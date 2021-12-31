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AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında
AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:15+0300
2021-12-31T16:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
beyaz saray
joe biden
akp
emin akbaşoğlu
muhammet emin akbaşoğlu
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AK Partili Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, dünyanın 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiğini belirterek, "Bütün insanlığı ilgilendiren bir salgın hastalıkla insanlık olarak mücadele ediyoruz. Bütün dünya etkilendiği gibi Türkiye olarak biz de bu süreçten etkilendik, etkileniyoruz. Devletimiz, milletimizin hizmetkarı anlayışıyla hareket ettiği için bu sıkıntıları en az etki ile atlatmanın da stratejisini aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.AK Partili vekil, yapılan düzenleme ile asgari ücretlilerin yüzlerini güldürdüklerini belirterek, "Bakış açımız, bütün toplum kesiminin yanında yer almak ve yüzlerini güldürmek. Bu manada yeni ekonomi modelimizi sağlam bir irade ile ortaya koyduk. Yatırım, üretim, ihracat, büyüme odaklı milli ve yerli büyüme modelini, millet devlet kaynaşması ile gerçekleştirme kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun MEB'e alınmamasıAkbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamasına ilişkin olarak da, "Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, bütün muhalefetin bir infial stratejisi çerçevesinde, bir kaos ortamı oluşturmaya dönük politika izlediklerini şahit oluyoruz. Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu tam manasıyla yıkıcı bir siyaset anlayışıdır. Bu konuda, 'AK Parti iktidarı ne yaparsa yapsın, dünyanın en isabetli işlerini de yapsa biz muhalefet olarak bunu alkışlamayız' yaklaşımı nasıl art niyetli, ön yargılı ve kötü bir bakış açısına sahip olduklarının kendi ifadeleriyle kabulüdür. 'Doğruya doğru eğriye eğri' demesi gereken muhalefet anlayışı bir milli muhalefet anlayışıdır" dedi.'Erdoğan'ı devirme talimatı'Başta CHP olmak üzere muhalefetin Beyaz Saray'dan talimat aldığını öne süren Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O saray hangi saray? Tabi ki Beyaz Saray. Biden'ın sarayından verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme talimatını yerine getirmeğe çalışan muhalefet anlayışından ülkemize asla hayır gelmeyeceği kesin bir gerçektir" diye konuştu.Özgür Özel'e: Densiz ve hadsiz bir açıklamaCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözlerine de tepki gösten AK Parti Grup Başkanvekili, "CHP grup başkan vekili densiz ve hadsiz bir açıklama ortaya koydu. Dine, Diyanet'e, Kur'an kursuna, milletin değerlerine bu kadar kin nefret ve düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Bu konuda, CHP yönetiminin kurumsal olarak milletimizden mutlak özür dilemesi gerektiği açıktır. Milletimizin inançlarına, değerlerine, geleneklerine, milletimizin kendisine yapılan bu hareket asla ve katta milletimiz tarafından kabullenilmeyecektir" dedi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, beyaz saray, joe biden, akp, emin akbaşoğlu, muhammet emin akbaşoğlu

AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında

16:15 31.12.2021
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O saray hangi saray? Tabii ki Beyaz Saray. Biden'ın sarayından verilen talimatı yerine getirmeye çalışan muhalefet anlayışından ülkemize hayır gelmeyeceği kesin gerçektir" dedi.
AK Partili Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akbaşoğlu, dünyanın 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiğini belirterek, "Bütün insanlığı ilgilendiren bir salgın hastalıkla insanlık olarak mücadele ediyoruz. Bütün dünya etkilendiği gibi Türkiye olarak biz de bu süreçten etkilendik, etkileniyoruz. Devletimiz, milletimizin hizmetkarı anlayışıyla hareket ettiği için bu sıkıntıları en az etki ile atlatmanın da stratejisini aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.
AK Partili vekil, yapılan düzenleme ile asgari ücretlilerin yüzlerini güldürdüklerini belirterek, "Bakış açımız, bütün toplum kesiminin yanında yer almak ve yüzlerini güldürmek. Bu manada yeni ekonomi modelimizi sağlam bir irade ile ortaya koyduk. Yatırım, üretim, ihracat, büyüme odaklı milli ve yerli büyüme modelini, millet devlet kaynaşması ile gerçekleştirme kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
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Kılıçdaroğlu'nun MEB'e alınmaması

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamasına ilişkin olarak da, "Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, bütün muhalefetin bir infial stratejisi çerçevesinde, bir kaos ortamı oluşturmaya dönük politika izlediklerini şahit oluyoruz. Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu tam manasıyla yıkıcı bir siyaset anlayışıdır. Bu konuda, 'AK Parti iktidarı ne yaparsa yapsın, dünyanın en isabetli işlerini de yapsa biz muhalefet olarak bunu alkışlamayız' yaklaşımı nasıl art niyetli, ön yargılı ve kötü bir bakış açısına sahip olduklarının kendi ifadeleriyle kabulüdür. 'Doğruya doğru eğriye eğri' demesi gereken muhalefet anlayışı bir milli muhalefet anlayışıdır" dedi.
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'Erdoğan'ı devirme talimatı'

Başta CHP olmak üzere muhalefetin Beyaz Saray'dan talimat aldığını öne süren Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O saray hangi saray? Tabi ki Beyaz Saray. Biden'ın sarayından verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme talimatını yerine getirmeğe çalışan muhalefet anlayışından ülkemize asla hayır gelmeyeceği kesin bir gerçektir" diye konuştu.

Özgür Özel'e: Densiz ve hadsiz bir açıklama

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözlerine de tepki gösten AK Parti Grup Başkanvekili, "CHP grup başkan vekili densiz ve hadsiz bir açıklama ortaya koydu. Dine, Diyanet'e, Kur'an kursuna, milletin değerlerine bu kadar kin nefret ve düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Bu konuda, CHP yönetiminin kurumsal olarak milletimizden mutlak özür dilemesi gerektiği açıktır. Milletimizin inançlarına, değerlerine, geleneklerine, milletimizin kendisine yapılan bu hareket asla ve katta milletimiz tarafından kabullenilmeyecektir" dedi.
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