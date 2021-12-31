https://tr.sputniknews.com/20211231/bakan-kocadan-omicron-aciklamasi-son-10-gun-nasil-etki-etti-1052302694.html

Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Son 10 gün nasıl etki etti?

Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Son 10 gün nasıl etki etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

türkiye

fahrettin koca

koronavirüs

omicron

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Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı?" dedi.Koca, şu uyarıda bulundu:

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2021

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türkiye, fahrettin koca, koronavirüs, omicron