https://tr.sputniknews.com/20211231/bddk-besinci-stratejik-plani-aciklandi-1052300656.html

'BDDK Beşinci Stratejik Planı' açıklandı

'BDDK Beşinci Stratejik Planı' açıklandı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bu dönem, yatırımları, istihdamı, ihracatı ve döviz getirilerini arttıran, ithalatı ise azaltan verimli alanlarda... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T17:20+0300

2021-12-31T17:20+0300

2021-12-31T17:20+0300

ekonomi

enflasyon

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

açıklama

döviz

faiz

plan

kur

döviz kurları

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"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Beşinci Stratejik Planı (2022-2024)", BDDK'nin internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, Bankacılık Kanunu ile BDDK'ye verilmiş bulunan görevler ve sorumlulukların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik kritik nitelikteki adımların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan 'BDDK Beşinci Stratejik Planı'nda; düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin politikalar uygulanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve finansal ürün ve hizmetlerden yararlananlara yönelik uygulamaların güçlendirilmesi ana amaçları altında 11 alt hedef ve 35 strateji belirlendi.Kurumun gelecekteki faaliyetlerinin genel ekonomik politika ve diğer ilgili kurumların faaliyetleri ile tutarlı olması sağlamak üzere, Stratejik Plan’da yer alan amaç, hedef ve stratejiler 2019- 2023 yıllarını kapsayan 11'inci Kalkınma Planı ve 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’a uyumlu şekilde oluşturuldu.Dördüncü Stratejik Plan dönemiBDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'ın mesajı Beşinci Stratejik Plan'ın giriş kısmında yer aldı. Akben, Beşinci Stratejik Planı'nı, BDDK'nin düzenleme ve denetim faaliyetlerindeki amaç, hedef ve stratejilerini ortaya koyan bir yol haritası olarak hazırlandığını belirtti.Dördüncü Stratejik Plan (2019-2021) döneminde yapılan düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin, söz konusu planda yer alan amaç ve hedefler çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizen Akben, bu kapsamda kurum içi iş tanımları ve iş akış planlarının oluşturulduğunu, sektör payı önem arz eden bankaların denetim sıklığı ve kapsamının artırıldığını, katılım finans kuruluşları için faizsiz finans kurumsal yönetişim sisteminin tesis edildiğini ifade etti.Akben, plan döneminde bankalarda risk bazlı denetim süreçlerinin etkinliğinin geliştirildiğini, kamuoyuyla paylaşılan verilerin kapsam ve sıklığının arttırıldığını bildirdi.Aynı plan döneminde dijital bankacılığa geçişe yönelik altyapıların oluşturulduğunu aktaran Akben, finansal sektördeki sistemik risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik gerekli düzenleme ve denetim altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade etti.'Uygulama rehberleri ve talimatlarımız, kredi piyasasının daha etkin çalışmasına katkı sunacak'Mehmet Ali Akben, 2022-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan'da, özellikle dünyada ve Türkiye'de gerçekleşmekte olan dijital dönüşüme paralel olarak dijital (şubesiz) bankacılığa ve servis modeli bankacılığına ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması, finansal inovasyonun teşvik edilmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması ve bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefler olarak ortaya çıktığını belirtti.Benzer şekilde, yeşil mutabakatın küresel gündemin merkezine oturması ve imzalanan uluslararası anlaşmalarla birlikte iklim ve çevre bağlantılı risklerin tüm dünya ekonomilerinde bir zorunlu dönüşüm çerçevesi haline gelmesi kapsamında ülkede finans sektörünün bu dönüşüme uyumlu hale gelmesinin gelecek dönemin temel hedeflerinden biri olacağının altını çizen Akben, şöyle devam etti:'Yeni Stratejik Plan, diğer planlardaki hedef ve amaçlarla uyumlu'BDDK Başkanı Akben, Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve stratejilerin, önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi, ekonomideki ilgili diğer üst politika metinleri ile uyumlu olacak şekilde belirlendiğini ifade etti.Bu çerçevede, Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflerin (2019-2023) dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planı, (2022-2024) dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Ekonomi Reformları Eylem Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndaki hedef ve stratejilerle paralel olarak hazırlandığının altını çizen Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

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