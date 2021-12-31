2021'de dünyada neler oldu?
Bölgesel bir 'gizemli hastalık' olarak ortaya çıkıp tahayyülleri zorlayan biçimde tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlığın yaşam biçimini değiştirmesine yol açan Kovid-19 pandemisiyle geçen 2020'nin ardından 2021'de de en önemli gündem maddesi yine bu salgındı. Aşının uygulanmaya başlamasıyla dünya rahat bir nefes alsa ve kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılsa da hastalığın yeni varyantları ve aşı dağılımındaki eşitsizlik normal hayata dönüşün o kadar kolay olmayacağını gösterdi. Öte yandan değişen liderler, yangınlar, can alan dondurucu soğuk ve aşırı sıcaklar, uzayla ilgili gelişmeler ve aşı ile kısıtlama karşıtlarının protestoları 2021'ye damga vuran diğer başlıklar oldu.
Ocak
Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi
1 Ocak 2021 - Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanımına 31 Aralık 2020'de onay vermesinin ardından Ocak ve Şubat ayında birçok ülkede, Oxford-AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, CoronaVac, Sinopharm, Johnson&Johnson ve Sputnik V şirketlerinin geliştirdiği aşılara yaygın veya acil kullanım onayı verildi. Söz konusu şirketler, şubattan itibaren ülkelere aşı sevkiyatı yaparken DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da ülkelere aşı gönderildi.
|Daha fazlası için>>
Kuzey Kore halkı 1995'ten beri ilk kez liderlerinden yeni yıl tebrik kartı aldı
1 Ocak 2021 - Kuzey Kore'de vatandaşlara bu yıl lider Kim Jong-un'dan sürpriz bir kart gitti. Yeni yıl dileklerini iletmek için vatandaşlara ilk kez mektup yollayan Kim'in ifadeleri arasında 'zor zamanlar' vurgusu öne çıktı.
|Daha fazlası için>>
İngiltere'de 'tampon vergisi' kaldırıldı
1 Ocak 2021 - Resmen AB'den ayrıldığı (Brexit) için, İngiltere'nin 'lüks tüketim maddesi' olarak görülen kadın hijyen ürünlerinde geçerli en az yüzde 5'lik vergi kuralına uyma zorunluluğu kalmadı. Aktivistler ise çabalarının göz ardı edilip bu adımın Brexit avantajı gibi pazarlanmasına karşı çıktı.
|Daha fazlası için>>
Pentagon, F-35'lerin tam kapasite seri üretimini askıya aldı
1 Ocak 2021 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 398 milyar dolarlık F-35 programının tam kapasite seri üretim faaliyetine geçişini teknik sorunlar nedeniyle süresiz olarak erteledi. Düşük hızlı seri üretim (LRIP) ise devam edecek.
|Daha fazlası için>>
Çin'de Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği koronavirüs aşıları, riskli gruplara uygulanmaya başlandı
3 Ocak 2021 - Çin'de Sinovac ve Sinopharm firmaları tarafından geliştirilen ve Eylül 2020'de acil kullanım onayı alan iki koronavirüs aşısının uygulaması, risk grubundaki vatandaşları kapsayacak şekilde başladı. Bu gruba enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki 18 ila 59 yaşındakiler dahil oldu.
|Daha fazlası için>>
İran, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretti
5 Ocak 2021 - İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na göre, İran uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebiliyordu. Çalışmalar sonucu 5 Ocak'ta yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum elde edildi. İran, 23 Şubat’tan itibaren ise Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol’den ayrıldı.
|Daha fazlası için>>
Suudi Arabistan ile Katar, sınırların açılması için anlaşmaya vardı
5 Ocak 2021 - Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söyledi. Böylelikle Riyad ve diğer Körfez ülkelerinin Doha’ya 2017’den bu yana uyguladığı blokaj sonlandı.
|Daha fazlası için>>
ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk defa saldırıya uğradı, Trump destekçileri tarafından işgal edildi
7 Ocak 2021 - ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını bastı. Binanın 1812 Savaşı sırasında 1814’te İngilizler tarafından işgal edilmesinden bu yana ilk kez saldırıya uğradığı bu baskında 5 kişi hayatını kaybetti. Baskınla ilgili yürütülen soruşturmada, Trump'a yakın birçok kişi ifadeye çağrıldı, binaya giren 'QAnon Şamanı' gibi isimlerin de arasında olduğu pek çok kişi yakalandı. Olayları kızıştırmakla suçlanan Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alındı.
|Daha fazlası için>>
Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağı denize düştü
9 Ocak 2021 - Endonezya'da kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ‘SJ182’ sefer sayılı iç hat yolcu uçağının, başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düşmesi sonucu 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcu yaşamını yitirdi.
|Daha fazlası için>>
ABD'den Avustralya'ya kadar gittiği sanılan güvercin Joe'nun 'geçmişi' merak konusu oldu
15 Ocak 2021 - Pasifik Okyanusu'nu aşıp ABD'den Avustralya'ya gittiği aktarılan bir güvercin çok konuşuldu. Asıl evinin büyük ihtimalle ABD değil Avustralya olduğu anlaşılan Joe'nun yarış güvercini değil 'yerli bir Türk taklacı güvercin' olduğu haberleri ise bu kuşu Türkiye'de 'ünlü etti.'
|Daha fazlası için>>
Biden ABD'nin 46. başkanı oldu
20 Ocak 2021 - ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresi'ndeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı olarak kayıtlara geçti. ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris de ülkenin ilk siyah, Hindistan ve Karayip kökenli kadın başkan yardımcısı oldu. Biden, görevindeki ilk gününde selefi Donald Trump'ın sıkça tartışılan politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye de imza attı.
|Daha fazlası için>>
Gine Körfezi açıklarında Türk gemisi korsan saldırısına uğradı
23 Ocak 2021 - Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Mozart isimli Türk konteyner gemisi Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğradı. Saldırıda, gemideki 19 kişilik mürettebattan Azerbaycan uyruklu bir personel öldürüldü, 15'i kaçırıldı, 3'ü de korsanlarla gemide kaldı. Baskında kurtulan 3 kişi 30 Ocak'ta, kaçırılan 15 kişi de 14 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi.
|Daha fazlası için>>
Yunanistan 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı
25 Ocak 2021 - Yunanistan 2.3 milyar euro karşılığında Fransa'dan 18 Rafael savaş uçağı satın aldı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Atina'da, mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile basın toplantısında Yunanistan'ın Rafale alan ilk Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekti.
|Daha fazlası için>>
5 yıl aranın ardından Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler yeniden başladı
25 Ocak 2021 - Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra 'istikşafi görüşmeler' İstanbul'da başladı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığını aktardı.
|Daha fazlası için>>
Şubat
Myanmar'da darbe: Ülke lideri Suu Çii gözaltında, 1 yıllık olağanüstü hal ilan edildi
1 Şubat 2021 - Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti. Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu 2021'de 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.
|Daha fazlası için>>
Küba'nın geliştirdiği ilacın ağır koronavirüs vakaları üzerindeki etkisi kanıtlandı
3 Şubat 2021 - Küba Halk Sağlığı Bakanlığı, Moleküler İmmünoloji Merkezi tarafından geliştirilen Itolizumab adlı antienflamatuvarın Kovid-19 hastalarında olumlu sonuçlar gösterdiğini duyurdu. Antiviral ve kan sulandırıcı ilaç tedavisine ek olarak bu antienflamatuvarın ağır Kovid-19 vakalarında hastalık ve ölüm oranını düşürebileceği açıklandı.
|Daha fazlası için>>
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tarihi karar: Filistin topraklarında işlenen savaş suçları soruşturulabilecek
5 Şubat 2021 - Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları, mahkemenin Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi. Mahkeme söz konusu kararla böyle bir yetkiye sahip olunamayacağı yönünde İsrail'in öne sürdüğü iddiaları reddederek, Filistin'de işlenen savaş suçlarına dair soruşturma açılmasının kapısını açtı.
|Daha fazlası için>>
Haiti'de darbe girişimi: 20 kişi gözaltına alındı
8 Şubat 2021 - Karayip ülkesi Haiti'de aralarında bir Yüksek Mahkeme yargıcı ve Emniyet Müdürü’nün bulunduğu 20 kişinin Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Kırmızı bültenle aranan zanlılardan biri de 15 Kasım'da İstanbul'da yakalandı.
|Daha fazlası için>>
Vuhan'da araştırma yürüten DSÖ ekibi, ‘Kovid-19'un laboratuvardan sızmış olmasına ihtimal vermiyoruz’ sonucuna vardı
9 Şubat 2021 - Tüm dünyayı kasıp kavuran pandeminin çıkış yeri addedilen Çin'in Vuhan kentinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin koronavirüsün kaynağına dair yürüttüğü araştırmalarla ilgili ilk açıklama geldi. Ekip, komplo teorilerini reddederken virüsün insanlara nasıl geçtiğine dair bir saptama sunamadı.
|Daha fazlası için>>
Eski ABD Başkanı Trump azil yargılamasında bir kez daha aklandı
13 Şubat 2021 - Geçen yıl Ukrayna soruşturması kapsamında azil istemiyle yargılanan ve Cumhuriyetçilerin oylarıyla aklanan, sonrasında 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulu’nda azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı. Trump, ‘halkı isyana teşvik’le suçlanıyordu.
