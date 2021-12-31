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Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
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Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
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korona, biontech

Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

16:21 31.12.2021 (güncellendi: 16:24 31.12.2021)
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.
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