https://tr.sputniknews.com/20211231/arastirma-omicron-varyanti-t-hucrelerini-asmakta-zorlaniyor-1052279054.html

Araştırma: Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

Araştırma: Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

ABD'de yapılan araştırma, bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, Kovid-19'un Omicron varyantını tanıma ve... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T00:46+0300

2021-12-31T00:46+0300

2021-12-31T00:46+0300

koronavirüs

antikor

koronavirüs

kovid-19

omicron

t hücresi

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Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen 'aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Kovid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu' belirtildi.Kovid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.Araştırmada ayrıca Kovid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.Yeni bulgu, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

https://tr.sputniknews.com/20211230/uzmanlar-omicron-varyanti-kaynakli-olumler-diger-varyantlara-kiyasla-yuzde-75-daha-az-1052273424.html

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antikor, koronavirüs, kovid-19, omicron, t hücresi