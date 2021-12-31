https://tr.sputniknews.com/20211231/altindan-tlye-donene-stopaj-sifirlandi-1052284218.html

Altından TL'ye dönene stopaj sıfırlandı

Altından TL'ye dönene stopaj sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T08:18+0300

2021-12-31T08:18+0300

2021-12-31T08:18+0300

ekonomi

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stopaj

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Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.

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tl, altın, resmi gazete, stopaj