https://tr.sputniknews.com/20211231/almanyada-hukumeti-cesetleriniz-tarlalara-sacilacak-diyerek-tehdit-eden-asker-gozaltina-alindi-1052278337.html

Almanya'da hükümeti, 'Cesetleriniz tarlalara saçılacak' diyerek tehdit eden asker gözaltına alındı

Almanya'da hükümeti, 'Cesetleriniz tarlalara saçılacak' diyerek tehdit eden asker gözaltına alındı

Almanya'da askerlere zorunlu aşı kararının kaldırılmasını isteyen ve "Bu bir uyarıdır. Parçalanacaksınız ve cesetleriniz tarlalara saçılacak" mesajıyla hükümet... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T00:23+0300

2021-12-31T00:23+0300

2021-12-31T00:23+0300

dünya

almanya

asker

tehdit

gözaltı

christine lambrecht

koronavirüs tedbirleri

aşı zorunluluğu

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Almanya'da, Kovid-19 önlemleri ve askerlere aşı zorunluluğu nedeniyle hükümete karşı tehditlerde bulunan askerin gözaltına alındığı duyuruldu.Münih polisinden yapılan açıklamada, ismi Andreas O. olarak açıklanan askerin, Odeon meydanında hükümet üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Savunma Bakanı Christine Lambrecht, gelişmeler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun anayasamıza sıkı sıkıya bağlı, düşünceli ve dürüst insanlara ihtiyacı var. Bunu paylaşmayan kimsenin ordumuzda yeri yoktur" dedi.İnternet üzerinden yayınladığı mesajında, hükümeti hedef alarak Kovid-19 önlemlerinin ve askerlere aşının zorunlu olmasına ilişkin kararın kaldırılmasını talep eden ve "Bu bir uyarıdır. Parçalanacaksınız ve cesetleriniz tarlalara saçılacak" diyen başçavuş Andreas, yetkililerin yarına kadar bir açıklama yapması için ültimatom verdiğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211228/almanyada-omicron-varyanti-hizla-yayiliyor-1052199138.html

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almanya, asker, tehdit, gözaltı, christine lambrecht, koronavirüs tedbirleri , aşı zorunluluğu