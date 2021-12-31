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2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T04:28+0300
2021-12-31T04:28+0300
türkiye
istihdam
resmi gazete
sağlık personeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.Sözleşmeli uzman doktorlardan 8 bin 952'si yataklı tedavi merkezlerinde, 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak.Doktorların ise 5 bin 693'ü yataklı tedavi merkezlerinde, 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 215'i ise acil sağlık hizmetlerinde çalışacak.
https://tr.sputniknews.com/20211230/kamu-kurumlarina-564-personel-alinacak-1052250218.html
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istihdam, resmi gazete, sağlık personeli

2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

04:28 31.12.2021
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Sözleşmeli uzman doktorlardan 8 bin 952'si yataklı tedavi merkezlerinde, 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak.
Doktorların ise 5 bin 693'ü yataklı tedavi merkezlerinde, 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 215'i ise acil sağlık hizmetlerinde çalışacak.
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