2021'de Türkiye gündemine damga vuran olaylar
Kovid-19 gölgesinde geçen ikinci senede Türkiye’nin en önemli konusu ekonomi oldu. Faiz indirimlerinden döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara kadar pek çok gelişmenin yaşandığı 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövize endeksli TL mevduat düzenlemesini açıklamasıyla dövizler düşüş trendine girdi. Siyasete ise muhalefetin ‘erken seçim’ isteği damga vurdu. Türkiye’nin onlarca şehri yaz aylarında çıkan yangınlarla mücadele ederken, 2021 Batı Karadeniz ise sel felaketiyle mücadele etti.
Ocak
İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri 2019'a oranla yüzde 21 düştü
2 Ocak 2021 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın cinayetlerinin 2019'a oranla yüzde 21 oranında düştüğünü bildirdi. Soylu yaptığı açıklamada 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da 336, 2020'de ise 266 kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2020 verilerine göre, Türkiye'de en az 300 kadın öldürüldü. 97 kadın eşi, 54'ü birlikte olduğu erkek, 21'i eski eşi, 18'i oğlu, 17'si babası tarafından öldürüldü.
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Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandı
2 Ocak 2021 - Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Söz konusu atama, üniversitede “liyakat” tartışmaları başlatarak aylar sürecek protestoları tetikledi. Bulu, rektörlük koltuğunda görevden alındığı Temmuz ayına kadar oturdu.
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Türkiye'de yurt dışından getirilen telefonlara zam ‘kayıt bedeli’ zammı
3 Ocak 2021 - Yeni yılla birlikte pasaport, ehliyet ve yurtdışından Türkiye'ye getirilen cep telefon kayıt ücreti dahil bazı vergi ve harç tutarları yüzde 9.11 oranında zamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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2020 yılının enflasyonu açıklandı
4 Ocak 2021 - Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1.25, yıllık bazda ise 14.6 artış kaydetti. Türkiye ekonomisi 2020 yılını yüzde 14.6'lık enflasyonla kapatmış oldu. 2020 yılında ise en fazla artış ise yüzde 674 ile hazır sütlü tatlılarda oldu.
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Hrant Dink suikastı davasında iki tutuklama kararı verildi
6 Ocak 2021 - Hrant Dink suikastı davasında iki jandarma istihbarat görevlisi hakkında tutuklama kararı verildi. Heyet, sanıklar Veysel Şahin ve Volkan Şahin'in 'dosya kapsamında cinayetin daha önceden bilgisi olan ve kendisine Coşkun İğci vasıtasıyla haberdar edilen kişilerden olması, sanıkların cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin olması, mütalaada istenen ceza durumu, kuvvetli suç şüphesinin olduğu, sanıkların tutuklulukta geçen sürelerin azlığı' dikkate alınarak tutuklanmalarına, tutuklanmalarına yönelik yakalama emirleri çıkarılmasına karar verildi.
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Kobani olaylarına ilişkin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
7 Ocak 2021 - Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Türkiye genelinde yaşananlarla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede; 27'si tutuklu, 6'sı hakkında adli kontrol kararı, 75'i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 kişi için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
8 Ocak 2021 - Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biri olduğunu belirterek "TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz" dedi.
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Yılın ilk kabine toplantısı yapıldı
11 Ocak 2021 - Yeni yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar vardı. Öte yandan kısıtlama kararlarının bölgesel bazda esnetme formülleri de görüşüldü.
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Aşı olanlara onam formu imzalatılması kararı alındı
12 Ocak 2021 - Türkiye'de aşı yapılanlara 'hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma' amacı taşıyan ONAM formu imzalatılması kararı alındı.
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Türkiye’de koronavirüs için aşılama süreci başladı
13 Ocak 2021 - Çin'in Sinovac firmasında üretilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken, koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
14 Ocak 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı. Aşı hakkında olumsuz kampanyalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Ama ben inanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek. Bilimin, irfanın ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir" dedi.
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Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden IŞİD'li tutuklandı
15 Ocak 2021 - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden ve 12 Ocak'ta Şanlıurfa'da yakalanan IŞİD'li tutuklandı. IŞİD'in Suruç ve Sultanahmet'teki saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı 'Abu Bera' kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği tespit edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, 12 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınmıştı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: 2020 bütçe açığımız hedeflenen 239.2 milyar TL'nin altında, 66.5 milyar TL tasarruf sağlandı
18 Ocak 2021 - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239.2 milyar liranın altında gerçekleştiğini ve 66.5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirtti.
