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Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Son 10 gün nasıl etki etti?
Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Son 10 gün nasıl etki etti?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T19:13+0300
2021-12-31T19:13+0300
2021-12-31T19:18+0300
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
koronavirüs
omicron
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Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı?" dedi.Koca, şu uyarıda bulundu:
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türkiye, fahrettin koca, koronavirüs, omicron
Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Son 10 gün nasıl etki etti?
19:13 31.12.2021 (güncellendi: 19:18 31.12.2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı?" dedi.
Koca, şu uyarıda bulundu:
"Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir."