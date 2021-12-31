https://tr.sputniknews.com/20211231/avukati-acikladi-saakasvilinin-durumu-agir-1052280342.html
Avukatı açıkladı: Saakaşvili’nin durumu ağır
Avukatı açıkladı: Saakaşvili’nin durumu ağır
Avukat Nika Gvaramiya, Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin, tedavi gördüğü hastaneden Rustavi’deki cezaevine nakledilirken kendisine verilen... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T01:45+0300
2021-12-31T01:45+0300
2021-12-31T01:45+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
açlık grevi
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Saakaşvili’nin avukatı Nika Gvaramiya, politikacıyla cezaevinde yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gvaramiya, Saakaşvili’nin tedavi gördüğü Gori Hastanesi’nden Rustavi’deki cezaevine nakledilirken kendisine verilen sakinleştiricilerden dolayı ağır durumda olduğunu ve iletişim sorunu yaşadığını ifade etti.Gvaramiya, “Kendi başına hareket edemediği için onu avukatlarla görüşmeye, koluna giren gardiyanlar getirdi. Bitkin durumda, aldığı sakinleştirici ilaçlardan dolayı hareketleri ağır” dedi ve ekledi:'Yarın (Saakaşvili) önemli açıklamalarda bulunacak'Dün gece Gori’deki hastaneden nakledildiği sırada Saakaşvili’nin cezaevi çalışanlarına herhangi bir direnç göstermediğini de dile getiren avukat, “Gori'deki koğuşuna çok sayıda insan geldi, bitkin olduğundan hiçbir şekilde direnmedi. Tekerlekli sandalye ile ambulansa götürüldü” ifadelerini kullandı.Saakaşvili 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım’da bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne götürülmesine karar verilmişti. 20 Kasım’da ise Gori kentindeki askeri hastaneye nakledildikten sonra açlık grevine son vermişti.Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi’nin kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/saakasvili-tiflis-mahkemesinde-halka-acik-konusma-yapti-1051263500.html
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gürcistan, mihail saakaşvili, açlık grevi
Avukatı açıkladı: Saakaşvili’nin durumu ağır
Avukat Nika Gvaramiya, Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin, tedavi gördüğü hastaneden Rustavi’deki cezaevine nakledilirken kendisine verilen sakinleştirici ilaçlardan dolayı iletişim sorunu yaşadığını ve durumunun ağır olduğunu belirtti.
Saakaşvili’nin avukatı Nika Gvaramiya, politikacıyla cezaevinde yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gvaramiya, Saakaşvili’nin tedavi gördüğü Gori Hastanesi’nden Rustavi’deki cezaevine nakledilirken kendisine verilen sakinleştiricilerden dolayı ağır durumda olduğunu ve iletişim sorunu yaşadığını ifade etti.
Gvaramiya, “Kendi başına hareket edemediği için onu avukatlarla görüşmeye, koluna giren gardiyanlar getirdi. Bitkin durumda, aldığı sakinleştirici ilaçlardan dolayı hareketleri ağır” dedi ve ekledi:
'Yarın (Saakaşvili) önemli açıklamalarda bulunacak'
Dün gece Gori’deki hastaneden nakledildiği sırada Saakaşvili’nin cezaevi çalışanlarına herhangi bir direnç göstermediğini de dile getiren avukat, “Gori'deki koğuşuna çok sayıda insan geldi, bitkin olduğundan hiçbir şekilde direnmedi. Tekerlekli sandalye ile ambulansa götürüldü” ifadelerini kullandı.
Saakaşvili 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım’da bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne götürülmesine karar verilmişti. 20 Kasım’da ise Gori kentindeki askeri hastaneye nakledildikten sonra açlık grevine son vermişti.
Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi’nin kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.