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NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı
19 Ocak 2021 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeryüzü gözlemevi tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye yeraltı suları açısından da kuraklık riskiyle karşı karşıya. Yayınlanan raporda, "2021'in başlamasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 milyon) İstanbul çevresindeki çok sayıda rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu koşullar devam ederse mahsul üretimi tehlikeye girebilir" ifadelerine yer verildi.
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Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
22 Ocak 2021 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Somalı madencilerin tazminatlarının ödenmeye başladığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL’lik tazminat ödemelerininin yapıldığı belirtildi. Bakanlık, ödeme hak eden 3 bin 624 kişi olduğunu ifade etti.
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Gine Körfezi açıklarında Türk gemisi korsan saldırısına uğradı
23 Ocak 2021 - Liberya bayraklı Mozart isimli Türk konteyner gemisi, Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsan saldırısına uğradı. Korsanlar 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.
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Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara'dan yola çıktı
29 Ocak 2021 - Türkiye'den Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok ve yeni Türkiye-Çin ihracat trenleri Ankara Gar'dan törenle uğurlandı. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Ankara'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yollayacağımız ilk blok ihracat trenimizin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: 2020'de en çok Rusya'dan turist geldi
29 Ocak 2021 - Pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin yüzde 65.1 ve ziyaretçilerin yüzde 69.15 azaldığı 2020 yılında en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.72 pay ve 2 milyon 128 bin 758 kişi ile ilk sırada yer aldı.
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Dağlık Karabağ'da Rus-Türk Ortak Merkezi faaliyete başladı
30 Ocak 2021 - Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.
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Şubat
'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti: ABD Donanması, 'Biz kırmızı ışıkta durmayız' paylaşımı yaptı
2 Şubat 2021 - ABD'nin 'USS Porter' füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan paylaşımda "Biz kırmızı ışıkta durmayız" denildi. Paylaşımda, ayrıca "Daima Hazır" etiketi kullanıldı.
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Muharrem İnce, CHP’den istifa etti
8 Şubat 2021 - Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP yönetimine eleştiriler yönelten İnce, "Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece" ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘2023'te Ay'a gideceğiz’ dedi
9 Şubat 2021 - Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hedefi açıkladı. Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023'te Ay ile ilk temasın sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, 10. ve son hedef olarak da bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini duyurdu.
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Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu
11 Şubat 2021 - Mahkemenin Berberoğlu hakkında verdiği 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı. Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü.
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Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı suya indirildi
12 Şubat 2021 - Türk savunma sanayisi şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi. Prototip üretimi tamamlanan ve 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) denize indirildi ve tecrübe seyirlerine başlandı.
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Nijerya açıklarında kaçırılan 15 gemici Türkiye'ye getirildi
14 Şubat 2021 - Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
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Milli Savunma Bakanı Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki bir mağarada 13 Türk vatandaşının naaşlarına ulaşıldığını açıkladı
14 Şubat 2021 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki heyetle Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'ya ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gitti. Akar, “Yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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Brookings Enstitüsü Türkiye raporu yayınladı: ‘Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli’
17 Şubat 2021 - ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda "Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. O zamana kadar Washington'un önündeki zorluk, bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır" ifadelerine yer verdi.
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Üniversitelerde yüzyüze eğitim kararı: Uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler çevrimiçi yapılıyor
17 Şubat 2021 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlilikler dikkate alınarak çevrimiçi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.
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Borsa İstanbul: 2020 kârı 1.4 milyar TL'yi aştı
18 Şubat 2021 - Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, şirketlerinin net kârının 2020'de yüzde 43 artışla 1.4 milyar TL'yi aştığını söyledi. Atilla, "2020, Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık" dedi.
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İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam geldi
19 Şubat 2021 - Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak euro kurunun bu yıl 2020 seviyesinin yüzde 20'sini aşamayacağı belirtildi. Eczacılar söz konusu kararın, kan ürünleri hariç ilaçlara yüzde 20 zam uygulanması anlamına geldiğini ifade etti.
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Macaristan'da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler teslim edildi
25 Şubat 2021 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları çerçevesinde mevkidaşı Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede, Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler teslim edildi.
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Türk profesör Prof. Dr. Berrin Tansel'e NASA'dan ödül
27 Şubat 2021 - ABD’nin Florida eyaletindeki Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan ve NASA ile çalışmalar yapan Prof. Dr. Berrin Tansel, Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi Bilim Ödülü’nü kazandı.
