https://tr.sputniknews.com/20211230/zaharova-erivan-ankara-iliskilerinin-normallesmesi-bolgedeki-durumun-iyilesmesine-yardim-edecek-1052271408.html

Zaharova: Erivan-Ankara ilişkilerinin normalleşmesi bölgedeki durumun iyileşmesine yardım edecek

Zaharova: Erivan-Ankara ilişkilerinin normalleşmesi bölgedeki durumun iyileşmesine yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türk-Ermeni ilişkilerindeki gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında, Erivan ve Ankara arasındaki... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T20:57+0300

2021-12-30T20:57+0300

2021-12-30T20:57+0300

görüş

rusya

ankara

ermenistan

türkiye

erivan

dağlık karabağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052271383_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_d16ec26f87e7dedbe8723fffae832995.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu yıl düzenlenen son basın toplantısında diğer konuların yanı sıra Dağlık Karabağ etrafındaki gelişmeler bağlamında Güney Kafkasya’daki duruma da değindi.Özellikle Sputnik Türkiye muhabirinin, Dağlık Karabağ'da askeri çatışmanın son bulmasının ardından geçen hafta Moskova'da Ermenistan ve Azerbaycan toplum temsilcilerinin arasında düzenlenen ilk toplantının sonuçlarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti ve gelecekte benzer temasların düzenli olarak hayata geçirilmesini umduğunu söyledi.Zaharova, “Ermenistan ve Azerbaycan toplum temsilcilerinin Moskova'daki toplantısının, iki komşu ülkenin bilim ve yetenek dünyası elit tabaka temsilcileri arasında dostane iletişim kurma ve Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin tutarlı bir şekilde normalleşmesi için elverişli bir ortam oluşturma hedefine ulaştığına inanıyoruz. Katılımcılar, aydın kesimin Azerbaycan ve Ermenistan halkları arasındaki güvensizlik derecesini düşürmedeki rolünü gördükleri konusunda hemfikirdi. Diğer konuların yanı sıra Azerbaycan tarafından Ermeni savaş esirlerinin iade edilmesi, Ermenistan tarafından kalan mayın haritalarının iletilmesi vb. hassas insani konular tartışılırken yapıcı bir diyalog niyeti ortaya kondu. Biz bu tür girişimleri ve özellikle de bu girişimi destekledik, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Önemli anlaşmalara varılmasını teşvik eden ve diğer yönlerde ilerlenmesi için uygun atmosfer oluşturan böylesine birleştirici bir gündemin son derece yerinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle gelecekte gerek Azerbaycan’da, gerekse de Ermenistan’da bu tür temasları düzenli olarak devam ettirmeyi umuyoruz” diye konuştu.‘Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgedeki durumu iyileştirecek’Zaharova, Rusya'nın Türk-Ermeni temaslarını normalleştirme sürecini geliştirmeye yönelik gerçekten ilgi duyduğunu da vurguladı.Rus diplomat, “Erivan ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, bölgedeki genel durumun iyileşmesine, güven ve iyi komşuluk atmosferinin oluşmasına katkı sağlar. Bu konuya tarihsel açıdan bakılacak olursa, uygulamada gerçekten bu iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek isteyen bir ülke olarak Rusya’nın bu alanda çok şey yaptığı görülecektir. Tarafların toplantı için özel temsilciler ataması bizce ilişkileri normalleştirmeye yönelik karşılıklı arzunun geliştirilmesinde mantıklı ve makul bir adımdır. Rusya, arabuluculuk çabalarını sağlamaya, bu çözüm sürecinde rol oynamaya hazır olduğunu defalarca açıkladı, bu tür temasların organizasyonu konusunda da arabuluculuk yapma olasılığını teyit etti” ifadelerini kullandı.

rusya

ankara

ermenistan

erivan

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, ankara, ermenistan, türkiye, erivan, dağlık karabağ