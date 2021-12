https://tr.sputniknews.com/20211231/2021de-turk-dis-politikasinda-batidan-kriz-dogudan-normallesme-ruzgrlari-esti-1052227642.html

2021’de Türk dış politikasında Batı’dan ‘kriz’, Doğu’dan ‘normalleşme’ rüzgârları esti

2021’de Türk dış politikasında Batı’dan ‘kriz’, Doğu’dan ‘normalleşme’ rüzgârları esti

Türk dış politikası için 2021 yılı bir yanda “normalleşme” diğer yanda “kriz” başlıkları ile geçti. Türkiye’nin özellikle ABD ve Batı ülkeleri ile ilişkileri... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:19+0300

2021-12-31T16:19+0300

2021-12-31T16:19+0300

politika

abd

rusya

ankara

ermenistan

recep tayyip erdoğan

türkiye

yunanistan

katar

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044727240_0:179:3073:1907_1920x0_80_0_0_33cb7c65c4e7bfd6a6fb25c24d9eb13a.jpg

2021 yılında ilk dış politikada hamlesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 12 Ocak’ta Ankara’daki Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı toplantı oldu.Bu toplantıda Avrupa büyükelçilerine uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, olumlu gündem oluşturmak ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri rayına yeniden oturtmak için hazır olduklarını vurgulayarak, Avrupa’dan da aynı tavrı göstermesini beklediklerini kaydetti. Zorlu geçen bir senenin ardından 2021 yılında ilişkilerin düzelmesini sağlamanın tarafların elinde olduğunu aktaran Türkiye Cumhurbaşkanı, AB ile ilişkiler konusunda düzenli zirvelere ve üst düzey diyalog toplantılarına tekrar başlamanın faydalı olacağını vurguladı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliği düşürdüğü dönemde verilen bu mesajlar, Türkiye-AB ilişkilerinde bir yumuşama sinyali oldu.4 buçuk yıllık aradan sonra Yunanistan’la ilk toplantıBu süreci Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşâfi görüşmelerin 4,5 yıllık aradan sonra yeniden yapılması takip etti. 61’inci tur istikşâfi görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir” açıklamasında bulundu. Ancak Yunanistan ile ilişkilerdeki gerilim ve karşılıklı hamleler azalmadı.Biden yönetimi Türkiye’ye yönelik mektupla başladıABD cephesinde de Türkiye karşıtı tutum yılın ilk aylarından itibaren devam etti. Henüz 20 Ocak’ta görevi alan ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’a mektup yazan ABD Senatosu’nun 54 üyesi Türkiye’ye çeşitli suçlamalar yöneltti. 9 Şubat tarihli mektupta senatöler, ABD başkanından “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetimine otoriter istikametten dönmesi, insan haklarına saygılı olması, siyasi ve vicdani tutukluları serbest bırakması ve bunları hemen yapması için baskı uygulamasını” istedi. 26 Şubat’ta ise 170 Temsilciler Meclisi üyesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e benzer taleplerin olduğu bir mektup daha gönderdi.Türkiye’nin ortak üreticisi olduğu F-35 programından atılması da 2021’in en önemli gündem maddelerinden biriydi. 19 Şubat’ta medyaya düşen habere göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı. Yıl sonuna ulaştığımızda bu konuda herhangi bir yeni gelişme medyaya yansımadı. Ancak Türkiye’nin F-35’teki haklarını ve ödediği parayı geri alma çabası sürdü.Mısır’la yeni adımlarTürkiye’nin Arap Baharı döneminde iktidara gelen Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Mursi’nin devrilmesi ve iktidarı Abdülfettah es-Sisi’nin almasıyla Mısır’la ilişkileri durmuştu. 2021 yılında bu konuda önemli bir adım Mısır’ın hidrokarbon yataklarının aranması için açtığı ruhsat ihalesinde Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate alması oldu. Mısır, 18 Şubat’ta 24 parsel üzerinden açılan uluslararası ihalede, arama/sondaj alanlarını Türkiye’nin 2019 yılında Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığının güney sınırında sonlandırdı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz” derken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “Bu, çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyu, “İki ülkenin birbirleriyle konuşması, ikili ve bölgesel ilişkilerimizi geliştirebilir” sözleriyle değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan’ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz” açıklamasında