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MART
Türkiye kontrollü normalleşme dönemine başladı
1 Mart 2021 - Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘kontrollü normalleşme’ kararlarını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı.
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Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1.8 büyüdü
1 Mart 2021 - Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1.8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira olarak gerçekleşti.
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TÜİK başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı
2 Mart 2021 - Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in TÜİK Başkanı olarak atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. TÜİK'in önceki başkanı Cahit Şirin 15 Şubat'ta görevden alınmış ve yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten getirilmişti.
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İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı: 9 amaç, 50 hedef içeriyor
2 Mart 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformu kapsamında hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. 9 amaç ve 50 hedeften oluşan plana göre tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Katalog suçlarda 'somut delil' şartı aranacak. Çalışanlar ve öğrencilerin kendi dini bayramlarında izinli olmaları sağlanacak.
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CHP ‘Kovid-19 Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu’ hazırladı
7 Mart 2021 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, 'Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu'nu paylaştı. Ağbaba yaptığı açıklamada "Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulaması ve bu süreçte işsizlik ödeneği alarak gelir kaybına uğrayan çalışan sayısı 7.2 milyona yükseldi" ifadelerini kullandı.
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Kadınlar 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde bir araya geldi
8 Mart 2021 - Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, polisin İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm noktaları kapatması nedeniyle basın açıklamasının ardından Karaköy'e yürüdü. Kadınların Karaköy'den Taksim'e çıkmaların izin verilmedi. Yürüyüş Karaköy'de sonlandırıldı.
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
8 Mart 2021 - Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa ettiği belirtildi. Açıklamada, Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildiği kaydedildi.
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Karlov suikasti davasında karar çıktı: 5 kişiye müebbet hapis cezası verildi
9 Mart 2021 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Ekonomi reform paketi açıklandı
12 Mart 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı. Pakette basit usulde vergilendirilen esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasından kamuda israfın önlenmesine, dijital paralarla ilgili atılacak adımlardan 18 yaş altındakilerin de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girişinin sağlanması gibi pek çok madde yer alıyor.
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
17 Mart 2021 - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile milletvekilliği sona eren Gergerlioğlu, "Ben milletimin bağrındayım, kalbindeyim, hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
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Susurluk davası avukatlarından İsmail Kavşut ölü bulundu
19 Mart 2021 - Balıkesir'de, 1996 yılında meydana gelen 'Susurluk kazası'ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe'nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut evinde ölü bulundu. 62 yaşındaki Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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HDP’li Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı
21 Mart 2021 - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, TBMM'de gözaltına alındı. TBMM Başkanı Şentop, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" açıklaması yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu'nun serbest kaldığını duyurdu.
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AK Parti'de kongre günü: Yeni MKYK belli oldu, Erdoğan yeniden genel başkan seçildi
24 Mart 2021 - AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi. Erdoğan, konuşmasında "Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasayı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir." dedi, Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı ile kavuşturacaklarını söyledi.
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Hrant Dink cinayeti davasında karar çıktı
26 Mart 2021 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, cinayetin FETÖ'nün talimatları, amaç ve ideallerine uygun olarak, hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirildiğini bildirdi.
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58 ilde Cumartesi günleri koronavirüs kısıtlaması geri geldi
29 Mart 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı kategorideki illerin 58 şehre ulaştığını belirterek, "Kırmızı kategorilerdeki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık cumartesi ve pazar günleri olacaktır" dedi.
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2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi
31 Mart 2021 - Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak" denildi.
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NİSAN
Montrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı
5 Nisan 2021 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiralle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 10'u hakkında gözaltı kararı verildi. 4 emekli amirale ise yaşları nedeniyle 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.
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Sultanahmet saldırısı davasında karar çıktı
6 Nisan 2021 - Sultanahmet'te 12 Ocak 2016’da IŞİD tarafından düzenlenen, 12 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada karar belli oldu. 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 328 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
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Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu düzenlendi
9 Nisan 2021 - İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik 'organize suç örgütü' operasyonu başlatıldı. İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 kişinin gözaltına alındığını bildirirken, Peker'in yurt dışında olduğu belirlendi.
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İçişleri Bakanı Soylu istifa ettiğini açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
12 Nisan 2021 - Sokağa çıkma yasağı gecesine ilişkin "Ortaya çıkan görüntüler süreçle uyuşmadı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi. Konuya dair açıklamada, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir" denildi.
