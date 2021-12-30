https://tr.sputniknews.com/20211230/zaharova-ukraynadaki-tum-sorunlarin-temel-nedeni-kievdeki-yonetim-organlarinin-felc-olmasidir-1052243602.html
Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır
Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın enerji güvenliğini Rusya’nın değil, Kiev’deki felç olmuş yönetim organlarının tehdit ettiğini belirtti. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T01:26+0300
2021-12-30T01:26+0300
2021-12-30T01:27+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın enerji güvenliğinin Rusya nedeniyle değil, Kiev’deki yönetim organlarının felç olması nedeniyle tehdit altında olduğunu kaydetti.Zaharova, “Ukrayna'nın enerji güvenliğini tehdit eden Rusya değil. Artık Ukrayna’daki yolsuzluklar bile değil. Devlet sisteminin mutlak işlevsizliği ve Maydan diktatörlüğünün neden olduğu felç durumdaki yönetim organlarıdır” ifadelerini kullandı.Zaharova, Moskova’nın Avrupa ve dünya pazarlarında, onlarca yıllık karşılıklı yarara dayalı ortaklık ile kendini kanıtlanmış güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğuna vurgu yaparak, “Sorun enerji sektöründe aranacaksa, adresin Moskova olmadığı çok açık” diye yazdı.Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Başkanı Yuriy Vitrenko, Kiev’in Rusya ile Ukrayna arasındaki durum şiddetlenmeden Kuzey Akım- 2'ye yaptırım uygulanması için kulis yaptığını belirterek, Washington'un olumlu tepki vermesinin önemli olacağını ifade etmişti.
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Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır
01:26 30.12.2021 (güncellendi: 01:27 30.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın enerji güvenliğini Rusya’nın değil, Kiev’deki felç olmuş yönetim organlarının tehdit ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın enerji güvenliğinin Rusya nedeniyle değil, Kiev’deki yönetim organlarının felç olması nedeniyle tehdit altında olduğunu kaydetti.
Zaharova, “Ukrayna'nın enerji güvenliğini tehdit eden Rusya değil. Artık Ukrayna’daki yolsuzluklar bile değil. Devlet sisteminin mutlak işlevsizliği ve Maydan diktatörlüğünün neden olduğu felç durumdaki yönetim organlarıdır” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Moskova’nın Avrupa ve dünya pazarlarında, onlarca yıllık karşılıklı yarara dayalı ortaklık ile kendini kanıtlanmış güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğuna vurgu yaparak, “Sorun enerji sektöründe aranacaksa, adresin Moskova olmadığı çok açık” diye yazdı.
Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Başkanı Yuriy Vitrenko, Kiev’in Rusya ile Ukrayna arasındaki durum şiddetlenmeden Kuzey Akım- 2'ye yaptırım uygulanması için kulis yaptığını belirterek, Washington'un olumlu tepki vermesinin önemli olacağını ifade etmişti.