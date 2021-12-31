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Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde en büyük metamfetamin yakalaması
Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde en büyük metamfetamin yakalaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilo metamfetamin ile 137 kilo kimyasal maddenin ele geçirildiğini, 7 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T17:05+0300
2021-12-31T17:05+0300
türkiye
istanbul
operasyon
süleyman soylu
metamfetamin
akp
uyuşturucu
twitter
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Soylu paylaşımında, "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kilo metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211229/bakan-soylu-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuyoruz-1052240274.html
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istanbul, operasyon, süleyman soylu, metamfetamin, akp, uyuşturucu, twitter

Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde en büyük metamfetamin yakalaması

17:05 31.12.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilo metamfetamin ile 137 kilo kimyasal maddenin ele geçirildiğini, 7 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.
Soylu paylaşımında, "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kilo metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
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