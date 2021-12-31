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Avrupa'da Omicron etkisini gösteriyor: İtalya, Portekiz ve Yunanistan'da vakalarda rekor kırıldı
Avrupa'da Omicron etkisini gösteriyor: İtalya, Portekiz ve Yunanistan'da vakalarda rekor kırıldı
Omicron varyantının etkisiyle birlikte Avrupa'da vaka sayılarında her gün yeni bir rekor kırılıyor. İtalya’da son 24 saatte 126 bin 888, Portekiz’de son 24... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
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Avrupa’da koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor. İtalya, Yunanistan, Portekiz, İngiltere'de vaka sayılarında yeni rekorlar kırıldı.
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Avrupa'da Omicron etkisini gösteriyor: İtalya, Portekiz ve Yunanistan'da vakalarda rekor kırıldı

00:35 31.12.2021
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Omicron varyantının etkisiyle birlikte Avrupa'da vaka sayılarında her gün yeni bir rekor kırılıyor. İtalya’da son 24 saatte 126 bin 888, Portekiz’de son 24 saatte 28 bin 659, Yunanistan’da son 24 saatte 35 bin 580 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.
Avrupa’da koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor. İtalya, Yunanistan, Portekiz, İngiltere'de vaka sayılarında yeni rekorlar kırıldı.

© İHA / NEIL HALL

İngiltere

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 189 bin 213 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 50'ye yükseldi. Ülkede üç gün üst üste günlük vaka sayısında rekora ulaşılırken, daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 183 bin 37 vaka ile Çarşamba günü kaydedilmişti. Salı günü ise 128 bin 471 vaka tespit edilmişti. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ülkede 19 bin 544 yeni Omicron vakasına rastlandığını belirterek toplam Omicron mutasyonu vaka sayısının 229 bin 666'ya yükseldiğini aktardı.

İngiltereİngiltere&#x27;de Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 189 bin 213 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 50&#x27;ye yükseldi. Ülkede üç gün üst üste günlük vaka sayısında rekora ulaşılırken, daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 183 bin 37 vaka ile Çarşamba günü kaydedilmişti. Salı günü ise 128 bin 471 vaka tespit edilmişti. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ülkede 19 bin 544 yeni Omicron vakasına rastlandığını belirterek toplam Omicron mutasyonu vaka sayısının 229 bin 666&#x27;ya yükseldiğini aktardı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / NEIL HALL

İngiltere

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 189 bin 213 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 50'ye yükseldi. Ülkede üç gün üst üste günlük vaka sayısında rekora ulaşılırken, daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 183 bin 37 vaka ile Çarşamba günü kaydedilmişti. Salı günü ise 128 bin 471 vaka tespit edilmişti. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ülkede 19 bin 544 yeni Omicron vakasına rastlandığını belirterek toplam Omicron mutasyonu vaka sayısının 229 bin 666'ya yükseldiğini aktardı.

© İHA / GIUSEPPE LAMI

İtalya

İtalya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 126 bin 888 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5 milyon 981 bin 428’e ulaştı. Aktif vaka sayısı 779 bin 463’e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise bin 226’ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 137 bin 247’ye yükseldi. Bu, İngiltere’den sonra Avrupa’daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı oldu.

İtalyaİtalya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 126 bin 888 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5 milyon 981 bin 428’e ulaştı. Aktif vaka sayısı 779 bin 463’e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise bin 226’ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 137 bin 247’ye yükseldi. Bu, İngiltere’den sonra Avrupa’daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / GIUSEPPE LAMI

İtalya

İtalya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 126 bin 888 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5 milyon 981 bin 428’e ulaştı. Aktif vaka sayısı 779 bin 463’e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise bin 226’ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 137 bin 247’ye yükseldi. Bu, İngiltere’den sonra Avrupa’daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı oldu.