|Daha fazlası için>>
İspanya'da polis üniversite bastı: Rapçi Hasel 'teröre destek' suçlamasıyla tutuklandı
16 Şubat 2021 - İspanya'da Twitter paylaşımlarında ve şarkılarında terörizmi yücelttiği, Krala ve devletin kurumlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 9 ay hapis cezasına çarptırılan rap sanatçısı Pablo Hasel, mahkeme kararına uymayarak beraberindeki öğrencilerle kendini kapattığı Lleida Üniversitesi rektörlük binasından polis zoruyla alınıp cezaevine götürüldü. Ülke genelinde, Hasel'in serbest bırakılması için yapılan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda, 120'den fazla kişi gözaltına alındı.
|Daha fazlası için>>
Pandeminin başlamasından bu yana ilk Astana görüşmesi Soçi'de gerçekleşti
16 Şubat 2021 - Soçi, koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri ilk kez Suriye konulu Astana görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, görüşmelere Türkiye, İran, Suriye hükümeti, Suriye muhalefetinden heyetlerin yanı sıra BM’den bir heyetin de geldiğini kaydetti. BM heyetine BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkanlık etti.
|Daha fazlası için>>
Brookings Enstitüsü Türkiye raporu yayınladı: ‘Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli’
17 Şubat 2021 - ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda "Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. O zamana kadar Washington'un önündeki zorluk, bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır" ifadelerine yer verdi.
|Daha fazlası için>>
Teksas'ta dondurucu soğuklar hayatı felç etti
23 Şubat 2021 - Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde, olumsuz hava koşulları ve elektrik-su kesintileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir ay içerisinde 100'ün üzerine çıktı. Son 30 yılın en soğuk günlerinin yaşandığı eyalette halka uzun süre 'Musluk suyunu tüketmeden kaynatın' çağrısı yapıldı, yalnızca birkaç gün kullanılabilen elektrik için binlerce dolarlık faturalar gelmesi ise yetkilileri harekete geçirdi. Teksas'ın yenilenebilir enerji kaynakları ve altyapısının yetersizliği de tartışma konusu oldu.
|Daha fazlası için>>
Gürcistan'da muhalif parti lideri Melia, büyük bir operasyonla gözaltına alındı
23 Şubat 2021 - Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren kriz, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın, özel kuvvetlerin parti binasına düzenlediği operasyonda gözaltına alınmasıyla arttı. Melia'nın gözaltına alınması, ülkede protesto edildi. İktidar ile çeşitli muhalefet partilerinin liderlerinin, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in gerginliğin sona erdirilmesi için hazırladığı 5 maddelik 'Gürcistan'ın İlerleme Yolu' adlı anlaşma metnini 19 Nisan'da imzalamasıyla kriz sona erdi.
|Daha fazlası için>>
Reuters ve BBC'nin Rusya etkisini kırmak için İngiliz hükümetiyle yaptığı gizli anlaşmaların belgeleri yayımlandı
24 Şubat 2021 - Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve çevre ülkelerde Moskova karşıtlığı aşılayıp etkisini kırmayı amaçlayan program yürüttüğü, programda Reuters, BBC, Bellingcat'in kilit rol üstlendiğine dair Anonymous'un ele geçirdiği belgeler, The Greyzone tarafından derli toplu şekilde yayımlandı. Twitter, haberle ilgili paylaşımları sansürlemeye kalkıştı.
|Daha fazlası için>>
Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi
25 Şubat 2021 - Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri imzaladı. Paşinyan, bildiriyi 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldı. Paşinyan destekçileri ile karşıtlarının gösterileri sürerken, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın da muhalif tavır sergilemesi üzerine, ülkede siyasi kriz çıktı.
|Daha fazlası için>>
Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti
26 Şubat 2021 - Hollanda Parlamentosu, Hristiyan Birlik Partisi (CU) Milletvekili Joel Voordewind'in önerisiyle 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını kabul etti. Tasarıya parlamentoda DENK partisi hariç parlamentodaki tüm partiler destek verdi.
|Daha fazlası için>>
ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens verdi
26 Şubat 2021 - ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 2018 yılında hazırlanan, ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı 'Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu' yayınladı. Raporda Kaşıkçı’nın yakalanması ve öldürülmesi talimatının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği belirtildi.
|Daha fazlası için>>
MART
ABD'de Asya kökenli vatandaşlara ırkçı saldırılarda dikkate değer artış yaşandı
1 Mart 2021 - Asya kökenli vatandaşlara karşı ırkçı saldırıların koronavirüs ve Trump'ın da etkisiyle geçen yıl bir hayli arttığı New York'ta yüzlerce kişi ve üst düzey yetkililer bu nefret suçlarına dikkat çekmek için toplandı. Irkçılık karşıtı harekete destek veren sanatçılar arasına Güney Koreli BTS grubu da katıldı.
|Daha fazlası için>>
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti
5 Mart 2021 - Papa Francis, Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret ederek başbakan ve cumhurbaşkanıyla görüştü. Hıristiyanların ülkenin mayasını oluşturduğuna vurgu yapan Papa, IŞİD’in ya katlettiği ya da kaçırıp köle ettiği Ezidileri de anarak, IŞİD'in öncülünün katliam düzenlediği kilisede kurbanları andı. Papa, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile de bir araya geldi.
|Daha fazlası için>>
Antony Blinken ve Jill Biden'dan Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülleri: Ödül alanlardan biri TKDF Başkanı Canan Güllü oldu
8 Mart 2021 - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görülen aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün de bulunduğu 14 kadına ödüllerini verdi.
|Daha fazlası için>>
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Oprah Winfrey'e konuk oldu
8 Mart 2021 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk oldu. Hamileyken intiharı düşündüğünü söyleyen Markle, çocuğun ten rengiyle ilgili de 'endişeler yaşandığını' açıkladı. Harry ise kapana kısıldığı kraliyet hayatından Markle sayesinde kurtulduğunu dile getirdi.
|Daha fazlası için>>
Amsterdam'ın en büyük konser salonunda 1300 kişiyle koronavirüs deneyi yapıldı
9 Mart 2021 - Koronavirüs nedeniyle uygulanan kararların ne zaman kaldırılabileceğini görmek isteyen Avrupa hükümetleri, organizatörlerle işbirliği yapıp çeşitli koronavirüs deneyleri düzenledi. Bunlardan ilki Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bir parti oldu. Parti katılımcılarına daha sonra yapılan kontrollerde vakaya rastlanmadı.
|Daha fazlası için>>
İsrail ile Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı gaz sahalarına ilişkin mutabakata vardı
10 Mart 2021 - Güney Kıbrıs ile İsrail, Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarını aşan tartışmalı gaz rezervlerinin ticari kullanımıyla ilgili görüşmelerin başlamasında mutabık kaldı. Adımın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerini takiben gelmesi dikkati çekti.
|Daha fazlası için>>
Dijital eserin jpg dosyası 69 milyon dolara satıldı: Kripto para ilk kez bir açık artırmada kullanıldı
12 Mart 2021 - Beeple olarak bilinen dijital artist Mike Winkelmann tarafından 5 bin günden fazla sürede yapılan çizimlerden oluşturulan 'Everydays: The First 5000 Days' isimli dijital sanat eseri , Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi'nde 69.3 milyon dolara satıldı. Eser, şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan dijital sanat eseri oldu.
|Daha fazlası için>>
Dışişleri açıkladı: Türkiye’nin Mısır'la diplomatik düzeyde temasları başladı
12 Mart 2021 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la diplomatik düzeyde temasların başladığını duyurdu. Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli. İlişkilerimiz de gayet iyiydi" dedi.
|Daha fazlası için>>
Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası
15 Mart 2021 - Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota verdi.
|Daha fazlası için>>
Almanya, BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci'ye en üst düzey devlet madalyası verdi
19 Mart 2021 - Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Bellevue Sarayı’nda düzenlediği ve Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı törende, BioNTech'i kurup yöneten Türkiye kökenli Uğur İahin ve Özlem Türeci çiftine, Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı takdim edildi.
|Daha fazlası için>>
Avrupa kentlerinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı protestolar düzenlendi
20 Mart 2021 - Avrupa'da Almanya, İngiltere, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protestolar düzenlenledi. Binlerce kişinin bir araya geldiği gösterilere zaman zaman polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı oldu.
|Daha fazlası için>>
Twitter'ın ilk tweet'i 2.9 milyon dolara satıldı
23 Mart 2021 - Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in paylaştığı ilk tweet, açık artırma sürecinin ardından kripto para ile 2.9 milyon dolara satıldı. Tweet'i, Bridge Oracle ve Cryptoland'in CEO'su Sina Estavi, 2.9 milyon dolara satın aldı.
|Daha fazlası için>>
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, petrol sevkiyatını ve küresel nakliyeyi tehlikeye attı
25 Mart 2021 - Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 'The Ever Given' adlı dev yük gemisi, yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak kaza yaptı. Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu uzun gemi kuyrukları oluştu ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşandı. Birçok espriye de konu olan gemi 29 Mart'ta kurtarılabildi.
|Daha fazlası için>>
NİSAN
Fransız hükümetinden cumhuriyetçi değerler beyannamesini imzalamayan DİTİB ve Milli Görüş'e rest: Fransa'da yerleri yok
1 Nisan 2021 - Fransa'da cumhuriyetçi-laik değerlere bağlılık beyannamesi niteliğindeki İslami İlkeler Tüzüğü'nü imzalamayan örgütlerle ilgili İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Pazarlık yok, denetimleri sıkılaştıracağız" açıklamasını yaptı. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal da 'Fransız değerlerini reddettikleri için Fransa'da yerlerinin olmadığını' söyledi.
|Daha fazlası için>>
Pentagon'dan Austin-Akar görüşmesine dair açıklama: 'Bakan, Türkiye'yi S-400'leri elinde tutmamaya çağırdı'
2 Nisan 2021 - ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'li bakanın Türk tarafına 'S-400'leri elinde tutmama' yönünde çağrı yaptığı kaydedildi.
|Daha fazlası için>>
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddia edildi
3 Nisan 2021 - Ürdün'den Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu haberi geldi. Ürdün hükümetinin açıklamasında, eski Veliaht Prens Hamza ile iki yetkilinin 'ulusal güvenliğe zarar vermek için yabancı ajanlarla temas içinde oldukları' iddia edildi.Eski Veliaht Prens, krizin ardından Ürdün’ün bağımsızlık günü kutlamalarında ilk kez Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.
|Daha fazlası için>>
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB liderlerini kabulü sırasında Ursula von der Leyen ayakta kaldı
6 Nisan 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin en üst düzey iki yetkilisi olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ağırladı. Michel, Erdoğan’ın yanındaki koltuğa oturunca bir süre ayakta kalıp ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturmak zorunda kalan von der Leyen'in yüzündeki şaşkınlık ifadesi kameralara yansıdı. Bu durum Avrupa'da büyük tepki çekti. Komisyon Sözcüsü "Başkan'ın şaşkınlığı apaçık ortada, Michel ile aynı muameleyi görmeliydi" dedi.
|Daha fazlası için>>
İran'la nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri başladı: İran Dışişleri, 'Önceliğimiz ABD yaptırımlarının kaldırılması' dedi
6 Nisan 2021 - Viyana’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin ilk oturumunun ardından, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı'dan “Nükleer anlaşmanın yeniden ihyası ve uygulanması ABD yaptırımlarının kaldırılmasına bağlı" açıklaması geldi.
|Daha fazlası için>>
İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı
8 Nisan 2021 - Külliye'deki kabulde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kalmasını eleştiren İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfla ''Birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bu diktatörlere farklı vizyon ve fikirlerimizi söylerken dürüst olmanız gerekiyor. Ancak çıkarlarımız için işbirliğine de hazır olmalıyız'' ifadesini kullandı.
|Daha fazlası için>>
Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında askeri işbirliği anlaşması imzaladı
8 Nisan 2021 - Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz odaklı ittifakta her gün yeni adımlar atılırken, bu kez Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ortak tatbikat sayının artmasının önünü açıyor.
|Daha fazlası için>>
Kuzey Kore'de alarm: Kim 'tarihi ekonomik kriz' uyarısı yaptı
9 Nisan 2021 - Kuzey Kore İşçi Partisi'nde seferberlik ilan eden bir konuşma yapan Kim, ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini söylerken, yeni bir 'çetin yürüyüş' başlattığını duyurdu. Bu terim, Kuzey Kore'de 1990'larda kıtlık ve açlıkla mücadele dönemi için kullanılıyor.
|Daha fazlası için>>
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sıraya yerleşen Hindistan'da binlerce kişi Kumbh Mela festivalini kutladı
12 Nisan 2021 - Hindistan'da günlük vaka sayısı pandeminin başından beri en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen 1 milyon kişi önlemleri hiçe sayarak Kumbh Mela festivalini kutlamak için bir araya geldi.
|Daha fazlası için>>
Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz
12 Nisan 2021 - Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, 'görüşmenin Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini, Türkiye'nin son dönemdeki jestlerinin takdir edildiğini' söyledi.
|Daha fazlası için>>
Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durduran ilk ülke oldu
14 Nisan 2021 - Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Oxford-AstraZeneca'nın Kovid aşısının kan pıhtılaşması yan etkisiyle bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından, Danimarka, aşının kullanımını tamamen durdurdu. AstraZeneca "Danimarka'nın aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz" dedi.
|Daha fazlası için>>
Ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Dendias'a tepki gösterdi: ‘Ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu’
15 Nisan 2021 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın ortak basın toplantısında gerilim yaşandı. Dendias'ın "Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlale devam ederse yaptırımlar gündeme gelecektir" çıkışına, Çavuşoğlu, "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu" tepkisini gösterdi.
|Daha fazlası için>>
Fransa'da 15 yaşından küçükle cinsel ilişkiyi rızaya bakmaksızın tecavüz olarak tanımlayan yasa, oybirliği ile onaylandı
16 Nisan 2021 - Fransızların bugüne dek görmezden geldikleri çocukların cinsel istismarı ve ensest vakalarıyla yüzleşme eğilimine girmelerine koşut, mağdurun rızası olup olmadığına bakmaksızın 15 yaşından küçük çocukla cinsel ilişkinin tecavüz kategorisine alınması, parlamentoda kabul edilerek yasalaştı.
|Daha fazlası için>>
İsrail ile Yunanistan arasında en büyük savunma işbirliği anlaşması imzalandı
18 Nisan 2021 - Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan ittifaklarda bu kez İsrail ile Yunanistan, rekor büyüklükte savunma işbirliği anlaşmasına vardı. Anlaşma, İsrail'in Yunan Hava Kuvvetleri için eğitim merkezi kurup işletmesine dair 1.65 milyar dolar değerinde 22 yıllık bir sözleşmeyi kapsıyor.
|Daha fazlası için>>
İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı
19 Nisan 2021 - İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi kurma kararlarını duyurdu.
|Daha fazlası için>>
Avrupa Süper Ligi girişiminin çöküşü: Atletico Madrid, Inter ve Milan da çekildiklerini açıkladı, Juventus pes etti
21 Nisan 2021 - 6 Premier Lig takımının ardından İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter ve Milan kulüpleri de Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Ayrılıkçı elit ligi girişiminin kurucularından Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, yenilgiyi kabul eden açıklama yapmak zorunda kaldı.
|Daha fazlası için>>
Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu
24 Nisan 2021 - ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından 'soykırım' olarak söz etti. Biden, "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
|Daha fazlası için>>
BM: Kıbrıs konusunda resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık
29 Nisan 2021 - BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Britanya'nın katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans sona erdi. BM Genel Sekreteri Guterres, Türk tarafının iki devletli çözümde ısrar ettiğini belirterek "Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.
|Daha fazlası için>>
MAYIS
İngiltere'de aylar sonra gece kulübünde binlerce kişiyle ilk eğlence
2 Mayıs 2021 - Aşılama hızı yüksek olan ya da Yeni Zelanda gibi koronavirüs vaka sayılarını düşük seviyede tutmayı başaran ülkeler, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırma yolunda hazırlanan pilot uygulamalara ağırlık verdi. Son olarak İngiltere'de 2 günlük test etkinliği kapsamında yaklaşık 6 bin kişi sosyal mesafe ve maske derdi olmaksızın 'eskisi gibi' eğlendi.
|Daha fazlası için>>
Kolombiya'da protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısı geri çekildi
3 Mayıs 2021 - Kolombiya hükümeti, 28 Nisan'dan bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 5 kişinin ölmesi, 300'den fazla kişinin yaralanmasının ardından, Kongre'de görüşülen yasa tasarısını geri çekti.
|Daha fazlası için>>
Danimarka, AstraZeneca'dan sonra Johnson&Johnson aşısını da programdan çıkardı
3 Mayıs 2021 - Danimarka Sağlık İdaresi, aşılama programından çıkarma kararını, Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Johnson&Johnson'ın Kovid aşısıyla çok nadir görülen kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği açıklamasına dayandırdı.
|Daha fazlası için>>
Pandemi yokmuş gibi miting yapan Hindistan Başbakanı, ölülerden yükselen dumanlar arasında eyalet seçimlerinde yenilgiye uğradı
3 Mayıs 2021 - Hindistan'da koronavirüsün çifte mutasyona uğramış yeni varyantının yayılmasına rağmen hem kalabalıklar eşliğinde seçim mitingleri düzenleyen hem de milyonların katıldığı dini festivallerin düzenlenmesine izin veren Başbakan Modi, eyalet seçimlerinde ağır yenilgi aldı.
|Daha fazlası için>>
Çavuşoğlu'na Libya ziyaretinde 'tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çekilmesi' çağrısı
3 Mayıs 2021 - Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" dedi. Menguş ise "Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'ye işbirliği çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.
|Daha fazlası için>>
ABD'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
5 Mayıs 2021 - Biden yönetimi Kovid aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirdi.
|Daha fazlası için>>
Türk Dışişleri heyeti, Kahire'ye giderek Mısırlı muhataplarıyla görüştü
5 Mayıs 2021 - Mısır Dışişleri Sözcüsü, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık ettiğini duyurdu.
|Daha fazlası için>>
SpaceX, 'Yıldız Savaşları Günü'nde 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı
5 Mayıs 2021 - ABD'li teknoloji devi Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX, 'Yıldız Savaşları Günü' olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.
|Daha fazlası için>>
Trump, kendi sosyal iletişim platformunu kurdu: Kullanıcılar Trump'a mesaj gönderebilecek
6 Mayıs 2021 - Önceki ABD Başkanı, teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmasının ardından "From the Desk of Donald J. Trump" adlı kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.
|Daha fazlası için>>
Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 90 yaralı
9 Mayıs 2021 - Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda yaralananların sayısının 90'a yükseldiğini, aralarında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkladı.
|Daha fazlası için>>
Bella Hadid'den Kudüs açıklaması: Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var
9 Mayıs 2021 - İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medyada tepki gösteren Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz" dedi.
|Daha fazlası için>>
Belçika'da 7 aydır devam eden koronavirüs tedbirleri kaldırıldı: Binlerce kişi kutlama için sokaklara döküldü
9 Mayıs 2021 - Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı. Binlerce kişi, karantina ve koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasını kutlamak için sokaklarda buluştu.
|Daha fazlası için>>
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan olağanüstü halin sona ermesiyle meydanlar doldu
9 Mayıs 2021 - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana uygulanan olağanüstü hal sona erdi. Ülkede olağanüstü hal döneminde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma ve misafirliğe gitme yasağı ile bar ve restoranlara getirilen müşteri kısıtlamaları kaldırıldı.
|Daha fazlası için>>
Hamas'tan Batı Kudüs ve İsrail'in güneyine roket saldırısı: İsrail'den Gazze'de kanlı misilleme
10 Mayıs 2021 - İsrail'e Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle ültimatom veren Hamas, Batı Kudüs ve İsrail'in güneyine roket saldırıları düzenledi. Bunu İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı misillemesi takip etti.
|Daha fazlası için>>
BMGK'den çıkacak 'Kudüs açıklaması' ABD girişimiyle engellendi
11 Mayıs 2021 - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in zorla tahliye ve şiddet eylemlerini durdurmasına ilişkin hazırlanan bildiri, ABD'nin engellemesine takıldı.
|Daha fazlası için>>
ABD'den BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay
11 Mayıs 2021 - Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 'BioNTech-Pfizer aşısı için acil kullanım yetkisini 12-15 yaş arasındaki ergenleri kapsayacak şekilde genişletmelerinin, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu' söyledi.
|Daha fazlası için>>
New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan kefiyeli Bella Hadid: Filistin özgürlüğe kavuşana dek Özgür Filistin
16 Mayıs 2021 - İsrail'in Gazze saldırılarına karşı ABD'de Filistin'e desteğin bayraktarlığını, babaları Filistinli olan Amerikalı süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid üstlendi. New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne kefiye takıp elinde Filistin bayrağıyla katılmasının görüntülerini paylaşan Bella, 'Filistin özgür olana kadar Özgür Filistin' dedi.
|Daha fazlası için>>
ABD sokaklarına damgasını vuran Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketi: Filistin'in kurtuluşu için mücadele edeceğiz
19 Mayıs 2021 - ABD'de George Floyd cinayetinin tetiklediği ülke çapındaki protestoların beyni konumundaki Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketi, "Yerleşimci sömürgeciliğine her şekliyle son vermeye kararlıyız" diyerek 'Filistinlilerle tam dayanışma' açıkladı.
|Daha fazlası için>>
Tüm dünyada 400 binden fazla kadına takılan zehirli silikonlu meme protezi davasında Fransız yargısından tarihi karar
20 Mayıs 2021 - Paris temyiz mahkemesi, zehirli silikon içeren meme protezlerini üreten Fransız şirket ile güvenlik sertifikası veren Alman şirketin binlerce mağdura tazminat ödemesine karar verdi. 10 yıllık hukuk mücadelesi sayesinde gelen karar, 2001-2010 arası üretilen protezlerin takıldığı dünya çapında 400 binden fazla kadını ilgilendiriyor.
|Daha fazlası için>>
Teksas'tan 6 haftaya varan hamileliğe kürtajı yasağı: Yurttaş sağlık çalışanına, tecavüzcü kurbanına dava açabilecek
20 Mayıs 2021 - ABD'nin Teksas eyaleti, tecavüz ya da ensest istisnası yapmadan 6 haftaya varan hamileliklerde kürtajı yasakladı. Yasayı eyalet değil, yurttaş, kürtajla bağlantılı herhangi bir kişiye dava açarak uygulayacak. Üstelik mahkum edilmemiş bir tecavüzcü ya da onunla bağlantılı herhangi bir kişi de kurbanın kürtajına karşı dava açabilecek.
|Daha fazlası için>>
Minsk Havalimanı’na indirilen Ryanair uçağında bulunan Nexta’nın kurucusu Protaseviç gözaltına alındı
23 Mayıs 2021 - Belarus İçişleri Bakanlığı, ülkede muhalif yönelimiyle tanınan popüler Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanalının genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç’in Minsk Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
|Daha fazlası için>>
Eski danışmanı doğruladı: Başbakan Boris Johnson, 'Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim' demiş
26 Mayıs 2021 - Boris Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, başbakanın koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma ihtimalini değerlendirirken, "Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim" dediğini doğruladı.
|Daha fazlası için>>
Ruanda Soykırımı'nda Fransa'nın sorumluluğunu kabul eden Macron, özür dilemek yerine affedilmeyi diledi
27 Mayıs 2021 - Ruanda'yı soykırımdan 27 yıl sonra ziyaret eden Macron, dönemin Fransız hükümetinin rolünü ve sorumluluğunu kabul eden ifadeler kullansa da resmen özür dilemek yerine Fransa'nın affedilmesini istedi. Ruanda lideri Kagame, 'Macron'un sözlerinin özürden daha değerli olduğunu' iddia etti.
|Daha fazlası için>>
Finlandiya'nın solcu kadın başbakanına 300 euro kahvaltı masrafını vergi mükelleflerine ödettiği için soruşturma
28 Mayıs 2021 - Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in resmi konuttaki aile kahvaltılarının ayda 300 euroluk masrafını yasadışı şekilde vergi mükelleflerine ödetip ödetmediğine ve böylece kamu görevi suçu işleyip işlemediğine soruşturma açtı.
|Daha fazlası için>>
Yunanistan'ı ziyaret eden Çavuşoğlu: Aramızdaki sorunları AB değil, sadece Türkiye ile Yunanistan çözebilir
30 Mayıs 2021 - Yunanistan ziyaretinin ilk durağı Batı Trakya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi To Vima'ya verdiği mülakatta, iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
|Daha fazlası için>>
HAZİRAN
DSÖ, ilk görüldükleri ülkelerle anılmalarını önlemek için Kovid varyantlarını Yunan harfleriyle adlandırmaya geçti
1 Haziran 2021 - Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs ve varyantlarının ilk görüldükleri ülkelerin adlarıyla anılmasının bu ülkelerin tepkisini çekmesi üzerine çareyi Batı uygarlığının temel taşlarından kabul edilen antik Yunanca'ya sarılmakta buldu.
|Daha fazlası için>>
Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde
4 Haziran 2021 - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) küresel gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, küresel gıda fiyatları, Mayıs'ta aylık bazda en hızlı yükselişini kaydederek Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
|Daha fazlası için>>
Pentagon, Kabil'deki Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin Türkiye ile ön görüşmelerin yapıldığını açıkladı
9 Haziran 2021 - Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını söyledi.
|Daha fazlası için>>
El Salvador'da yeni dönem: Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi ödeme aracı oldu
9 Haziran 2021 - İniş-çıkışlı grafiği, geleceği ve dolandırıcılık olup olmadığı tartışmaları süregelen Bitcoin en azından bir ülkede yerini garantiye aldı. El Salvador'da artık dolarla birlikte Bitcoin de resmi para birimi olarak kullanılabilecek.
|Daha fazlası için>>
NATO çekildikten sonra Kabil havaalanının güvenliğini Türkiye'nin sağlamasına Taliban'dan kırmızı ışık
11 Haziran 2021 - "Türkiye son 20 yıldır NATO güçlerinin parçası olduğuna göre 29 Şubat 2020'de ABD ile imzalanan anlaşma temelinde Afganistan'dan çekilmelidir" diyen Taliban Sözcüsü, "Yoksa Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Gelecekte yeni bir İslamcı hükümet kurulurken onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz" diye ekledi.
|Daha fazlası için>>
Macron: Erdoğan, bana yabancı savaşçıların Libya'dan çıkmasını istediğini doğruladı
14 Haziran 2021 - Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Erdoğan, Libya topraklarında operasyon yürüten paralı askerlerin ve yabancı milislerin en kısa sürede çekilmesi gerektiği konusundaki arzusunu bana doğruladı" dedi.
|Daha fazlası için>>
2030 Stratejisi'nin kabul edildiği NATO bildirisinde Rusya ile normalleşme reddedildi, Çin 'güvenlik riski' ilan edildi
14 Haziran 2021 - ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez katıldığı NATO liderler zirvesinin sonuç bildirisine istediği her şeyi koydurdu. Rusya ile olağan ilişkilere geri dönülmeyeceği ve Çin'in sistematik meydan okumalarına karşı konulacağı vurgulanan bildiride Türkiye'nin desteklendiği ve 2030 Strateji Konsepti'nin kabul edildiği belirtildi.
|Daha fazlası için>>
Sosyal medyanın kutladığı düğün: Komünizm, Leninizm ve Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm dünya evine girdi
14 Haziran 2021 - Hindistan'da ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanısıra minik yeğen Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm isimli damat, Mamata Banerjee ile nikahlandı. Davetiye sosyal medyada viral olunca, pek çok kişi iyi niyet dileklerini ve hediyelerini sunmak için düğüne katılma isteğini iletmişti. Ama pandemi nedeniyle düğün, az sayıda katılımla gerçekleşti.
|Daha fazlası için>>
BioNTech: Kovid aşısına rağbet sayesinde çalışmaların hızlanmasıyla kanser aşısı için ilk başvuru 2023'te yapılabilir
15 Haziran 2021 - Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesine konuşan BioNTech kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci, aşı araştırmalarına yatırımın artmasının kanser aşısı çalışmalarını da hızlandıracağını belirterek 2023'e işaret etti.
|Daha fazlası için>>
Rusya-ABD liderlerinin ilk yüz yüze zirvesi: Putin'e göre 'ABD ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemek zor'
16 Haziran 2021 - ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı ilk yüz yüze zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD'de büyükelçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden'la mutabık kaldıklarını açıkladı. Görüşmeyi 'yapıcı' olarak nitelendiren Putin, "ABD ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemek zor" dedi. Kremlin, Putin-Biden zirvesinin ardından üzerinde uzlaşıya varılan ortak bildiriyi yayımladı.
|Daha fazlası için>>
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Biden ile Erdoğan Afganistan konusunda anlaştı, S-400'lere ilişkin diyalog devam edecek
17 Haziran 2021 - Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden’ın bu sürece destek vereceğini belirtti.
|Daha fazlası için>>
Pakistan lideri yine tecavüzü savundu: Kadının açık giyinmesi erkeği etkiler, aksini öne sürmek kültürel emperyalizmdir
21 Haziran 2021 - Düşman kardeşi Hindistan ile birlikte en çok tecavüz suçu işlenen ülkelerden olan Pakistan'da tecavüzün sorumluluğunun erkekte değil, örtünmeyen kadında olduğunu iddia eden Başbakan İmran Han, bir ABD kanalına verdiği röportajda infial yaratan açıklamasında ısrar etti.
|Daha fazlası için>>
Katalan bağımsızlık ilanında rol almış hapisteki 9 siyasetçiye kısmi af çıkaran İspanya Başbakanı: Hadi barışalım
22 Haziran 2021 - AB üyesi İspanya'da sağcı hükümet döneminde Katalonya özerk bölgesinin 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sürecindeki rollerinden ötürü hapse giren 9 Katalan siyasetçiye solcu hükümet döneminde nihayet af çıktı.
|Daha fazlası için>>
Brezilya'nın solcu lideri Lula, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti
22 Haziran 2021 - Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, otomotiv sektöründeki şirketlerden rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluk davasında, 'delil yetersizliği'nden beraat ettiği bildirildi.
|Daha fazlası için>>
Kovid kurbanları için Brezilya’nın 18 şehrinde 500’er mum yakıldı
22 Haziran 2021 - Brezilya’da Kovid-19 ölümlerinin yarım milyonu aşmasının ardından 18 şehirde kurbanları anmak için 500’er mum yakıldı. Pandemiyi ciddiye almayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun görevden alınması çağrılar yükseldi.
|Daha fazlası için>>
AB liderler zirvesi bildirisinin Türkiye bölümü: Suriyeli sığınmacılara ilave finansman için düğmeye basıldı
25 Haziran 2021 - AB liderleri, Avrupa Komisyonu'ndan, Türkiye'deki Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi. Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlaması da not edildi.
|Daha fazlası için>>
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı: Amerika'yı geri alacağız
27 Haziran 2021 - Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği ilk mitinginde, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün" dedi.
|Daha fazlası için>>
TEMMUZ
Dünya Çapında Ağ'ın özgün kaynak kodu 5.4 milyon dolara satıldı
1 Temmuz 2021 - Tim Berners-Lee tarafından NFT üzerinden açık artırmayla satışa çıkarılan modern internetin temeli WWW, 5.4 milyon dolara satıldı. Satışa, 1990-1991'de yazılmış yaklaşık 9.555 kod satırını temsil eden NFT'ler, kodun 30 dakikalık animasyonu, kodun dijital bir posteri ve yazılmış bir dijital mektup dahil edildi.
|Daha fazlası için>>
'Me Too' hareketinden sonra cinsel saldırıdan hüküm giyen ilk ünlü isim Bill Cosby’nin hapis cezası bozuldu
1 Temmuz 2021 - Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby’nin beraatine karar verdi. Cosby'nin mahkumiyeti, bir savcıyla yaptığı ve suçunu itiraf etmesi karşılığında cinsel tacizden yargılanmamasını öngören bir anlaşmaya rağmen hakkında yargılama yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.
|Daha fazlası için>>
Stephen Hawking'in kara delik kuramına teyit: Olay ufkunun asla küçülmediği tezi, gerçek hayatta ilk kez gözlemlendi
2 Temmuz 2021 - ABD'nin en prestijli üniversitelerinden MIT'den bir ekip, iki kara deliğin birleşmelerinden önce ve sonraki kütleçekimsel dalgalarını analiz edip kütlelerini ölçerek Hawking'in kuramının yüzde 95 isabetli olduğu sonucuna vardı.
|Daha fazlası için>>
Gazze'de ateşkes delindi: İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye hava saldırı düzenlendiğini duyurdu
2 Temmuz 2021 - İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı. Ordu, uçakların Hamas'a ait silah üretim yerleşkesini vurduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'ne mayısta düzenlenen saldırılar sonrası İsrail ve Filistin arasında varılan ateşkes delinmiş oldu.
|Daha fazlası için>>
Rusya, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için Be-200 amfibi uçağı gönderdi
8 Temmuz 2021 - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılması için Rus donanmasına ait Be-200 amfibi uçağını Türkiye’ye gönderdiği bildirildi.
|Daha fazlası için>>
Milyarder Richard Branson kendi aracıyla uzaya giden ilk milyarder oldu
11 Temmuz 2021 - İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti. 70 yaşındaki Branson, Jeff Bezos'tan 9 gün erken davranarak 'uzaya çıkan ilk milyarder' unvanının sahibi oldu.
|Daha fazlası için>>
Suriye lideri Esad, seçim zaferinin ardından yemin ederek görevine başladı
17 Temmuz 2021 - Suriye lideri Beşar Esad seçimde oyların yüzde 95'ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Zaferin ardından Kuran ve Anayasa üzerine ant içerek görevine başlayan Esad çatışmalar nedeniyle ülkeden gidenlere "Kendisini aldatan ve vatanın düşüşüne ve devletin çöküşüne dair bahse giren herkese, vatanın bağrına geri dönme çağrımı yineliyorum" mesajı yolladı.
|Daha fazlası için>>
Kanada'da aşırı sıcaklar can aldı
17 Temmuz 2021 - Avrupa'da olduğu kadar Kanada'da da özellikle batı eyaletlerde aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde 808 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklara bağlı 4 bin 900’den fazla yangında 2,5 milyon hektardan fazla ormanlık alan da kül oldu.
|Daha fazlası için>>
Rusya: Türkiye’nin karar alması halinde Su-35 ve Su-57 jetleri tedarikini görüşmeye hazırız
20 Temmuz 2021 - Rusya askeri ve teknik işbirliği yetkilileri, Ankara’nın satın almaya karar vermesi hâlinde, Türkiye tarafı ile Su-35 ve Su-57 jetlerinin tedariki konusunda görüşme yürütmeye hazır olduklarını belirtti.
|Daha fazlası için>>
Milyarder Jeff Bezos da uzaya çıktı
20 Temmuz 2021 - ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte 'pilotsuz yapılan ilk uçuş olma' özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü. Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu Oliver Deamen uzaya giden en genç, Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ise en yaşlı kişiler oldu.
|Daha fazlası için>>
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları pandemi gölgesinde resmen başladı
23 Temmuz 2021 - Salgın nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan törende 20 bine yakın sporcunun geçit töreninde Türk bayrağını yüzücüler Tuncel ve Saka taşıdı. Rus sporcular ROC adı altında bağımsız olarak boy gösterdi.
|Daha fazlası için>>
İlk kez Atlantik'e çıkarak ABD ve Britanya'yı 'dehşete düşüren' İran savaş gemileri, Rusya Donanması Günü'ne katıldı
25 Temmuz 2021 - Atlantik'e çıkan ilk İran savaş gemileri olarak ABD ve İngiliz medyasında türlü spekülasyona malzeme olan Sehend destroyeri ile Mekran ileri üs gemisi, St. Petersburg'daki donanma töreninde boy gösterdi. İkilinin Basra Körfezi'nden çıkıp Afrika'yı dolaşarak Kuzey Denizi'ne gelmesi, İran'ın küresel güç yansıtma kabiliyeti olarak değerlendirildi.
|Daha fazlası için>>
Yunanistan'da orman yangınları çıktı
27 Temmuz 2021 - Türkiye'nin güneyindekilerle benzer bir dönemde Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınları büyük bir doğa felaketine neden oldu. Özellikle büyük yangıların yaşandığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Adası ile Mora Yarımadası'nda, yüz binlerce dönüm ormanlık alan ve tarım arazisi yandı, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi, vahşi hayvanlar telef oldu.
|Daha fazlası için>>
Einstein'ın görelilik kuramına yeni teyit: Kara deliğin arkasında ışık yankısı saptanarak uzayın büküldüğü kanıtlandı
29 Temmuz 2021 - Albert Einstein, 100 yıldan uzun süre önce "Kara deliklerin yerçekimi o kadar güçlü olmalı ki, ışığı etraflarında bükmeleri gerekir" öngörüsünde bulunmuştu. Kara deliklerin ışık yaymamaları, tersine ışığı hapsetmeleri ve normalde arkalarında hiçbir şey görülememesine rağmen, Einstein'ın öngörüsüne doğrulama geldi.
|Daha fazlası için>>
Dünyadaki ilk uygulama: İsrail Cumhurbaşkanı ile eşi üçüncü doz Biontech aşısını oldu
30 Temmuz 2021 - Başbakan Naftali Bennett'ın "Anne babalarınızı, büyükanne büyükbabalarınızı arayın, üçüncü doz aşıyı olmalarını sağlayın" çağrısıyla açtığı 60 yaş ile üstüne üçüncü doz kampanyasına ilk uyan 60 yaşındaki Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.
|Daha fazlası için>>
AĞUSTOS
ABD'deki orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan yandı
2 Ağustos 2021 - ABD'deki en büyük orman yangını olduğu belirtilen Oregon Bootleg yangını ile California'daki Dixie yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.
|Daha fazlası için>>
Messi 21 yıl sonra Barcelona'dan ayrıldı, PSG ile anlaştı
11 Ağustos 2021 - Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu gözüyle bakılan Lionel Messi 21 yıldır top koşturduğu Barcelona'dan ayrılıp Fransız PSG ekibi ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Messi düzenlenen basın toplantısında yeni zaferler kazanmaya aç olduğunu belirtti.
|Daha fazlası için>>
İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
13 Ağustos 2021 - İskoçya hükümeti tarafından pedagoglara yönelik hazırlanan yeni yönergeler uyarınca dört yaşından küçük çocukların, ebeveynlerinin rızası olmadan okulda isimlerini ve cinsiyetlerini değiştirebilecekleri öğrenildi.
|Daha fazlası için>>
Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdi: Cumhurbaşkanlığı Sarayı militanların kontrolünde
15 Ağustos 2021 - ABD ve NATO’nun Afganistan’dan apar topar çekilmesinin ardından Taliban’ın ülkedeki ilerleyişi hızlandı. Taliban, ülkedeki tüm sınır kapılarını ele geçirirken, başkent Kabil’i ele geçirdi. Taliban komutanları Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü ele aldı.
|Daha fazlası için>>
Nusret'e ABD'de çalışanlarından dava
19 Ağustos 2021 - 'Salt Bae' hareketiyle ünlenen işletmeci Nusret Gökçe'nin başı çalışanları tarafından açılan dava nedeniyle belada. 5 Türk vatandaşı çalışan Gökçe'ye haftada normal çalışma süresinden 70 saat fazla çalışıp, karşılığını alamadıkları için dava açtı.
|Daha fazlası için>>
Çin'de 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa değişikliği kabul edildi
20 Ağustos 2021 - 1980'de nüfus artışını kontrol etmek amacıyla uygulanmaya başlanan 'tek çocuk politikası'ndan çark eden Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğine onay verildi. Çin nüfusu 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken; yıllık ortalama artış binde 5.3 oldu.
|Daha fazlası için>>
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, yeniden Manchester United'da
27 Ağustos 2021 - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu 12 yıl sonra yeniden renklerine bağladı. Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazanmıştı.
|Daha fazlası için>>
EYLÜL
Fin Formula 1 pilotu Raikkonen pistlere veda kararı aldı
1 Eylül 2021 - Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen sezon sonunda kariyerini noktalayacağını duyurdu. Kariyerinde 18 kez pole pozisyonu kazanan Fin pilot, 21'i birincilik olmak üzere 103 kez podyuma çıktı.
|Daha fazlası için>>
Efsanevi grup ABBA, 40 yıl sonra yeni albüm çıkardı
3 Eylül 2021 - İsveçli ikonik pop grubu ABBA, 40 yıl aradan sonra 10 yeni parçanın yer alacağı bir albüm hazırladı. Benny Andersson, Frida Lyngstad, Agnetha Falskog ve Bjorn Ulvaeus’tan oluşan ABBA, en son 1981’de 'Visitors' albümünü çıkarmıştı.
|Daha fazlası için>>
Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev hayatını kaybetti
8 Eylül 2021 - Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, Kuzey Kutup Bölgesi’de düzenlenen bir tatbikat sırasında, ünlü film yapımcısı Aleksandr Melnik’in hayatını kurtarmaya çalışırken, onunla birlikte trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
|Daha fazlası için>>
Prof. Dr. Şahin: Hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek
12 Eylül 2021 - Almanya’da mRNA teknolojisiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.
|Daha fazlası için>>
İsrail'den Mısır'a yaklaşık 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti
13 Eylül 2021 - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Ortadoğu barış sürecini yeniden canlandırmak için İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldi. İsrail'den Mısır'a yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez başbakan düzeyinde gerçekleşen ziyarette, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sahada yaşanan gelişmeler ele alındı.
|Daha fazlası için>>
iPhone 13 tanıtıldı
14 Eylül 2021 - Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yeni iPhone'u tanıttı. Yeni iPhone 13, A15 işlemci ile birlikte gelecek, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacak. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.
|Daha fazlası için>>
Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı felaketi yaşandı
19 Eylül 2021 - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti. Eylül, ekim ve kasım aylarında kül ve lav püskürtmeye devam eden yanardağ nedeniyle bölgede 2 binden fazla ev yandı veya lavlar altında kaldı.
|Daha fazlası için>>
Rusya’da parlamento seçimleri: İktidar partisi sandıktan birinci olarak çıktı
20 Eylül 2021 - Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde oyların 99’unun sayıldığı belirtildi. İktidar partisi Birleşik Rusya, anayasal çoğunluğu sağladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenleri ve seçimlere yoğun katılımları için Rusya vatandaşlarına teşekkür etti.
|Daha fazlası için>>
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 açıklamasına yanıt: Yaptırımları tetikleme riski taşıyor
27 Eylül 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda yaptığı S-400 alımı açıklaması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz" dedi.
|Daha fazlası için>>
Netflix'te en çok Güney Kore yapımı 'Squid Game' izlendi
28 Eylül 2021 - Çevrimiçi dizi- film platformu Netflix iki tane en'ler listesi paylaştı. Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisi platform tarihinin en çok izlenen yapımı olarak kayıtlara geçti. Dizi karakterlerin kıyafetleri, oynana oyunlar ve dekorlarıyla büyük popülarite kazandı, aynı oyunları oynamaya çalışan çocuklar için velilere uyarılar dahi gitti.
|Daha fazlası için>>
Japonya'nın yeni başbakanı Fumio Kişida oldu
29 Eylül 2021 - Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), halkın temayüllerinin tersine giderek, eski dışişleri bakanlarından Fumio Kişida'yı yeni genel başkanı olarak belirledi. Tıpkı başbakanlığı bırakan Yoşihide Suga gibi halk nezdinde popülerliği bulunmayan Kişida, 4 Ekim'de başbakan koltuğuna oturacak.
|Daha fazlası için>>
EKİM
EXPO 2020 Dubai açıldı
1 Ekim 2021 - Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde uluslararası Expo-2020 fuarı açıldı. Pandeminin başlamasından bu yana bu kadar büyük çapta gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan ve Ortadoğu ile Güney Asya bölgesi tarihinde bir ilkin gerçekleştirildiği fuar 31 Mart 2022’ye kadar sürecek.
|Daha fazlası için>>
Rusya'da 1917 Devrimi'nden bu yana ilk kraliyet düğünü yapıldı
1 Ekim 2021 - Rusya’yı 17. yüzyıldan 1917’deki Bolşevik Devrimi’ne dek yöneten Romanov Hanedanı’nın varisi Georgiy Romanov, İtalyan nişanlısı Rebecca Bettarini ile imparatorluk döneminin başkenti olan St. Petersburg’daki Aziz İsaak Katedrali’nde evlendi.
|Daha fazlası için>>
Facebook, Instagram ve WhatsApp’a yaklaşık 7 saat ulaşılamadı
4 Ekim 2021 - 3 milyardan fazla kullanıcısı olan sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki global erişim kesintisi yaklaşık 7 saat sonra sona erdi. Türkiye saatiyle 18.40'ta başlayan kesintiler nedeniyle Mark Zuckerberg’in kişisel serveti de 3 saatte 6.7 milyar dolar eridi.
|Daha fazlası için>>
Soros'un fonladığı Pandora Belgeleri, 'dünya liderlerinin offshore sırlarını' ortaya serdi
4 Ekim 2021 - 3 milyardan fazla kullanıcısı olan sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki global erişim kesintisi yaklaşık 7 saat sonra sona erdi. Türkiye saatiyle 18.40'ta başlayan kesintiler nedeniyle Mark Zuckerberg’in kişisel serveti de 3 saatte 6.7 milyar dolar eridi.
|Daha fazlası için>>
Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 70 yılda en az 216 bin pedofili vakası saptandı
5 Ekim 2021 - Katolik Kilisesi'nin Fransa ayağındaki çocuklara cinsel taciz suçlamaları hakkında 2018'de kurulan bağımsız komisyon, 'sessizlik perdesi' raporunu açıkladı. 2.5 yıllık soruşturma sonucunda hazırladıklanan rapora göre, '1950'den beri yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığı' söylendi.
|Daha fazlası için>>
Roma Belediye Meclisi seçimlerinde en çok oyu Mussolini'nin torunu aldı
6 Ekim 2021 - Roma'daki yerel seçimlerde neo faşist İtalya'nın Kardeşleri'ne mensup diktatör Benito Mussoli'nin torunu Rachele Mussolini, en çok oy alan belediye meclisi üyesi olarak ikinci dönem görev yapmayı garantiledi.
|Daha fazlası için>>
Zuckerberg, yüzünün üzerinde 'Facebook silinsin mi?' sorusuyla 11 yıl sonra TIME kapağında
7 Ekim 2021 - TIME Dergisi, 2010’da 'Yılın Kişisi' seçerek kapağına taşıdığı Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’i 11 yıl aradan sonra yine kapak konusu yaptı. Ancak bu kez 'Facebook silinsin mi?' sorusu ile kapak olan Zuckerberg’e karşı ABD Kongresi’nin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekildi.
|Daha fazlası için>>
Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz görevinden istifa etti
9 Ekim 2021 - Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kurz, düzenlediği basın toplantısında, bu adımı, ülkenin 'istikrarlı bir hükümete sahip olmasını' sağlamak için alan açma niyetiyle attığını belirtti.
|Daha fazlası için>>
Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasına takipsizlik kararı verildi
10 Ekim 2021 - İngiltere polisi, Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasını düşürme kararı aldı. Bu adımın Prens'i suçlayan Virginia Roberts tarafından açılan bir dava dosyasının incelenmesinin ardından atıldığı belirtildi.
|Daha fazlası için>>
Kuveyt'te kadınların ilk kez orduda görev alabileceği duyuruldu
12 Ekim 2021 - Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamed Cabir es-Sabah, bir bakanlık kararnamesi yayınlayarak, Kuveyt’in tarihinde ilk kez kadınların ordu içerisinde askeri hizmete girmelerine izin verileceğini duyurdu.
|Daha fazlası için>>
Hindistan'daki şiddetli yağışlarda pek çok kişi hayatını kaybetti; onlarca kişi kayboldu
16 Ekim 2021 - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu’nun da arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği afette, birçok kişi hayatını kaybetti.
|Daha fazlası için>>
Aktör Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
21 Ekim 2021 - Aktör Alex Baldwin, başrol oynadığı yeni filmi 'Rust'ın setinde silahla yanlışlıkla ateş ederek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı. Olayla birlikte film setlerindeki gerçek silah kullanımı tartışma konusu oldu.
|Daha fazlası için>>
Kanada’da yeni hükûmet açıklandı
26 Ekim 2021 - Kanada’da 20 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükûmet açıklandı. Tek başına iktidar için gerekli olan 170 sandalyeye ulaşamayan Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, kurduğu yeni azınlık hükûmeti ile Kanada'da yeni dönemine başladı.
|Daha fazlası için>>
Halkın içinden sıradan birine aşık olup unvanından feragat eden Japon prenses protesto eşliğinde dünyaevine girdi
26 Ekim 2021 - Japonya'da üniversiteden arkadaşıyla ilişkisi mercek altına alınıp didik didik edilen Prenses Mako unvanında feragat edip ve bunun karşılığında ödenen 1.35 milyon dolarlık ödeneği de reddedip dünyaevine girdi.
|Daha fazlası için>>
ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport basıldı
27 Ekim 2021 - Kendini ikili cinsiyet (kadın/erkek) sistemi içinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişilerin haklarını tanıma bakımından 'dönüm noktası' diye nitelenen bir adım atan ABD, ilk kez cinsiyet kısmında X tanımına yer veren pasaport çıkardı.
|Daha fazlası için>>
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg şirketin ismini Meta olarak değiştirdi
28 Ekim 2021 - Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı. Zuckerberg üst kuruluşun adının Meta olacağını söyledi.
|Daha fazlası için>>
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, İtalya'da görüştü
31 Ekim 2021 - G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ev sahipliği yaptı. İki liderin, Biden başkan olduktan sonraki bu ikinci yüz yüze görüşmesi beklenenden uzun sürdü. Görüşmede Biden, S-400'e dair endişelerini dile getirdi. İki lider ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı.
|Daha fazlası için>>
İtalyan tatlısı tiramisunun 'babası' hayatını kaybetti
31 Ekim 2021 - İtalya'nın ve dünyanın en ünlü tatlılarından tiramisunun 'babası' olarak tanınan Ado Campeol 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bundan birkaç hafta sonra da tiramisunun 'annesi', yani Ada Camepol'un eşi Alba Di Pillo Campeol hayatını kaybetti.
|Daha fazlası için>>
kasım
Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Kararnamesi’ni imzaladı
4 Kasım 2021 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko video konferans yoluyla düzenlenen Birlik Devlet Yüksek Devlet Konseyi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Birlik Devleti Kararnamesi imzalandı.
|Daha fazlası için>>
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı
4 Kasım 2021 - Çinli Ünlü tenis yıldızı Peng Shuai, sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımda eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını belirtti. Bu açıklamasının ardından Peng'den uzun süre haber alınamaması uluslararası spor camiasını harekete geçirdi. Çin medyası, Peng'in akıbetine ilişkin iddiaları dindirmek için sporcunun görüntülerini yayınladı. Son olarak Peng sosyal medya paylaşımının yanlış anlaşıldığını savundu.
|Daha fazlası için>>
Belarus ve Polonya arasında göçmen krizi çıktı
9 Kasım 2021 - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, sığınmacıları tutmayacağını açıklaması üzerine Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Belarus üzerinden Polonya sınırına dayandı. Sınır önlemlerini arttıran Polonya bölgeye asker sevk etti, zaman zaman göçmenlere sert müdahalede bulundu. Bu durum AB ülkeleri ve Belarus arasında siyasi krize dönüştü. ABD ve NATO, Polonya'yı desteklediğini açıklarken Rusya krizden Batı'yı sorumlu tuttu. THY dahil bazı havayolu firmaları bölgeye göçmen taşımakla itham edildi. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanladı.
|Daha fazlası için>>
ABD Teksas'ta müzik festivalinde çıkan izdihamda 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
11 Kasım 2021 - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde rapçi Travis Scott'ın sahne aldığı sırada izdiham çıktı. 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Olayla ilgili ihmali olduğu düşünülen Scott'a dava açıldı.
|Daha fazlası için>>
Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk hisselerini satmaya başladı
11 Kasım 2021 - Musk, Twitter'da kamuoyu yoklaması yapması sonrası 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Twitter'daki 63 milyon takipçisine kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama sorusunu yönelten ABD'li teknoloji devi Elon Musk'ın yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesini sattığı açıklandı. Musk bunun ardından hisse satışlarına devam etti.
|Daha fazlası için>>
ABD'de hakim, şarkıcı Britney Spears'ın 14 yıl boyunca bağımsızlığını elinden alan vasilik düzenlemesinin kaldırılmasını onayladı
13 Kasım 2021 - Ünlü şarkıcı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babası Jamie Spears'ın vasiliğinin sona ermesi üzerine özgürlüğüne kavuştu. Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babasının kontrolüne geçmişti.
|Daha fazlası için>>
Avusturya'dan dünya için bir ilk: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı geldi
14 Kasım 2021 - Avrupa'da Kovid vakalarının yeniden rekor düzeylere çıkması karşısında Hollanda, herkese yönelik kısmi kapanma ilan etti. Avusturya ise iki doz aşı olmuşlara yeni kısıtlama dayatmama tercihiyle sadece aşısızlara yönelik kapanma açıklayan ilk ülke oldu.
|Daha fazlası için>>
Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu
16 Kasım 2021 - Libya’daki iki ayrı yönetimden doğudaki Tobruk'ta kurulanın askeri kanadın oluşturan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter, askeri görevlerini askıya alması sonrası, başkanlık adaylığı başvurusunda bulundu.
|Daha fazlası için>>
Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasa: Kimyasal hadım yürürlüğe girdi
18 Kasım 2021 - Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasal düzenleme meclisten geçti. Yeni yasaya göre, cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlara 'kimyasal hadım' olarak bilinen uygulama da yürürlüğe girdi.
|Daha fazlası için>>
Hindistan'da tartışmalı tarım yasaları kaldırıldı, eylemler sonra erdi
19 Kasım 2021 - Hindistan'da milletvekilleri, bir yıldır yoğun protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti. Başbakan Narendra Modi ulusa sesleniş konuşması yapıp özür diledi. Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.
|Daha fazlası için>>
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Radev kazandı
21 Kasım 2021 - Bulgaristan'da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, 21 Kasım’da resmi olmayan sandık çıkışı sonuçlarına göre kazanan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in 22 Kasım’da da resmi sonuçları açıklandı. Bu seçimde Mustafa Karadayı, Bulgaristan tarihinin ilk Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı olmuştu.
|Daha fazlası için>>
Bulgaristan'da kaza: İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki kazada onlarca kişi öldü
23 Kasım 2021 - Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. İstanbul’dan yola çıkan araçtaki yolcuların çoğu yanarak olay yerinde can verdi.
|Daha fazlası için>>
DSÖ ilk defa Kovid-19 antikor testine uluslararası lisans verdi
23 Kasım 2021 - DSÖ'ye bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nin (CSIC) geliştirdiği antikor test kitinin üretimi ve dağıtımı için lisan anlaşması yaptı. Test kiti, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili şekilde tespit edebiliyor.
|Daha fazlası için>>
Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı
25 Kasım 2021 - Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu bir botun batması sonucu 27 kişinin hayatını kaybetmesi, Manş Denizi'nde yaşanan en büyük sığınmacı faciası olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından İngiltere ve Fransa yetkilileri birbirlerini suçladı.
|Daha fazlası için>>
Koronavirüsün 'endişe verici' bir varyantı daha ortaya çıktı, DSÖ'nün 'Omicron' adını verdiği varyant dünyada yayılmaya başladı
26 Kasım 2021 - Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi. DSÖ tarafından Omicron olarak adlandırılan B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Varyant nedeniyle artan vakalardan dolayı başta Avrupa'da olmak seyahat ve koronavirüs kısıtlamaları yeniden gündeme geldi. Pfizer iki doz aşının Omicron'a karşı yetersiz kaldığını ama üçüncü dozla birlikte bağışıklığın arttığını açıkladı. İngiltere de 13 Aralık da Omicron nedeniyle ilk ölümü bildirdi.
|Daha fazlası için>>
Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son verdi
29 Kasım 2021 - Güney Karayipler'in ada ülkesi Barbados, 29 Kasım'ı 30 Kasım'a bağlayan geceyarısı düzenlenen törenle Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu. Şarkıcı Rihanna da ulusal kahraman ilan edildi.
|Daha fazlası için>>
Irak'ta seçimlerin nihai sonuçları açıklandı: Beş sandalyede değişiklik oldu
30 Kasım 2021 - Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı. Daha önce açıklanan ilk sonuçlara göre, Bağdat, Ninova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik oldu.
|Daha fazlası için>>
ARALIK
Papa G. Kıbrıs'ta: Başpiskopos 'Kana susamış Attila'dan beter' dediği Türkiye'ye karşı yardım istedi
3 Aralık 2021 - Güney Kıbrıs'ta bölünmüşlüğe karşı birlik ve barış çağrısı yapan Papa Francis'in Rum Ortodoks Kilisesi lideri 2. Hrisostomos'la buluşmasına, Kuzey Kıbrıs'ta Rumların geride bıraktığı tarihi eserlerin akıbetiyle ilgili talepler damgasını vurdu.
|Daha fazlası için>>
Almanya Başbakanı Merkel askeri törenle göreve veda etti
3 Aralık 2021 - 18 yıl sürdürdüğü başbakanlık görevinin sona ermesi nedeniyle Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören olan 'Großer Zapfenstreich' töreninde Angela Merkel, siyaset sahnesine 'Doğu Alman punk marşıyla' veda etti.
|Daha fazlası için>>
Gerekçe göçmen krizi: AB, Belarus'a yaptırım getirdi; Belarus'tan yanıt gecikmedi
6 Aralık 2021 - AB, insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı 5. yaptırım paketini onayladı. Böylece yeni yaptırım paketi ile AB, Belarus'taki durumla ilgili 183 kişi ve 26 kuruluşu yaptırım listesine almış oldu. Belarus Dışişleri Bakanlığı da buna cevaben bir dizi karar aldı, ülkeye girişi sakıncalı kişilerin listesini genişletti.
|Daha fazlası için>>
Cemal Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri Fransa'da gözaltına alındı
7 Aralık 2021 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandığı belirtildi. Suudi Arabistan ise yakalanan kişinin davayla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.
|Daha fazlası için>>
NASA biberlerle uzayda iki dünya rekoru kırdı
7 Aralık 2021 - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotların deney amaçlı yetiştirdikleri ve hasat ettikleri Şili biberleri, iki farklı açıdan dünya rekoru kırdı. Uzayda gerçekleşen acı biber deneyi, gelecekte astronotların kendi bitkisini yetiştirmesi adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
|Daha fazlası için>>
Britanya Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine karar verdi
10 Aralık 2021 - ABD'nin Afganistan ve Irak başta olmak üzere dünya çapında savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks kurucusu hakkında Britanya'da Yüksek Mahkeme'den karar çıktı. Mahkeme, Julian Assange'ın hakkında 175 yıl hapis talep eden ABD'ye iadesinin yolunu açtı.
|Daha fazlası için>>
Metaverse evreninde ilk düğün yapıldı
10 Aralık 2021 - Dave ve Traci Gagnon, metaverse evreninde düğün yapan ilk çift oldu. Çiftin konukları, bir yazılım indirip avatarlarını oluşturarak törene katıldı. 'Metaverse' bir avatarla temsil edilen kullanıcıların alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği, boş zaman etkinliklerine katılabileceği ve öğrenebileceği sanal bir dünya anlamına geliyor.
|Daha fazlası için>>
Rusya-Çin karşıtı kulübe dönen G7'den 'Ukrayna'ya saldırırsa Rusya'ya devasa bedel ödetme' bildirisi
12 Aralık 2021 - G7 dışişleri bakanları toplantısının sonuç bildirisinde 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Moskova'nın devasa sonuçlar ve ağır bedellerle karşılaşacağı' ifadesi yer aldı.
|Daha fazlası için>>
Güney Kore lideri: Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etmek için prensipte anlaştık
13 Aralık 2021 - Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, 'Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etme konusunda prensipte anlaştığını' duyurdu. Moon, Kuzey Kore'nin deklarasyon görüşmeleri için ABD'nin düşmanca politikalarını kesmesi önşartına atıf yaptı.
|Daha fazlası için>>
Hollanda'da 4 parti, uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı
14 Aralık 2021 - Hollanda'da Mark Rutte'nin liberal Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında marttaki ulusal seçimlerden bu yana 271 gündür devam eden müzakere süreci sona erdi. Rutte, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı oldu.
|Daha fazlası için>>
ABD Ticaret Bakanlığı Çin, Gürcistan, Malezya, Türkiye'den 37 kuruluş ve şirketi kara listeye aldı
16 Aralık 2021 - Özellikle Çin'i hedef alan bir hamle yapan ABD Ticaret Bakanlığı Çin, Gürcistan, Malezya ve Türkiye'den 37 kuruluşa ticaret kısıtlamaları getirdi. Türkiye'den 2 şirket de 'ABD'nin ürettiği unsurları İran'ın askeri programlarına yönlendirmek veya yönlendirmeye çalışmak' gerekçesiyle listeye alındı.
|Daha fazlası için>>
Şili'de 35 yaşındaki solcu Boric ülkenin en genç lideri oldu
19 Aralık 2021 - Şili'de 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanınan gabriel Boric, ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazandı. 35 yaşındaki Boric zafer konuşmasında birlik ve refah devlet mesajı verdi.
|Daha fazlası için>>
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı
20 Aralık 2021 - Filipinler'de hızı saatte 195 kilometreyi bulan Rai Tayfunu birçok bölgede ciddi yıkıma sebep oldu. Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere en az 375 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
|Daha fazlası için>>
İngiliz Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri'ne 730 milyon dolarlık rekor boşanma tazminatı kesti
21 Aralık 2021 - Filipinler'de hızı saatte 195 kilometreyi bulan Rai Tayfunu birçok bölgede ciddi yıkıma sebep oldu. Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere en az 375 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
|Daha fazlası için>>
Hindistan ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı
21 Aralık 2021 - Rusya ve Hindistan arasındaki hava savunma iş birliği kapsamında S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumu gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Rusya ve Hindistan arasında S-400 hava savunma füze sistemleri alanındaki iş birliğini engellemeye çalıştığını belirtmişti.
|Daha fazlası için>>
Tarihteki ilk SMS, NFT formatında 107 bin euro'ya satıldı
22 Aralık 2021 - Dünya tarihindeki ilk kısa mesaj (SMS), Fransa'da düzenlenen açık artırmada 107 bin euro'ya alıcı buldu. Elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne bağışlandı.
|Daha fazlası için>>
İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozuna geçen ilk ülke olacak
22 Aralık 2021 - Omicron varyantına karşı ilave önlemler alan İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olacak. Dördüncü doz, öncelikle 60 yaş üstü grup, bağışıklık sisteminde sorun bulunanlar ve sağlık çalışanlarına yapılacak.
|Daha fazlası için>>
Güney Kore'nin ilk kadın lideri Park serbest kalacak
24 Aralık 2021 - Güney Kore hükümeti yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye için af ilan etti. Hükümet karara gerekçe olarak 'pandemi döneminde ulusal birliği' ve Park'ın sağlık sorunlarını gösterdi.
|Daha fazlası için>>