bulundu.HDP ve İstanbul Sözleşmesi kararları ABD’nin eleştirilerine neden olduŞubat ayının önemli gündemlerinden biri de HDP hakkında kapatma davası açılmasına ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ABD ve AB’den gelen tepkilerdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararlar "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirildi.Türk Dışişleri Bakanlığı da ABD ve Avrupa'nın HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararına ve HDP hakkında açılan kapatma davasına yönelik tepkilerine yanıt verdi. Açıklamada, “Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması da Mart ayında dış politika gündeminde yer aldı. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye'nin ani ve nedensiz yere İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır" denildi.AB liderleri ile ‘koltuk krizi’6 Nisan’da ise AB’nin en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Charles Michel, görüşme sonrasındaki açıklamasında “Türkiye’deki insan hakları ile ilgili derin endişelerimizi Erdoğan’a ilettik. Hukuk devleti ve insan haklarına saygı, AB’nin en temel değerleridir” dedi. “Türkiye insan haklarına saygı göstermelidir” diyen Ursula von der Leyen ise Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. İki yetkili de bununla birlikte, Türkiye’nin AB için önemli bir ortak olduğunu vurgularken, Ankara’nın özellikle Suriyeli göçmenleri ağırlayarak önemli bir rol oynadığını vurguladı.Bu görüşmeye damga vuran ise “koltuk krizi” oldu. Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Charles Michel yan yana koltuklarda otururken kendisinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında kanepede oturtulmasına yönelik tepki gösterdi. Von der Leyen "Bir kadın olarak, bir Avrupalı olarak incinmiş ve yalnız hissettim" dedi.Ankara'da yaşanan "koltuk krizine" sert tepki gösteren İtalya Başbakanı Mario Draghi, "diktatör" olarak nitelendirdiği Erdoğan'ın von der Leyen'i küçük düşürdüğünü söyledi. Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle İtalyan Büyükelçi Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" sözleri ile tepki gösterdi.Yunan bakanla canlı yayında tartışmaYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 15 Nisan’daki Ankara ziyaretinde Türk mevkidaşı Çavuşoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısı ise canlı yayında yaşanan sert tartışma ile gündemde yer edindi. Yunanistan'dan Türkiye'ye 2 yıl sonra gerçekleşen ilk bakan ziyareti dostça başladı, gergin sona erdi. Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu ve göç konularının masada olduğu görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sorunların çözümüne yönelik ılımlı mesajlarla başladı.Daha sonra Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir. Biz inanıyoruz ki komşu ülkeler olarak her iki taraf ve biz Türkiye'den çok fazla şey kazanabiliriz. Ancak buna karar verecek olan biz değiliz" dedi. Bu açıklamaya sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ben Yunanistan’ı itham edici bir konuşma yapmadım. Ama siz basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye kimsenin egemenlik hakkını ihlal etmedi. Gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz" diye konuştu.Yeniden söz alan Dendias sözlerine, "Tahmin ettiğim gibi sen ve çalışma arkadaşların kraldan daha fazla kralcısınız" diye başladı. Dendias, "Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz ki, daha önce de Türkiye'nin egemenlik haklarımızı ihlal ettiğini söyledik. Benim bugün Ankara'da bunları söylememem mi gerekiyordu. Yunanistan'ın görüşleri gayet açık. Türkiye hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de uluslararası deniz hukukuna aykırı davranıyor" dedi.