© İHA / IAN LANGSDON

Fransa

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 740 bin 600'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 180 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 552'e yükseldiği aktarıldı.
Ülke genelinde 3 bin 506'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

FransaFransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 740 bin 600&#x27;e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 180 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 552&#x27;e yükseldiği aktarıldı.Ülke genelinde 3 bin 506&#x27;sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / IAN LANGSDON

Fransa

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 740 bin 600'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 180 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 552'e yükseldiği aktarıldı.
Ülke genelinde 3 bin 506'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Yunanistan

Yunanistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 35 bin 580 korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 170 bin 293’e yükseldi. Son 24 saatte 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 20 bin 708’e yükseldi. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle yılbaşı öncesi dışarı çıkmadan önce halkı test yapmaya çağırdı. Bakan Plevris, koronavirüs vakalarının çoğunluğunun Kovid-19’un Delta mutasyonunun oluşturduğunu belirterek Omicron mutasyonunun da yayılma hızı nedeniyle baskın mutasyon olduğunu söyledi.

YunanistanYunanistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 35 bin 580 korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 170 bin 293’e yükseldi. Son 24 saatte 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 20 bin 708’e yükseldi. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle yılbaşı öncesi dışarı çıkmadan önce halkı test yapmaya çağırdı. Bakan Plevris, koronavirüs vakalarının çoğunluğunun Kovid-19’un Delta mutasyonunun oluşturduğunu belirterek Omicron mutasyonunun da yayılma hızı nedeniyle baskın mutasyon olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Yunanistan

Yunanistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 35 bin 580 korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 170 bin 293’e yükseldi. Son 24 saatte 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 20 bin 708’e yükseldi. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle yılbaşı öncesi dışarı çıkmadan önce halkı test yapmaya çağırdı. Bakan Plevris, koronavirüs vakalarının çoğunluğunun Kovid-19’un Delta mutasyonunun oluşturduğunu belirterek Omicron mutasyonunun da yayılma hızı nedeniyle baskın mutasyon olduğunu söyledi.

© REUTERS / Rafael Marchante

Portekiz

Portekiz Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 28 bin 659 koronavirüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 358 bin 817’e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastaneye yatırılanların sayısı düne göre 65 artarken, toplam sayı bin 34’e ulaştı. Son 24 saatte 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 18 bin 937’ye yükseldi. Ülkede yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısı ise 144 olarak açıklandı. Üst üste beşinci gün yoğun bakımda olan hasta sayısının azaldığı görüldü.

Portekiz hükümetinin yaptığı açıklamaya göre Kovid-19 testi pozitif çıkan, ancak semptom göstermeyen kişilerin zorunlu karantina süresi 10 günden 7 güne indirildi.

Portekiz Portekiz Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 28 bin 659 koronavirüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı.Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 358 bin 817’e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastaneye yatırılanların sayısı düne göre 65 artarken, toplam sayı bin 34’e ulaştı. Son 24 saatte 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 18 bin 937’ye yükseldi. Ülkede yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısı ise 144 olarak açıklandı. Üst üste beşinci gün yoğun bakımda olan hasta sayısının azaldığı görüldü.Portekiz hükümetinin yaptığı açıklamaya göre Kovid-19 testi pozitif çıkan, ancak semptom göstermeyen kişilerin zorunlu karantina süresi 10 günden 7 güne indirildi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Rafael Marchante

Portekiz

Portekiz Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 28 bin 659 koronavirüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 358 bin 817’e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastaneye yatırılanların sayısı düne göre 65 artarken, toplam sayı bin 34’e ulaştı. Son 24 saatte 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 18 bin 937’ye yükseldi. Ülkede yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısı ise 144 olarak açıklandı. Üst üste beşinci gün yoğun bakımda olan hasta sayısının azaldığı görüldü.

Portekiz hükümetinin yaptığı açıklamaya göre Kovid-19 testi pozitif çıkan, ancak semptom göstermeyen kişilerin zorunlu karantina süresi 10 günden 7 güne indirildi.

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