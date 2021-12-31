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Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:21+0300
2021-12-31T16:21+0300
2021-12-31T16:24+0300
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korona, biontech
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
16:21 31.12.2021 (güncellendi: 16:24 31.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.