https://tr.sputniknews.com/20211231/annesi-tarafindan-terk-edilen-sipa-kendini-kopek-saniyor-1052290000.html

Annesi tarafından terk edilen sıpa kendini köpek sanıyor

Annesi tarafından terk edilen sıpa kendini köpek sanıyor

İngiltere'de annesi tarafından terk edilen ve sahilde yaşlı bir adam tarafından fark edilen sıpa, köpeklere özgü davranışlar sergiliyor. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T12:02+0300

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yaşam

ingiltere

köpek

eşek

sahil

ev

yavru

sıpa

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İngiltere'nin Lincolnshire kentinde bulunan Skegness sahilinde gezintiye çıkan John Nutall isimli 64 yaşındaki adam, sahilde annesi tarafından terk edilmiş bir sıpaya denk geldi.Yol kenarında köpeklerle vakit geçiren sıpanın bir eşek gibi değil de köpek gibi davrandığını fark eden John, onu eve götürerek elleriyle beslemeye başladı. Yetersiz beslenmeden ötürü güçsüz kalan sıpayı biberonla besleyen John, şu ifadeleri kullandı:"Sürekli beni takip ediyor. Köpekler gibi sadık. İnsanların kendisine ilgi göstermesinden hoşlanıyor. Gün boyunca köpeklerle vakit geçiriyor. Bu yüzden olsa gerek, bir eşek gibi değil de bir köpek gibi davranıyor."Sıpaya bebek bezi bağladığını söyleyen John, "Gece gündüz onu iki saatte bir biberonla besledim. Asıl endişem onu hayatta tutmaktı" dedi.Sıpayı evlat edinen ve ona Kye adını veren John ve eşi, Kye'ı köpeklerinin de bulunduğu evlerinde beslemeye devam edeceklerini söylediler.

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ingiltere, köpek, eşek, sahil, ev, yavru, sıpa