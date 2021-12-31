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ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüs hastası çocuk sayısında artış
ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüs hastası çocuk sayısında artış
ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantı hızla yayılırken, pozitif vakalar arasında çocukların hastaneye yatış rakamları yetkilileri tedirgin edecek boyuta... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T04:04+0300
2021-12-31T04:04+0300
koronavirüs
abd
hastane
çocuk
koronavirüs
kovid-19
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
omicron
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) paylaştığı bilgilere göre, günlük 17 yaş ve altı 334 çocuğun Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı, bu rakamın bir önceki haftaya göre yüzde 58 artışa denk geldiği belirtildi.CDC, Kovid-19 salgınının başından beri 5-17 yaş arası çocukların hastaneye yatış oranlarında günlük ortalamanın en yüksek olduğu tarihin 342 vaka ile eylül ayında yaşandığı bilgisini paylaştı.Aynı tarihler arasında, Omicron varyantının etkisiyle hastaneye yatan tüm yaş gruplarındaki ortalama artışın ise yüzde 19 olduğu bildirildi.Yetkililer, 18 yaşından küçük gençlerdeki aşılanma oranının düşüklüğünden şikayet ederken aynı yaş grubunda hastaneye kaldırılanların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekti.ABD'de Kovid-19 aşısı yaptıran gençler yüzde 40 oranla en çok New York'ta bulunurken ülke genelinde aşı yaptıran gençlerin oranı ise yüzde 25'in altında kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/abd-hastalik-kontrol-ve-onleme-merkezi-omicron-varyantinda-olum-riski-deltaya-gore-nispeten-dusuk-1052244965.html
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abd, hastane, çocuk, koronavirüs, kovid-19, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), omicron

ABD'de hastaneye kaldırılan koronavirüs hastası çocuk sayısında artış

04:04 31.12.2021
© REUTERS / Mike SegarABD - New York - koronavirüs
ABD - New York - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Mike Segar
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ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantı hızla yayılırken, pozitif vakalar arasında çocukların hastaneye yatış rakamları yetkilileri tedirgin edecek boyuta yükseldi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) paylaştığı bilgilere göre, günlük 17 yaş ve altı 334 çocuğun Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı, bu rakamın bir önceki haftaya göre yüzde 58 artışa denk geldiği belirtildi.
CDC, Kovid-19 salgınının başından beri 5-17 yaş arası çocukların hastaneye yatış oranlarında günlük ortalamanın en yüksek olduğu tarihin 342 vaka ile eylül ayında yaşandığı bilgisini paylaştı.
Aynı tarihler arasında, Omicron varyantının etkisiyle hastaneye yatan tüm yaş gruplarındaki ortalama artışın ise yüzde 19 olduğu bildirildi.
Yetkililer, 18 yaşından küçük gençlerdeki aşılanma oranının düşüklüğünden şikayet ederken aynı yaş grubunda hastaneye kaldırılanların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekti.
ABD'de Kovid-19 aşısı yaptıran gençler yüzde 40 oranla en çok New York'ta bulunurken ülke genelinde aşı yaptıran gençlerin oranı ise yüzde 25'in altında kaldı.
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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