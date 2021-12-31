AK Partili Özhaseki: İBB'nin algı operasyonu çekmek için ajanslara verdiği para 849 milyon TL

"Ben yerel yönetimlerden sorumluyum, dosyaları tutuyorum. Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de neler söylediklerini, Antalya'da ne vaatlerde bulunduklarını biliyorum, birebir elimde dosyalar var. Eğer bunlardan yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimin hepsini geri alacağım. Yok ama yapmaya çalıştıkları bir şey var. Yeni dönemde bunu öğrendiler, algı operasyonu çekiyorlar. Olmayanı olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi yalana dayalı olarak eğer yapıyorsanız yaygınlaştırıyorsanız ve bunun için de büyük paralar harcıyorsanız zehir zıkkım olsun, bu haram bir şey, doğru bir şey değil. Kendi paranızı harcayabilirsiniz ama kamunun parasını ajanslara veremezsiniz. Algı operasyonu çekmek için milyonlarca lira dökemezsiniz, bunlar doğru şeyler değil. İstanbul'da Tevfik bey geçen gün açıkladı. İstanbul'da 3 yıl içinde ajanslara verilen para 849 milyon TL. Yaklaşan deprem için kentsel dönüşüme ayrılan para 450 milyon TL, sosyal konutlar yapmak için ayrılan para 12 milyon TL ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algı operasyonu çekmek için ajanslara verdiği para 849 milyon TL."