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https://tr.sputniknews.com/20211230/zaharova-ukraynadaki-tum-sorunlarin-temel-nedeni-kievdeki-yonetim-organlarinin-felc-olmasidir-1052243602.html
Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır
Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın enerji güvenliğini Rusya’nın değil, Kiev’deki felç olmuş yönetim organlarının tehdit ettiğini belirtti. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T01:26+0300
2021-12-30T01:27+0300
dünya
rusya
ukrayna
mariya zaharova
kiev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın enerji güvenliğinin Rusya nedeniyle değil, Kiev’deki yönetim organlarının felç olması nedeniyle tehdit altında olduğunu kaydetti.Zaharova, “Ukrayna'nın enerji güvenliğini tehdit eden Rusya değil. Artık Ukrayna’daki yolsuzluklar bile değil. Devlet sisteminin mutlak işlevsizliği ve Maydan diktatörlüğünün neden olduğu felç durumdaki yönetim organlarıdır” ifadelerini kullandı.Zaharova, Moskova’nın Avrupa ve dünya pazarlarında, onlarca yıllık karşılıklı yarara dayalı ortaklık ile kendini kanıtlanmış güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğuna vurgu yaparak, “Sorun enerji sektöründe aranacaksa, adresin Moskova olmadığı çok açık” diye yazdı.Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Başkanı Yuriy Vitrenko, Kiev’in Rusya ile Ukrayna arasındaki durum şiddetlenmeden Kuzey Akım- 2'ye yaptırım uygulanması için kulis yaptığını belirterek, Washington'un olumlu tepki vermesinin önemli olacağını ifade etmişti.
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rusya, ukrayna, mariya zaharova, kiev

Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır

01:26 30.12.2021 (güncellendi: 01:27 30.12.2021)
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın enerji güvenliğini Rusya’nın değil, Kiev’deki felç olmuş yönetim organlarının tehdit ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın enerji güvenliğinin Rusya nedeniyle değil, Kiev’deki yönetim organlarının felç olması nedeniyle tehdit altında olduğunu kaydetti.
Zaharova, “Ukrayna'nın enerji güvenliğini tehdit eden Rusya değil. Artık Ukrayna’daki yolsuzluklar bile değil. Devlet sisteminin mutlak işlevsizliği ve Maydan diktatörlüğünün neden olduğu felç durumdaki yönetim organlarıdır” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Moskova’nın Avrupa ve dünya pazarlarında, onlarca yıllık karşılıklı yarara dayalı ortaklık ile kendini kanıtlanmış güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğuna vurgu yaparak, “Sorun enerji sektöründe aranacaksa, adresin Moskova olmadığı çok açık” diye yazdı.
Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Başkanı Yuriy Vitrenko, Kiev’in Rusya ile Ukrayna arasındaki durum şiddetlenmeden Kuzey Akım- 2'ye yaptırım uygulanması için kulis yaptığını belirterek, Washington'un olumlu tepki vermesinin önemli olacağını ifade etmişti.
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