin alternatifi yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin 10 Ocak'ta Cenevre'de yapılacağını ve bu... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T13:32+0300

2021-12-30T13:32+0300

2021-12-30T13:32+0300

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Haftalık basın toplantısında merakla beklenen güvenlik garantileri müzakereleri hakkında açıklama yapan Zaharova, "10 Ocak'ta Cenevre'de Rusya ve ABD heyetleri arasında müzakereler yapılması planlanıyor. Rus heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov olacak, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık edecek. Bu tarih belirlendi, şu anda bunun alternatifi bulunmuyor" dedi.Zaharova, 10 Ocak'taki müzakerelerde Rusya'nın Amerikan tarafından NATO'nun doğuya genişlememesi ve Rusya'yı tehdit eden silah sistemlerinin Rus sınırlarının yakınına konuşlandırılmaması gibi somut, yasal güvenlik garantileri talep edeceğini söyledi.Rusya'nın tekliflerinin 12 Ocak'ta Brüksel'de Rusya-NATO Konseyi toplantısında ve ardından 13 Ocak'ta Viyana'da AGİT Daimi Konseyi toplantısında ele alınacağını belirten Zaharova, Rus tarafının, Avrupa'daki askeri güvenlik alanındaki mevcut tahammül edilemez duruma ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler sunacağını kaydetti.Zaharova, 13 Ocak'tan sonraki süreçte atılacak adımların ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişeleri hakkında detaylı müzakerelere hazır olma durumuna bağlı olarak şekilleneceğinin altını çizdi.'NATO ve AB'de ortak görüş hakim değil'Zaharova, NATO ve AB'den Rusya'nın sunduğu güvenlik garantisi teklifleri hakkında farklı açıklamalar geldiğine ve bu durumun NATO ve AB'nin bu konuda ortak görüşe sahip olmadıklarını gösterdiğine dikkat çekti.'Ültimatom iddiaları dayanaksız'Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Güvenlik garantileri ve NATO ile AB'nin doğuya doğru genişlemesinin durması hakkındaki talepler, özellikle Ukrayna'yla ilgili kesinlikle kabul edilemez şartların yer aldığı bir Rus ajandası. Rus tarafı, ajandasını ilk kez yazılı olarak sundu. Sadece kazananlar böyle yapar, bunlar benim şartlarım derler" şeklindeki açıklamasına da yanıt verdi.Rusya'nın güvenlikle ilgili taleplerinin ültimatom niteliğinde olduğuna dair açıklamaların asılsız olduğunun altını çizen Zaharova, "Batı, yıllardır binlerce açıklama yaptı ve bunlar gerçekten de ültimatoma benziyordu. Bize bu konuda iddialar yöneltmenin bir anlamı yok ve hiç kimsenin böyle bir hakkı yok" diye konuştu.

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abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, nato, mariya zaharova, joe biden, batı, güvenlik