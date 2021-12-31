2021'de dünyada neler oldu?

Bölgesel bir 'gizemli hastalık' olarak ortaya çıkıp tahayyülleri zorlayan biçimde tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlığın yaşam biçimini değiştirmesine yol açan Kovid-19 pandemisiyle geçen 2020'nin ardından 2021'de de en önemli gündem maddesi yine bu salgındı. Aşının uygulanmaya başlamasıyla dünya rahat bir nefes alsa ve kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılsa da hastalığın yeni varyantları ve aşı dağılımındaki eşitsizlik normal hayata dönüşün o kadar kolay olmayacağını gösterdi. Öte yandan değişen liderler, yangınlar, can alan dondurucu soğuk ve aşırı sıcaklar, uzayla ilgili gelişmeler ve aşı ile kısıtlama karşıtlarının protestoları 2021'ye damga vuran diğer başlıklar oldu.