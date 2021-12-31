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Altından TL'ye dönene stopaj sıfırlandı
Altından TL'ye dönene stopaj sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T08:18+0300
2021-12-31T08:18+0300
ekonomi
tl
altın
resmi gazete
stopaj
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Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.
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tl, altın, resmi gazete, stopaj

Altından TL'ye dönene stopaj sıfırlandı

08:18 31.12.2021
© İHA / İHASon günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor.
Son günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA / İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.
Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.
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