2021'de Türkiye gündemine damga vuran olaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: 2020'de en çok Rusya'dan turist geldi

29 Ocak 2021 - Pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin yüzde 65.1 ve ziyaretçilerin yüzde 69.15 azaldığı 2020 yılında en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.72 pay ve 2 milyon 128 bin 758 kişi ile ilk sırada yer aldı.