Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur sona erdi ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda alınan sonuçlar şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı ve son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur sona erdi ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.
Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda alınan sonuçlar şöyle: