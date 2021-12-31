https://tr.sputniknews.com/20211231/bahreyn-10-yil-sonra-sama-yeniden-buyukelci-atadi--1052292812.html

Bahreyn 10 yıl sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadı

Bahreyn 10 yıl sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadı

Bahreyn, 2012'de büyükelçisini geri çağırarak diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü Suriye'ye 10 yıl aradan sonra yeniden büyükelçi atadı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T13:00+0300

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suriye

bahreyn

şam

umman

bae

büyükelçi

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Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife yayımladığı kararnameyle, Vahid Mubarek Seyyar'ı Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına 'Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi' unvanıyla atadı. 2012'de Bahreyn ve Umman büyükelçilerini geri çağırarak diplomatik temsil seviyelerini düşürmüştü. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ve Kuveyt de elçilerini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti. BAE, 27 Aralık 2018'de Suriye'deki diplomatik temsilciliğini maslahatgüzar seviyesinde yeniden açtığını, Umman da 5 Ekim 2020'de Suriye'ye büyükelçi gönderdiğini duyurmuştu.

suriye

bahreyn

şam

umman

bae

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suriye, bahreyn, şam, umman, bae, büyükelçi