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Annesi tarafından terk edilen sıpa kendini köpek sanıyor
Annesi tarafından terk edilen sıpa kendini köpek sanıyor
İngiltere'de annesi tarafından terk edilen ve sahilde yaşlı bir adam tarafından fark edilen sıpa, köpeklere özgü davranışlar sergiliyor. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T12:02+0300
2021-12-31T12:08+0300
yaşam
ingiltere
köpek
eşek
sahil
ev
yavru
sıpa
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İngiltere'nin Lincolnshire kentinde bulunan Skegness sahilinde gezintiye çıkan John Nutall isimli 64 yaşındaki adam, sahilde annesi tarafından terk edilmiş bir sıpaya denk geldi.Yol kenarında köpeklerle vakit geçiren sıpanın bir eşek gibi değil de köpek gibi davrandığını fark eden John, onu eve götürerek elleriyle beslemeye başladı. Yetersiz beslenmeden ötürü güçsüz kalan sıpayı biberonla besleyen John, şu ifadeleri kullandı:"Sürekli beni takip ediyor. Köpekler gibi sadık. İnsanların kendisine ilgi göstermesinden hoşlanıyor. Gün boyunca köpeklerle vakit geçiriyor. Bu yüzden olsa gerek, bir eşek gibi değil de bir köpek gibi davranıyor."Sıpaya bebek bezi bağladığını söyleyen John, "Gece gündüz onu iki saatte bir biberonla besledim. Asıl endişem onu hayatta tutmaktı" dedi.Sıpayı evlat edinen ve ona Kye adını veren John ve eşi, Kye'ı köpeklerinin de bulunduğu evlerinde beslemeye devam edeceklerini söylediler.
https://tr.sputniknews.com/20211222/yargitay-esegin-buyukbas-hayvan-kabul-edilmesini-uygun-buldu-1052004898.html
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ingiltere, köpek, eşek, sahil, ev, yavru, sıpa

Annesi tarafından terk edilen sıpa kendini köpek sanıyor

12:02 31.12.2021 (güncellendi: 12:08 31.12.2021)
© Fotoğraf : John Nutall / SWNSAnnesi tarafından terk edilen sıpa, kendini köpek sanıyor
Annesi tarafından terk edilen sıpa, kendini köpek sanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Fotoğraf : John Nutall / SWNS
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İngiltere'de annesi tarafından terk edilen ve sahilde yaşlı bir adam tarafından fark edilen sıpa, köpeklere özgü davranışlar sergiliyor.
İngiltere'nin Lincolnshire kentinde bulunan Skegness sahilinde gezintiye çıkan John Nutall isimli 64 yaşındaki adam, sahilde annesi tarafından terk edilmiş bir sıpaya denk geldi.
Yol kenarında köpeklerle vakit geçiren sıpanın bir eşek gibi değil de köpek gibi davrandığını fark eden John, onu eve götürerek elleriyle beslemeye başladı.
Yetersiz beslenmeden ötürü güçsüz kalan sıpayı biberonla besleyen John, şu ifadeleri kullandı:
"Sürekli beni takip ediyor. Köpekler gibi sadık. İnsanların kendisine ilgi göstermesinden hoşlanıyor. Gün boyunca köpeklerle vakit geçiriyor. Bu yüzden olsa gerek, bir eşek gibi değil de bir köpek gibi davranıyor."
Sıpaya bebek bezi bağladığını söyleyen John, "Gece gündüz onu iki saatte bir biberonla besledim. Asıl endişem onu hayatta tutmaktı" dedi.
Sıpayı evlat edinen ve ona Kye adını veren John ve eşi, Kye'ı köpeklerinin de bulunduğu evlerinde beslemeye devam edeceklerini söylediler.
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