https://tr.sputniknews.com/20211231/antalyada-dev-dalgalar-canli-yayindaki-muhabiri-yutuyordu-1052284829.html

Antalya'da dev dalgalar canlı yayındaki muhabiri yutuyordu

Antalya'da dev dalgalar canlı yayındaki muhabiri yutuyordu

Antalya Konyaaltı’nda sağanak ve fırtına sonrası dev dalgalar oluştu. Dalgaların oluştuğu bölgeden yayın yapmaya çalışan DHA muhabiri Aslı Duran ve yanındaki... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T09:23+0300

2021-12-31T09:23+0300

2021-12-31T09:23+0300

türkiye

antalya

fırtına

konyaaltı

dalga

deniz

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'Kırmızı kod' ile uyarılan Antalya'da yağış ve kuvvetli fırtına dün öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Fırtınadan şehir merkezi de etkilendi. Konyaaltı’nda denizin rengi kahverengiye döndü ve dev dalgalar oluştu.DHA muhabiri Aslı Duran da dalgaların kıyıya vurduğu bölgeden yayın yapıyordu.Son durumu aktardığı sırada Duran dalgaların arasında kaldı.'Muhabir ve kameraman o anlarda devrilmemek için büyük çaba sarf etti.

https://tr.sputniknews.com/20211230/kirmizi-kod-alarmi-verilen-antalyada-firtina-etkili-oluyor-klima-uniteleri-dustu-5-arac-hasarli-1052257586.html

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antalya, fırtına, konyaaltı, dalga, deniz