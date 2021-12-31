https://tr.sputniknews.com/20211231/ak-partili-akbasoglu-chp-saraylardan-verilen-talimati-yerine-getirme-anlayisindaf-1052298666.html

AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında

AK Partili Akbaşoğlu: CHP, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T16:15+0300

2021-12-31T16:15+0300

2021-12-31T16:15+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

beyaz saray

joe biden

akp

emin akbaşoğlu

muhammet emin akbaşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043617838_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_4363d458e46a3cdd9ec7dd31d4dadede.jpg

AK Partili Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, dünyanın 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiğini belirterek, "Bütün insanlığı ilgilendiren bir salgın hastalıkla insanlık olarak mücadele ediyoruz. Bütün dünya etkilendiği gibi Türkiye olarak biz de bu süreçten etkilendik, etkileniyoruz. Devletimiz, milletimizin hizmetkarı anlayışıyla hareket ettiği için bu sıkıntıları en az etki ile atlatmanın da stratejisini aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.AK Partili vekil, yapılan düzenleme ile asgari ücretlilerin yüzlerini güldürdüklerini belirterek, "Bakış açımız, bütün toplum kesiminin yanında yer almak ve yüzlerini güldürmek. Bu manada yeni ekonomi modelimizi sağlam bir irade ile ortaya koyduk. Yatırım, üretim, ihracat, büyüme odaklı milli ve yerli büyüme modelini, millet devlet kaynaşması ile gerçekleştirme kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun MEB'e alınmamasıAkbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamasına ilişkin olarak da, "Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, bütün muhalefetin bir infial stratejisi çerçevesinde, bir kaos ortamı oluşturmaya dönük politika izlediklerini şahit oluyoruz. Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu tam manasıyla yıkıcı bir siyaset anlayışıdır. Bu konuda, 'AK Parti iktidarı ne yaparsa yapsın, dünyanın en isabetli işlerini de yapsa biz muhalefet olarak bunu alkışlamayız' yaklaşımı nasıl art niyetli, ön yargılı ve kötü bir bakış açısına sahip olduklarının kendi ifadeleriyle kabulüdür. 'Doğruya doğru eğriye eğri' demesi gereken muhalefet anlayışı bir milli muhalefet anlayışıdır" dedi.'Erdoğan'ı devirme talimatı'Başta CHP olmak üzere muhalefetin Beyaz Saray'dan talimat aldığını öne süren Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O saray hangi saray? Tabi ki Beyaz Saray. Biden'ın sarayından verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme talimatını yerine getirmeğe çalışan muhalefet anlayışından ülkemize asla hayır gelmeyeceği kesin bir gerçektir" diye konuştu.Özgür Özel'e: Densiz ve hadsiz bir açıklamaCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözlerine de tepki gösten AK Parti Grup Başkanvekili, "CHP grup başkan vekili densiz ve hadsiz bir açıklama ortaya koydu. Dine, Diyanet'e, Kur'an kursuna, milletin değerlerine bu kadar kin nefret ve düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Bu konuda, CHP yönetiminin kurumsal olarak milletimizden mutlak özür dilemesi gerektiği açıktır. Milletimizin inançlarına, değerlerine, geleneklerine, milletimizin kendisine yapılan bu hareket asla ve katta milletimiz tarafından kabullenilmeyecektir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211229/ak-parti-kurmaylari-kur-korumali-tl-icin-ek-butceye-gerek-yok-1052210243.html

https://tr.sputniknews.com/20211230/chp-istanbul-il-baskanligi-faizci-kazanacak-millet-odeyecek-1052271123.html

https://tr.sputniknews.com/20211231/chp-binasindaki-pankart-valilik-karariyla-sokuldu-1052297394.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, beyaz saray, joe biden, akp, emin akbaşoğlu, muhammet emin akbaşoğlu