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Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı
Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı
Ülkede, 27 Aralık’ta 10 bin 186 olan vaka sayısı, son 24 saatte 32 bin 941'e yükseldi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T09:23+0300
2021-12-31T09:26+0300
avustralya
vaka
koronavirüs
koronavirüs
karantina
maske
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Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya’da aralık ortasında tırmanışa geçen vaka sayılarındaki artış sürerken, 27 Aralık’ta 10 bin 186 olan günlük vaka sayısı 5 günde yüzde 300’den fazla artarak 32 bin 941’e ulaştı. Can kaybı da 2 bin 241’e çıktı. Kovid-19’un Omicron varyantının aralık başında tespit edilmesinin ardından 2 binin altında seyreden vaka sayıları hızla yükselerek 27 Aralık’ta 10 bini, 31 Aralık’ta ise 32 bini aşarak 5 gün içinde yüzde 300’den fazla arttı. Batı Avustralya dışındaki eyaletlerde vaka sayılarının hızla artması üzerine bir modelleme yayımlayan Doherty Enstitüsü, günlük vaka sayılarının ocak sonu veya şubat ortasında 200 bine ulaşabileceği öngörüsünde bulunmuştu. Her gün yeni bir rekor kıran vaka sayılarına karşı yeni tedbirler gündeme gelirken, kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca Kovid-19 teşhisi konulanlarla 4 saat veya daha fazla sürede yakın temasta bulunanların test sonuçları negatif çıksa bile 7 gün kendi kendilerini karantinaya alma kuralı uygulamaya konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211227/avustralyada-omicron-varyanti-kaynakli-ilk-can-kaybi-1052146495.html
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avustralya, vaka, koronavirüs, karantina, maske

Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı

09:23 31.12.2021 (güncellendi: 09:26 31.12.2021)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTAvustralya- Koronavirüs
Avustralya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Ülkede, 27 Aralık’ta 10 bin 186 olan vaka sayısı, son 24 saatte 32 bin 941'e yükseldi.
Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya’da aralık ortasında tırmanışa geçen vaka sayılarındaki artış sürerken, 27 Aralık’ta 10 bin 186 olan günlük vaka sayısı 5 günde yüzde 300’den fazla artarak 32 bin 941’e ulaştı. Can kaybı da 2 bin 241’e çıktı.
Kovid-19’un Omicron varyantının aralık başında tespit edilmesinin ardından 2 binin altında seyreden vaka sayıları hızla yükselerek 27 Aralık’ta 10 bini, 31 Aralık’ta ise 32 bini aşarak 5 gün içinde yüzde 300’den fazla arttı.
Batı Avustralya dışındaki eyaletlerde vaka sayılarının hızla artması üzerine bir modelleme yayımlayan Doherty Enstitüsü, günlük vaka sayılarının ocak sonu veya şubat ortasında 200 bine ulaşabileceği öngörüsünde bulunmuştu.
Her gün yeni bir rekor kıran vaka sayılarına karşı yeni tedbirler gündeme gelirken, kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca Kovid-19 teşhisi konulanlarla 4 saat veya daha fazla sürede yakın temasta bulunanların test sonuçları negatif çıksa bile 7 gün kendi kendilerini karantinaya alma kuralı uygulamaya konuldu.
Omicron- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
KORONAVİRÜS
Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı
27 Aralık, 09:19
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