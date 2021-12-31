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Antalya'da yağış rekoru kırıldı
Antalya'da yağış rekoru kırıldı
Meteoroloji'nin 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini ise turuncu kodla uyardığı Antalya'da, son 3 yılın yağış rekoru kırıldı. 2018 yılında metrekareye 490... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T11:41+0300
2021-12-31T11:41+0300
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü Antalya'da yaşanması muhtemel aşırı yağışa karşı Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerini kırmızı, kent merkezini ve batı ilçelerini ise turuncu kod ile uyardı. Aynı gün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yağış, dün de şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent merkezinde birçok noktada taşkınlar oluşurken, Kemer ve Kumluca ilçelerinde yağmur suları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Yağış gece boyunca da etkisini sürdürünce özellikle Kumluca ilçesinde bazı tarım arazileri suyla doldu. Ancak yağmurun yavaşlamasıyla sular çekildi.Rüzgarın hızı 125 kilometreye ulaştıMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2018 yılının ardından en yüksek yağış rakamına ulaşıldı. 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı. Bu sene ise en çok yağış alan nokta yine Ovacık köyü oldu. Saat 06.00 itibarıyla Ovacık'a metrekareye 421, Korkuteli'ne 371,4, Döşemealtı'na 243,9, Kemer ilçe merkezine 199,4, Kepez'e 191, Kumluca'ya 180, kent merkezine 173,7, Finike'ye 167,7 kilogram yağış düştü. Öte yandan rüzgar Kemer'de 125, Konyaaltı'nda 77 kilometre hıza ulaştı.Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışların kuvvetini azalttığını, ancak Antalya'nın batısında devam ettiğini ve bir süre daha sürmesini beklediklerini belirtti. Diğer yandan yapılan uyarılar, bugün saat 13.00'a geçerliliğini koruyor.
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türkiye, antalya, sağanak yağış, fırtına, yağış

Antalya'da yağış rekoru kırıldı

11:41 31.12.2021
© DHAAntalya'da yağış rekoru kırıldı
Antalya'da yağış rekoru kırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© DHA
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Meteoroloji'nin 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini ise turuncu kodla uyardığı Antalya'da, son 3 yılın yağış rekoru kırıldı. 2018 yılında metrekareye 490 kilogram yağışın düştüğü Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne metrekareye 421 kilogram yağmur yağdı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü Antalya'da yaşanması muhtemel aşırı yağışa karşı Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerini kırmızı, kent merkezini ve batı ilçelerini ise turuncu kod ile uyardı. Aynı gün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yağış, dün de şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent merkezinde birçok noktada taşkınlar oluşurken, Kemer ve Kumluca ilçelerinde yağmur suları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Yağış gece boyunca da etkisini sürdürünce özellikle Kumluca ilçesinde bazı tarım arazileri suyla doldu. Ancak yağmurun yavaşlamasıyla sular çekildi.

Rüzgarın hızı 125 kilometreye ulaştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2018 yılının ardından en yüksek yağış rakamına ulaşıldı. 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı. Bu sene ise en çok yağış alan nokta yine Ovacık köyü oldu. Saat 06.00 itibarıyla Ovacık'a metrekareye 421, Korkuteli'ne 371,4, Döşemealtı'na 243,9, Kemer ilçe merkezine 199,4, Kepez'e 191, Kumluca'ya 180, kent merkezine 173,7, Finike'ye 167,7 kilogram yağış düştü. Öte yandan rüzgar Kemer'de 125, Konyaaltı'nda 77 kilometre hıza ulaştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışların kuvvetini azalttığını, ancak Antalya'nın batısında devam ettiğini ve bir süre daha sürmesini beklediklerini belirtti. Diğer yandan yapılan uyarılar, bugün saat 13.00'a geçerliliğini koruyor.
Antalya'da dev dalgalar canlı yayındaki muhabiri yutuyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
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Antalya'da dev dalgalar canlı yayındaki muhabiri yutuyordu
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