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AİHM, Demirtaş'ın 'özel hayata saygı hakkının ihlali' başvurusunu kabul edilemez buldu
13 Nisan 2021 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "cezaevindeki 9 tutuklu ile sosyal faaliyetlerde bulunma talebinin gerekçesiz reddedildiği gerekçesiyle" yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu.
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Türkiye genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması başladı
14 Nisan 2021 - İçişleri Bakanlığı, daha önce saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, 14 Nisan’dan itibaren hafta içi 19.00-05.00'te uygulanması kararlaştırmıştı. Bu kararla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başladı.
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AYM, HDP iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti
15 Nisan 2021 - AYM Genel Kurulu'nca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.
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Kabine'de revizyon yapıldı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, Ticaret Bakanı değişti
21 Nisan 2021 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere ayrıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ile 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' kurulurken, kabineye 3 yeni isim atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirildi.
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Montrö bildirisi soruşturması kapsamında 6 kişi şartıyla serbest bırakıldı
22 Nisan 2021 - Montrö bildirisi soruşturması kapsamında emniyette ifadesi alınan ve savcılığa sevk edilen emekli 5 amiral ve bir tuğgeneral, adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı
22 Nisan 2021 - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine şirket hakkında resen soruşturma başlattı.
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İçişleri Bakanı Soylu, tam kapanma süresince alkollü içki satışı yasağına muafiyet olmadığını açıkladı
27 Nisan 2021 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'tam kapanma' süresince alkol satışı yapan iş yerlerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye yanıt verdi. Soylu, ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.
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Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı: Kazara düşmesi mümkün değil
27 Nisan 2021 - Gaziantep'te, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davada keşif raporu hazırlandı. Bilirkişi heyeti, genç kızın düşerken bilincinin açık olduğu kanaatine vardı.
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Soylu: Bugün İstanbul polisi çok büyük bir katliamı önledi
28 Nisan 2021 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. 2 kişi de gözaltında" dedi.
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İçişleri Bakanlığı 29 belediye hakkında 'Gri Pasaport Soruşturması' başlattı
29 Nisan 2021 - İçişleri Bakanlığı, büyük çoğunluğu AK Partili olmak üzere CHP ve HDP’li belediyeleri de kapsayan 29 belediye hakkında 'Gri Pasaport Soruşturması' başlattı. Soruşturma için 3 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
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Thodex soruşturmasında 6 tutuklama
29 Nisan 2021 - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi
30 Nisan 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayımladı. Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen, amaç, hedef ve faaliyetlerin somut biçimde kaleme alındığı Eylem Planı'nın etkin şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu.
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Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
30 Nisan 2021 - "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedildi. Karar oy çokluğu ile alındı.
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İstanbul Sözleşmesi kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
30 Nisan 2021 - İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
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MAYIS
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasına izin vermedi
10 Mayıs 2021 - İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturmaya izni vermedi.
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Türkiye’de 17 günlük tam kapanma son buldu
17 Mayıs 2021 - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı. Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime geçildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
17 Mayıs 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalı nedeniyle esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını bildirdi. Erdoğan, "Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz” dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
19 Mayıs 2021 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında 'hakaret', 'iftira' ve 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımdan' suç duyurusunda bulundu. Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu, firari Peker'in iş birliğinde olduğu kişilerin tespit edilmesinin istendiği hatırlatıldı.
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Sağlık Bakanı Koca: Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü
20 Mayıs 2021 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, Şahin'e, "120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu." dedi. Koca, "Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var." dedi.
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Müsilaj hızla yayıldığı döneme girdi
20 Mayıs 2021 - Türkiye'de yılın ilk yarısında baş gösteren müsilaj, Mayıs ayında ciddi boyutlara ulaştı. Bu dönem pek çok dalgıç, Marmara Denizi'nin bekleyen tehdide işaret edince, deniz salyası ülkenin gündemine oturdu. Dalgıç İsa Şahintürk, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar da azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden dalışlarda da artık balık göremez olduk" açıklaması yaptı.
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18 yaşından küçük vatandaşların BES'e dahil edilmesiyle ilgili hükümler içeren teklif kabul edildi
21 Mayıs 2021 - Bireysel Emeklilik Sistemi'ni güçlendirmeye yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlıyor.
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3 bin 70 hakim ve savcının görev yerleri değişti
25 Mayıs 2021 - Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca 26 ilin başsavcılığında görev değişikliğine gidildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
27 Mayıs 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadesine yönelik kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle dava açtı.
