https://tr.sputniknews.com/20211231/bakan-soylu-duyurdu-tek-seferde-en-buyuk-metamfetamin-yakalamasi-1052300095.html

Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde en büyük metamfetamin yakalaması

Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde en büyük metamfetamin yakalaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilo metamfetamin ile 137 kilo kimyasal maddenin ele geçirildiğini, 7 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T17:05+0300

2021-12-31T17:05+0300

2021-12-31T17:05+0300

türkiye

istanbul

operasyon

süleyman soylu

metamfetamin

akp

uyuşturucu

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011896_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2857f3948cf29c1e0e6dcf181310cd3e.jpg

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Soylu paylaşımında, "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kilo metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211229/bakan-soylu-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuyoruz-1052240274.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, operasyon, süleyman soylu, metamfetamin, akp, uyuşturucu, twitter