Çavuşoğlu ise "Burada ikili şekilde konuları çözebiliriz. Yaşanan süreçte medet umduğunuz AB ülkelerinin bu konuda bir fayda sağlayamayacağını da görmüş olduk. Görüşmeye devam mı edeceğiz, böyle kavga mı edeceğiz? Bizim arzumuz komşu ülke olarak tüm bu meseleleri diyaloglarla çözmek" diye konuştu. Son söz hakkını alan Dendias, Çavuşoğlu'nun konuşmasının farklı bölümlerinde AB'den "üçüncü taraflar" diye söz etmesine yanıt vererek, "Avrupa Komisyonu üçüncü taraf değil. Biz Yunanistan olarak onun bir parçasıyız. Biz bu komisyonda, burada yer alan ülkelerle aynı değerleri, aynı ortak geleceği paylaşıyoruz" dedi.Biden önce Erdoğan’la görüştü sonra ‘soykırım’ dediTarihler 23 Nisan’ı gösterdiğinde yaklaşık 3 aydır beklenen Erdoğan-Biden’ın ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. İletişim Başkanlığı iki liderin “ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldığını” açıkladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti” denildi.Ancak bu görüşmeden bir gün sonra Biden ülkesinin 24 Nisan’ı Ermeni soykırımı anma günü olarak tanıdığını ilan etti. Biden böylelikle 1915 olaylarını “soykırım” olarak anan ikinci ABD Başkanı oldu. Daha önce 1981’de ABD Başkanı Ronald Reagan da 1915 olaylarına “soykırım” demişti. Biden’ın bu açıklaması başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye’den büyük tepki gördü.‘Hamdolsun hiç gündeme gelmedi’Ve nihayetinde Erdoğan-Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşmesi ise 14 Haziran’daki Brüksel'deki NATO zirvesinde oldu. 90 dakika süren görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, toplantının 'samimi ve yapıcı geçtiğini' aktardı. Erdoğan, Brüksel'e yola çıkmadan önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesini gündeme getireceğini söylemiş; "Bu yaklaşım bizi ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildir. Türkiye rastgele bir ülke değildir" demişti. Ancak Erdoğan, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' kelimesini kullanmasının görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Hamdolsun hiç gündeme gelmedi" yanıtını verdi.Erdoğan: Biden ile iyi başladık diyememCumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak ve New York’taki Türk Evi’nin açılışını gerçekleştirmek için gittiği ABD’de Biden ile görüşememesi ve ardından yaptığı açıklamalar da oldukça konuşuldu. Erdoğan, New York dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden ile ilgili şunları söyledi:Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylayacağını açıklaması ise hem Türkiye’de hem de uluslararası mecrada olumlu karşılandı.Putin ile ‘stratejik’ görüşmeTürkiye-Rusya ilişkileri açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 29 Eylül’deki Soçi zirvesi de önemliydi. Kritik görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda “stratejik konularda işbirliği” vurguları öne çıktı.Bu görüşmenin ardından Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şunlar oldu:Büyükelçi kriziABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması için 10 Ekim’de açıklama yayınlamaları da “büyükelçi krizi”nin doğmasına neden oldu. Kriz büyüdü, büyükelçiler Türk Dışişleri’ne çağrıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" açıklamasını yaptı. Bu konuda büyükelçiliklerden “Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ediyoruz” şeklinde açıklamalar gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamaları olumlu karşılayarak kararından vazgeçti.Biden ile ikinci görüşmede F-16 konusu gündeme geldiErdoğan ve Biden’ın ikinci yüz yüze görüşmesi de 31 Ekim’de Roma’daki G-20 zirvesinde gerçekleşti. 20 dakika olarak planlanan görüşme, 70 dakikaya yakın sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmede F-16'lar konusunun da gündeme geldiğini söyledi ve şunları kaydetti:İsrail’le art arda görüşmelerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin’in serbest bırakılması Ankara-Tel Aviv arasında üst düzeyden yeniden iletişim kurulmasına vesile oldu.İlk önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Kasım’da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, İsrailli çiftin serbest bırakılması nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti. İkinci görüşme ise aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in arasında gerçekleştirildi. Bu görüşme, son 8 yılda İsrail ve Türkiye liderleri arasında gerçekleşen ilk temas oldu.BAE ile yeni dönemAbu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım’daki Ankara ziyareti ile Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Türkiye-BAE arasındaki ziyaret trafiği aslında geçtiğimiz yaz ayında hız kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce 18 Ağustos’ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmiş, 31 Ağustos’ta ise Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmelerin ardından verilen olumlu mesajlar dikkat çekmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara’daki görüşmesi ise atılan en son adım oldu. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 10 önemli anlaşma imzalandı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi de "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" açıklamasında bulundu.Türkiye, Ukrayna’nın doğusu için arabulucu olmak istediUkrayna’nın doğusundaki gerginliğe ilişkin Türkmenistan dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü üstlenmek istediklerini belirtti. Erdoğan, “Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz” ifadelerini kullandı.Bunun üzerine açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetti. Kremlin Sözcüsü, “Mesele şu ki Rusya Donbass’taki krizin taraflarından biri değil. (Rusya, Türkiye ve Ukrayna temsilcilerini bir araya getirecek) böyle bir zirvede sorunun çözüm yolunu bulmak mümkün olmaz. Krizin tarafı, bir taraftan Kiev; diğer taraftan (Ukrayna’nın doğusunda) tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmiş olan cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk) temsilcileridir” açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 Aralık’ta gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından da bu konuya dair net bir açıklamaya yer verilmedi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Minsk anlaşmalarına ve Normandiya formatındakiler de dahil Donbass ile ilgili diğer anlaşmalara uyulmasının önem taşıdığını vurguladı.Görüşmenin Türk tarafının inisiyatifiyle yapıldığını belirtilen açıklamada, "Putin, Kiev'in Minsk Anlaşmalarının bozulmasına yönelik yıkıcı bir çizgi izlemeye devam ettiğine dikkat çekti. Bayraktar tipi silahlı insansız hava araçlarının kullanılması da dahil Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışma bölgesindeki provokatif eylemleri bunu doğruluyor. Kiev'in Donbass'a güç yoluyla müdahale etme girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi" ifadelerine yer verildi.Katar’da ‘Türk ekonomisi’ gerilimiArdından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı için 6 Aralık’ta Doha’ya resmi ziyarette bulundu. Katar’daki görüşmeler bu sefer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman Al Sani’nin basın toplantısında Reuters muhabirinin “Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?” sorusu üzerine gergin başladı.Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye’nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendirdiklerini söyledi ve "Katar’ın Türkiye’deki yatırımları büyük ve olumlu. Bu kriz geçici bir krizdir. İnşallah aşılacaktır” dedi.Bakan Çavuşoğlu ise “Biz bugün buraya, Katar'dan herhangi, spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten SWAP anlaşması da kendi aramızda var. Daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca "Öyle bir tablo çizdiniz ki, Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş tükenmiş gibi. Bu doğru değil, ekonomik göstergelere baktığınız zaman, Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda" diye ekledi.Ermenistan’la ilişkilere yeni bir şansAralık ayından “normalleşmeye” dair bir önemli gelişme de 13 Aralık’ta oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için karşılıklı temsilciler atanacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından karşılıklı temsilciler atandı ve süreç devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210222/turkiye-f-35-programinda-gasp-edilen-haklari-icin-girisim-baslatti-1043870446.html

https://tr.sputniknews.com/20210930/rusya-ve-turkiye-savunma-guvenlik-ve-bolge-politikalari-konusunda-ileri-calisma-donemine-basliyor-1049395316.html

https://tr.sputniknews.com/20211207/siyasi-ortakliktan-ekonomik-ve-askeri-isbirligine-turkiye-katar-iliskileri-nasil-gelisti-1051529318.html

rusya

ankara

ermenistan

yunanistan

katar

avrupa birliği

birleşik arap emirlikleri (bae)

körfez

ukrayna

israil

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, rusya, ankara, ermenistan, recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan, katar, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, diplomasi, dış politika, birleşik arap emirlikleri (bae), körfez, turan salcı, vladimir putin, ukrayna, israil, mısır, joe biden, f-35