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BioNTech aşılarının tüm hastanelerde uygulanmaya başlanacağı açıklandı
27 Mayıs 2021 - BioNTech aşısında gerçekleşen yeni parti sevkiyatlarıyla toplumsal aşılama hız kazandı ve saklama koşullarındaki değişiklikle uygulama tüm devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler, uygun aile sağlığı merkezlerinde uygulanabiliyor.
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Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis
28 Mayıs 2021 - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘kademeli normalleşme’yi duyurdu
31 Mayıs 2021 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada haziran ayını bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacaklarını belirtti. Erdoğan, "BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz." dedi. Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak kademeli normalleşme takvimini de paylaştı.
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HAZİRAN
Gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
1 Haziran 2021 - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan duyurdu: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük keşfedildi
4 Haziran 2021 - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filyos Limanı açılışında yaptığı konuşmada, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, doğalgaz rezervinin böylece 540 milyar metreküpe çıktığını söyledi.
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Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı
24 Haziran 2021 - Türkiye'de pandemi ile mücadele kapsamında Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 30 milyon 008 bin 829 kişi birinci doz aşısını oldu.
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TEMMUZ
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
3 Temmuz 2021 - Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında 'suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve 'kırmızı bülten'le aranan Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
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Haziran ayında tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 17.53, aylık yüzde 1.94 arttı
5 Temmuz 2021 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17.53, aylık yüzde 1.94 arttı. Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin alacağı zam oranları da belli oldu.
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Hayvanları Koruma Kanunu TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
7 Temmuz 2021 - Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını ortadan kaldıran hayvan hakları yasa teklifi komisyondan geçti. Düzenlemeyle hayvanlara zarar vermekle ilgili suç kapsamında değişikliğe gidildi. Buna göre, artık hayvanlar 'mal' statüsünden çıkarılıp 'canlı' olarak sayılacak.
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4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
8 Temmuz 2021 - Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, idari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 aydan 4 aya indirilecek.
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Yargıtay 28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezalarını onadı
9 Temmuz 2021 - Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çevik Bir ile 2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı'ndan emekli olan Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
13 Temmuz 2021 - Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Gözaltına alınan polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Erdoğan'dan SİHA'lı, Oruç Reis'li paylaşımı: Türkiye geçilmez
15 Temmuz 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaştığı ve Türk bayrağıyla açılan videoda, Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz'dan anlar bir arada görüldü.
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UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu
16 Temmuz 2021 - UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cizre’nin 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdığını açıkladı
20Temmuz 2021 - Şırnak'ın Cizre ilçesi, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı yapıldı
20Temmuz 2021 - 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki ilk mega tabliye blok montajı, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına yapıldı.
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Sellerden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin afet bölgesi ilan edildi
26 Temmuz 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin’in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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AĞUSTOS
Benzin ve motorinde ÖTV indirimi yapıldı
1 Ağustos 2021 - Benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, “24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1.63, motorinde 1.65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.
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YAŞ kararları açıklandı: 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi
4 Ağustos 2021 - Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
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Merkez Bankası Temmuz enflasyonunda gıda ve enerji etkisinin yüksek olduğunu açıkladı
4 Ağustos 2021 - Merkez Bankası, temmuz enflasyonunda gıda ve enerji fiyatlarının temel belirleyiciler olduğunu belirterek, "Gıda yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükseldi" açıklamasını yaptı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti: Yerine, Mahmut Özer atandı
6 Ağustos 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'görevden affını talep eden' Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
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Kahvenin fiyatı bir ay içerisinde yüzde 100 arttı
7 Ağustos 2021 - Kahve üretimi yetersiz kalınca satıcılar talebi karşılayamadı, fiyatlar bir ay içerisinde yüzde 100 arttı. Satıcılara göre, fiyatlardaki bu artışın sebebi, ithal edilen kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetler olarak görülüyor. Doğal afetlerden dolayı zarar gören kahve bahçelerinden yeterli verim alınamayınca ürün azaldı, talep karşılanamaz hale gelince de fiyatlar arttı. Satıcılar, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” sözündeki hatırın bu fiyatlardan sonra 80 yıla çıkabileceğini kaydetti.
