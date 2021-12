2021'de dünyada neler oldu?

Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, petrol sevkiyatını ve küresel nakliyeyi tehlikeye attı

25 Mart 2021 - Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 'The Ever Given' adlı dev yük gemisi, yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak kaza yaptı. Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu uzun gemi kuyrukları oluştu ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşandı. Birçok espriye de konu olan gemi 29 Mart'ta kurtarılabildi.