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Bahçeli’den ‘Üniversite baraj puanları düşürülsün’ önerisi geldi
9 Ağustos 2021 - MHP lideri Bahçeli, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
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TFF, aşı takvimini tamamlamış kişilerin stadyuma seyirci olarak girebileceğini duyurdu
10 Ağustos 2021 - Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan taraftarların yeni sezonda maçları tribünden izleyebileceğini açıkladı. Federasyon, talimatın yürürlüğe girmesinden önce kombine bilet alanların da 2 ay içerisinde aşı olmaları ve olmamaları halinde stadyumlara alınmayacağını da bildirdi.
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Türkiye’de aşılanma 80 milyon dozu geçti
11 Ağustos 2021 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısının 80 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti" dedi.
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Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için eylem planlarını yenileyeceklerini açıkladı
11 Ağustos 2021 - Türkiye, 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya gibi biz de yaşıyoruz. Yangınla mücadele eylem planlarımızı küresel ısınma risklerini de göz önüne alarak yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 5'i Rus, 3'ü Türk 8 kişi hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 - Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk temsilci olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusça ve Türkçe yayınladığı taziye mesajında "Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" ifadesine yer verdi.
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28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir tutuklanarak cezaevine gönderildi
19 Ağustos 2021 - 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çevik Bir tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.
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28 Şubat davasında cezası kesinleşen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi
20 Ağustos 2021 - 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul'da 'Hudut Namustur' pankartıyla ilgili gözaltına alınan Semir Yapıcı saldırıya uğradı
21 Ağustos 2021 - İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerden Semir Yapıcı evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
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Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
23 Ağustos 2021 - Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
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Afet bölgelerindeki borçluların ödeme süreleri uzatıldı
27 Ağustos 2021 - Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, mücbir sebep hali ilan edilen afet bölgelerinde yaşayan borçluların, alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylarda ödenecek şekilde yeniden düzenlendi.
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İBB'nin Yenikapı'daki 30 Ağustos kutlamalarında, belediye personelleri vals gösterisi yaptı
30 Ağustos 2021 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin vals gösterisi büyük alkış aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti
30 Ağustos 2021 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tebriklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etti.
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EYLÜL
Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı
11 Eylül 2021 - Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, aşı karşıtları İstanbul Valiliği'nin izni doğrultusunda Maltepe ilçesinde bir araya geldi. Protestonun sembolü, milyonlarca kez izlenen ve Sputnik kameramanın çektiği “Sen de yargılanacaksın Bill Gates” sloganı oldu.
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Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle ‘Barınamıyoruz’ diyen üniversiteliler, eyleme başladı
20 Eylül 2021 - Üniversitelerin açılmasıyla birlikte İstanbul’a gelen üniversite öğrencileri, artan kira ve yurt tutarları nedeniyle ‘Barınamıyoruz’ diyerek bir araya geldi. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda toplanan gençler, barınma haklarını elde edene kadar gece dışarda yatacak.
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Sedat Peker'e Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' suçundan dava açıldı
21 Eylül 2021 - Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek iddiasıyla yargılanan Sedat Peker hakkında, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Haluk Levent, Aleksandrov Kızılordu Korosu’yla aynı sahneyi paylaştı
27 Eylül 2021 - Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile İstanbul'da sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Koro ile birlikte sahneye çıkmasının 'çocukluk hayali olduğunu' belirten Levent, "Kurtuluş Savaşı zamanında Rusya bize çok dostluk, kardeşlik yaptı. Ben Türk-Rus ilişkilerinin çok üst düzeye çıkmasını isteyenlerden biriyim" dedi.
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EKİM
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat kararı, Danıştay tarafından onandı
11 Ekim 2021 - Hrant Dink'in suikast sonucu öldürülmesinde 'hizmet kusuru' olduğu gerekçesiyle eşi Rahel Dink, kızları Sera ve Delal ile oğlu Arat Dink maddi ve manevi 1.5 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Danıştay, Dink'in öldürülmesinden İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemenin 1 milyon 66 bin liralık tazminat kararını onadı.
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10 ülkenin büyükelçiliği, Osman Kavala çağrısı yaptı
18 Ekim 2021 - Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasında bulundu.
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Türkiye Uzay Ajansı'nın 5 yıllık stratejik planı açıklandı
20 Ekim 2021 - Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) 2022-2026 dönemine ilişkin temel ilke ve politikaları, orta ve uzun vadeli amaçları, izlenecek stratejiler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan'ı yayımlandı. Uzaya insan gönderme projesinin 2023, Ay’a Sert İniş Projesi’ninse 2024 yılında tamamlanmasını hedefleyen TUA'ya 2022 yılında 61 milyon 293 bin TL bütçe verilmesi öngörüldü.
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Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı
21 Ekim 2021 - Fransa'nın başkenti Paris'te üç günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı.
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Suruç’taki bombalı saldırı davası, tek tutuklu sanığa ceza verilerek kapatıldı
22 Ekim 2021 - Suruç’ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısı ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, tek tutuklu sanık Yakup Şahin'e 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek kapatıldı.
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ABD ve diğer ülkelerin büyükelçilikleri geri adım attı
25 Ekim 2021 - ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.
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'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı
28 Ekim 2021 - Sosyal medya üzerinden sokak röportajı sırasında bir kişinin 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından Suriye uyruklu 11 kişiyi gözaltına alındı.
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kasım
Ticaret Bakanı Muş, ihracatın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı
1 Kasım 2021 - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine açıkladı. Buna göre ihracat ekimde yıllık yüzde 20.2 artışla, 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dış ticaret açığı ise 2021 yılı Ekim ayında yüzde 39 oranında azalarak 1 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Bakan Koca, mRNA aşısı olanlara hatırlatma dozu uygulamasının başladığını duyurdu
3 Kasım 2021 - Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, 'yarından itibaren mRNA aşısı olanlara yani BioNTech aşısı olanlara gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını' duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını yaptı
12 Kasım 2021 -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderleri ile Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.
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5. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
24 Kasım 2021 - 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması sona erdi.
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ARALIK
Casusluk suçlamasıyla tutuklanan İYİ Partili Metin Gürcan'ın diplomattan para aldığı görüntüler yayınlandı
1 Aralık 2021 - 'Siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan’la ilgili bir süredir devam eden tartışmaya yeni görüntüler eklendi. Yayınlanan video kaydında, Gürcan’ın zarf içerisinde diplomattan para aldığına dair görüntüler teknik takibe takıldı.
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CHP’den Mersin’de ‘erken seçim’ mitingi
4 Aralık 2021 - CHP'nin Mersin'de erken seçim çağrısıyla gerçekleştirdiği 'Milletin Sesi' mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Ahdim var. Bu memlekete demokrasiyi, hukuku, adaleti getireceğim. Mafyayla işbirliği düzenini değiştireceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım" dedi.
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Sağlıkçılar iş bırakma eyleminde
7 Aralık 2021 - Sağlık-Sen, hekimler haricindeki sağlık çalışanlarının Meclis’te zam için yapılan düzenlemenin kapsamı dışında bırakılmasının ardından tam gün iş bıraktı. Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Bolatçı, "Siyasi iradeye sesleniyoruz, Meclis’ten, yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz" dedi.
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Asgari ücret açıklandı: 4 bin 250 lira
16 Aralık 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 için belirlenen asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu açıkladı. "Asgari ücret artışı, tarihte bir ilk olarak yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti" diyen Erdoğan, yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisi uygulamasının da sona erdiğini belirtti.
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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı’ndan ekonomi yönetimine eleştiri: İstikrar sağlanmadan rekabetçi üretim sağlanamaz
20 Aralık 2021 - TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "TL’de şiddetli bir değer kaybı yaşanıyor. Maliyetler yükseliyor. Enflasyon hızlanıyor; halkın satın alma gücü eriyor. Üstelik kredi faiz oranları düşmediği gibi yükseliyor" açıklamasında bulundu.
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Erdoğan dövize endeksli TL mevduat düzenlemesini açıkladı: ‘Vatandaşımızın mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak’
20 Aralık 2021 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasındaki açıklamasında "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.
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Ekonomik güven endeksi tarihinin en düşük seviyesinde
21 Aralık 2021 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 3.1 oranında azaldı; Kasımda 71.1 olan endeks, aralık ayında 68,9 oldu. Söz konusu oran, tarihin en düşük seviyesi oldu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı
21 Aralık 2021 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.
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Koronavirüs aşısı üreten ülkeler arasında Türkiye de resmen katıldı: Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı
22 Aralık 2021 - Yerli koronavirüs aşısı Turkovac acil kullanım onayı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca ise, aşının gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçeceğini açıkladı.
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Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
23 Aralık 2021 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye yaptırım kararı vermesinden sonra ilk kez, Osman Kavala’nın tutukluluk durumunu değerlendirdi. Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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